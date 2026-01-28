レバクリの薄毛・AGA治療に関するアンケート（2025年12月）

株式会社マーサリー

本記事では、2025年12月に行った「レバクリの薄毛・AGA治療に関するアンケート」の調査結果をご紹介いたします。

調査：調査会社に委託

調査方法：インターネットによるアンケート調査

調査期間：2025年12月12日～2025年12月31日

調査母集団：78人

アンケート回答者の詳細データ：記事内に記載

記事：レバクリのAGAの解説記事はこちら(https://skillup-mt.jp/aga/6388/)

1 調査の目的

レバクリで薄毛・AGA治療を検討されている方向けに、本稿では、実際にレバクリで薄毛・AGA治療を受けた方から寄せられた生の声を交えて要点をまとめた。これから薄毛・AGA治療を始めようと検討している方への判断材料として役立てていただくことを目的に作成している。

2 調査結果

2.1 年齢・性別

回答した78名の性別と年齢は以下の通りだった。

＜性別＞

男性：92.3%

女性：7.7%

＜年齢＞

20歳～24歳：1.3%

25歳～29歳：3.8%

30歳～34歳：10.3%

35歳～39歳：24.4%

40歳～44歳：15.4%

45歳～49歳：32.1%

50歳～54歳：9.0%

55歳～59歳：0%

60歳～64歳：3.8%

2.2 レバクリのAGA治療を利用したことがありますか？

「過去に利用していた」と回答した人が74.4%で、「現在利用している」と回答した人が25.6%だった。

2.3 現在の薄毛の進行度について、近いものをお選びください

「少し気になる程度」と回答した人が61.5%で6割を超えて圧倒的に多かった。また、「かなり気になる」との回答が20.5%、「まだほとんど気にならない」と「非常に気になる」との回答が共に9.0%という結果となった。

2.4 AGA治療全体として、治療を始めたきっかけを教えてください

「鏡を見たときに薄毛が目立つようになった」と回答した人が66.7%、「抜け毛が増えた」との回答が57.7%と、この2つが過半数となり圧倒的に多かった。そのほか、「頭頂部（つむじ・地肌の見え）が気になった」との回答が28.2%、「生え際（M字・おでこ）が気になった」との回答が26.9%と一定数みられた。

2.5 レバクリを知ったきっかけを教えてください

「Web検索（GoogleやYahoo!など）」と回答した人が75.6%で圧倒的に多く、次いで「SNS（X、Instagram、TikTokなど）」（34.6%）、「口コミ・知人の紹介」（19.2%）という順で並んだ。

2.6 レバクリのTVCM（山里亮太さん出演のCM）を見たことがありますか？

「見たことはあるが、内容はあまり覚えていない」と回答した人が53.8%で最も多く、「はい、内容を覚えている」との回答は24.4%と2割超だった。また、「見たことがないと思う」と回答した人も21.8%で2割程度だった。

2.7 レバクリのTVCM（山里亮太さん出演）を見たことで、レバクリへの印象・安心感はどう変わりましたか？

「少し安心感・信頼感が高まった」と「特に印象は変わらなかった」と回答した人が共に35.9%で最も多く、「かなり安心感・信頼感が高まった」との回答も僅かにみられた。反対に、「むしろ不安・マイナスの印象を持った」と回答した人はほとんどいなかった。

2.8 数あるAGAクリニックの中で、レバクリを選んだ理由を教えてください

「通院せずオンラインで受診できるから」と回答した人が62.8%で最も多く、次いで、「24時間いつでも予約できるから」（35.9%）、「料金がわかりやすいと思ったから」（29.5%）、「診察時間（8時～26時）が長く、予定を合わせやすいから」（26.9%）という順で並んだ。

2.9 レバクリを利用する前に、他のAGAクリニックを利用したことはありますか？

「はい（他社オンラインクリニック）」（43.6%）が最も多く、次に「いいえ」と回答した人が24.4%となった。続いて、「はい（対面・オンライン両方）」(21.8%)「はい（対面クリニック）」（10.3%）という順となった。

2.10 他のAGAクリニックと比較して、レバクリの満足度はいかがですか？

「他のクリニックと同じくらい」と回答した人が38.5%で最も多かったが、「他のクリニックよりやや良い」と回答した人が28.2%、「他のクリニックよりかなり良い」が5.1%となり、他のクリニックよりも良いと感じている人が3割以上いることがわかった。そのほか、「他のクリニックを利用したことがない」と回答した人が19.2%で、「他のクリニックよりやや劣る」や「他のクリニックよりかなり劣る」と回答した人は僅かだった。

2.11 レバクリのオンライン診療では、どのような方法で診察を受けましたか？

「ビデオ通話のみで診察を受けた（スマホ・PCなど）」と回答した人が73.1%と圧倒的に多く、回答者の7割以上がビデオ通話のみで診察を受けていることがわかった。また、「電話とビデオ通話の両方を利用したことがある」と回答した人が16.7%、「電話のみで診察を受けた」との回答が11.5%だった。

2.12 レバクリのオンライン診療では、どちらの診察方法を選ぶことが多かったですか？

「ビデオ通話診察を選ぶことが多かった」と回答した人が70.5%と圧倒的に多く、回答者の7割以上がビデオ通話診察を選択していることがわかった。また、「電話診察を選ぶことが多かった」と回答した人が16.7%、「電話・ビデオ通話を半々くらいで利用していた」との回答が12.8%だった。

2.13 オンライン診療予約のしやすさについて教えてください

「満足」と回答した人が51.3%と圧倒的に多く、次に「とても満足」が28.2%、「普通」が17.9%という順となった。また、「不満」と回答した人は2.6%と僅かとなり、「とても不満」と回答した人はおらず、オンライン診療の「予約のしやすさ」について満足している人が多いことがわかった。

2.14 実際のオンライン診療（電話・ビデオ通話を含む）の満足度を教えてください

「満足」と回答した人が60.3%となり、6割を超え最も多く、「とても満足」との回答と合わせると約8割の人が満足していることがわかった。反対に、「不満」と回答した人は3.8%と僅かで「とても不満」と回答した人はいなかった。

2.15 医師の説明や対応についてどう感じましたか？

「信頼できた」と回答した人が52.6%で過半数となり最も多く、「とても信頼できた」（21.8%）との回答と合わせると7割以上の人が医師の説明や対応について「信頼できた」と感じていることがわかった。反対に、「あまり信頼できなかった」と回答した人は5.1%と僅かだった。

2.16 診察時間の長さについて、どのように感じましたか？

「ちょうど良いと感じた」との回答が75.6%で圧倒的に多く、「短すぎると感じた」（24.4%）との回答数を大きく上回った。反対に、「長いと感じた」と回答した人はいなかった。

2.17 オンライン診療ならではの不便さを感じましたか？

「特に不便さは感じなかった」と回答した人が52.6%で最も多かったが、そのほか、「対面と比べて頭皮の状態を見てもらいにくいと感じた」との回答が28.2%、「医師に十分に相談できなかったと感じた」が21.8%と一定数みられた。

2.18 レバクリで処方された（されている）AGA治療薬を教えてください

「フィナステリド（内服）」と回答した人が56.4％で最も多く、次いで「ミノキシジル（内服）」との回答が46.2%と続き、この二つの回答が多くの割合を占めた。そのほか、「フィナステリド＋ミノキシジルの合剤（内服）」が15.4%、「デュタステリド（内服）」が14.1%と少数の回答を得た。

2.19 レバクリでの治療内容について、最も近いものをお選びください

「「守り＋攻め」の治療（フィナステリド／デュタステリド＋ミノキシジル）が中心」と回答した人が52.6％で最も多く、次いで「「守り」の治療（フィナステリド／デュタステリドのみ）が中心」（35.9%）、「ミノキシジル中心の治療（内服・外用がメイン）」（11.5%）という順となった。

2.20 レバクリのAGA治療で、「主に利用している（していた）」プランを1つお選びください ※複数利用したことがある場合は、一番長く続けたプランをお選びください

「発毛プラン（守り＋攻めの発毛プラン）」と回答した人が39.7％で最も多く、次いで「レバクリ発毛プラン（フィナステリド＋ミノキシジルの合剤）」との回答が32.1%と共に3割以上を占めた。そのほか、「育毛プラン（フィナステリドなどの予防・守り中心プラン）」も14.1%と一定数の回答を得た。

2.21 レバクリでのAGA治療は、どのくらいの期間続けていますか？（または続けていましたか？）

「6ヶ月～1年」と回答した人が41.0％で最も多く、次に「3～6ヶ月」との回答が34.6%で回答者の7割以上の治療期間が「3か月～1年未満」ということがわかった。

2.22 レバクリで処方されている薬の「製造国」について、当てはまるものをお選びください

「主に国内製の薬を利用している」と回答した人が55.1％で最も多く、次いで「主に海外製の薬を利用している」との回答が32.1%、「海外製・国内製の両方を利用したことがある」が12.8%となり、主に国内製の薬を利用している人が半数以上だということがわかった。

2.23 レバクリのAGA治療による効果について、総合的にどの程度実感していますか？

「ある程度効果を実感している」と回答した人が57.7％で最も多く、次に「少しだけ効果を感じる」との回答が28.2％、「大きな効果を実感している」が6.4%で、回答者の9割以上が治療の効果を実感していることがわかった。反対に、「ほとんど効果を感じない」との回答が7.7%、「全く効果を感じない」との回答はみられなかった。

2.24 効果を実感し始めたのはいつ頃からですか？

「1～3ヶ月」、「3～6ヶ月」と回答した人が共に37.2％で最も多く、回答者の7割以上が「1～6ヶ月」で治療の効果を実感し始めていることがわかった。また、「6ヶ月～1年」との回答が12.8％で続き、「1年以上」と回答した人は1.3%と僅かだった。

2.25 AGA治療により、副作用を感じたことはありますか？

「まったくなかった」と回答した人が55.1％で最も多く、次に「軽い副作用があった」との回答が37.2%、「気になる副作用があった」が6.4%という順となった。また、「副作用により一時的に中断・中止した」と回答した人は1.3%だった。

2.26 どのような副作用がありましたか？

「動悸・心拍数の増加」との回答が共に40.0％で最も多く、次いで「頭皮のかゆみ・発疹・赤み」との回答が28.6％、「むくみ」との回答が22.9%となった。そのほか、「頭痛」、「性欲の低下・勃起不全（ED）」、「体毛が濃くなった（多毛）」などの回答も少数みられた。

2.27 クーポンや定期割引などを含めて、1ヶ月あたりの実質負担額（薬代＋配送料）はどのくらいでしたか？

「2,000～5,000円未満」と回答した人が34.6％で最も多く、次いで「5,000～8,000円未満」との回答が24.4%で続き、回答者の約6割の人の1ヶ月あたりの負担額が「2,000～8,000円未満」だということがわかった。そのほか、「8,000～12,000円未満」と回答した人が19.2%、「2,000円未満」との回答が%と14.1%で続いた。

2.28 レバクリのAGA治療の料金設定について、どのように感じますか？

「妥当だと感じる」と回答した人が50.0%と回答者の半数を占め最も多く、次に「やや安いと感じる」との回答が24.4%となり、「非常に安いと感じる」（14.1%）と回答した人を合わせると9割近い人がレバクリのAGA治療の料金設定に納得していることがわかった。なお、「やや高いと感じる」と回答した人は少数で「高いと感じる」との回答はみられなかった。

2.29 レバクリ利用したことがある「定期配送・おまとめ処方」の期間を教えてください ※複数利用したことがある場合は、一番長く続けたプランをお選びください

「単月ごとの購入のみ利用した」と回答した人が33.3%で最も多く、次いで「3ヶ月ごとの定期配送」との回答が32.1%と僅差で続いた。また、「6ヶ月ごとの定期配送」と回答した人が16.7%、「12ヶ月ごとの定期配送」との回答が15.4%と続いた。

2.30 レバクリの定期配送・おまとめ処方について、当てはまるものをすべてお選びください

「1ヶ月あたりの費用が安くなってお得だと感じた」と回答した人が43.4%と回答者の4割を占め最も多く、次に「受診の手間が減って便利だと感じた」との回答が36.8%となり、回答者の約8割がレバクリの「定期配送・おまとめ処方」にメリットを感じていることがわかった。

2.31 薬の発送から到着までのスピードについて、どの程度満足していますか？

「満足」と回答した人が59.0%で約6割となり最も多く、「とても満足」との回答と合わせると8割以上の人が満足していることがわかった。反対に、「不満」と回答した人は1.3%と僅かで、「とても不満」と回答した人はいなかった。

2.32 レバクリのAGA治療薬は、主にどのような方法で受け取りましたか？

「自宅のポスト投函」と回答した人が57.7％で圧倒的に多く、回答者の約6割がレバクリのAGA治療薬を自宅へのポスト投函で受け取っていた。続いて、「自宅で対面受け取り（配達員から）」（26.9%）、「宅配ロッカー（はこぽす など）で受け取り」（10.3%）、「コンビニで受け取り」（5.1%）という順となった。

2.33 レバクリからの配送について、「家族や同居人にバレにくい」と感じましたか？

「そう感じた（家族や同居人にバレくいと感じた）」との回答が42.3％で最も多く、次に「とてもそう感じた（家族や同居人にとてもバレくいと感じた）」との回答が20.5％となり、回答者の6割以上がレバクリからの配送が「家族や同居人にバレにくい」と感じていることがわかった。

2.34 レバクリの「全額返金保証制度」について、あなたの状況に最も近いものをお選びください

「利用を始めた後に制度を知り、安心材料になった」と回答した人が34.6％で最も多く、次に「制度の存在は知っていたが、特に意識しなかった」との回答が26.9％、「利用を始める前から制度を知っており、安心材料になった」」との回答が24.4％となり、制度の存在を知っていた人が8割以上とレバクリの「全額返金保証制度」の認知度が高いことがわかった。

2.35 実際に利用したことがある支払い方法を教えてください

「クレジットカード」と回答した人が94.9％で圧倒的に多く、回答者のほとんどがクレジットカードで支払いをしていることがわかった。そのほかの「代引き」「分割払い」などの回答は僅かだった。

2.36 レバクリのAGA治療について、「メリットだと感じた点」をすべてお選びください

「自宅から治療できる（通院不要）」との回答が75.6％で最も多く、次に「24時間予約できる」との回答が38.5％となった。そのほか、「診察料が無料で相談しやすい」「医師・スタッフの対応が良い」「他クリニックと比べて費用が抑えられると感じる」「朝や深夜など、診察時間の自由度が高い」との回答もそれぞれ約2割集まった。

2.37 一方で、特に「デメリットだと感じた点」があれば一つお選びください

「特にデメリットは感じなかった」と回答した人が34.6%で最も多かった。なお、デメリットとしてあがった回答として「オンライン診療なので直接の頭皮チェックがしづらい」と「診察時間が短いと感じた」が共に17.9%で最も多かった。

2.38 レバクリのAGA治療に対する総合的な満足度を教えてください

「満足」と回答した人が51.3%となり、約7割で最も多く、「非常に満足」（24.4%）との回答と合わせると約8割の人が満足していることがわかった。反対に、「不満」と回答した人は3.8%と僅かで「非常に不満」と回答した人はいなかった。

2.39 薄毛で悩んでいる友人や家族などに、レバクリを勧めたいと思いますか？

「勧めたい」と回答した人が51.3%で、過半数となり最も多く、「強く勧めたい」（15.4%）との回答と合わせると7割近くの人が薄毛で悩んでいる友人や家族などにレバクリを勧めたいと思っていることがわかった。反対に、「あまり勧めたくない」と回答した人は2.6%と僅かで「全く勧めたくない」と回答した人はいなかった。

2.40 レバクリのAGA治療について、良かった点・改善してほしい点など、ご自由にお書きください

【良かった点】

（男性 35～39歳）予約を取りやすく、当日でも診察を受けやすいのはいいと思いました。

（男性 45～49歳）オンラインでの診察になるので、時間関係なく診察が受けることができたところが良かったと思います。

（男性 35～39歳）診療無料が良い、改善点は特にない。

（女性 40～44歳）発毛プランが１２か月プランでレバクリの場合、1349円でしたので、圧倒的に安いと思いました。

「利便性」「価格の安さ」などについて評価する意見が多くみられた。

【改善してほしい点】

（男性 45～49歳）もう少し丁寧に診療して欲しかったです。診療が冷たくて機会的でしたので、より温かみのある診療を心掛けて欲しかったです。

（男性 45～49歳）診療時間が短く、医師の対応があまり丁寧ではなかったので改善してほしい。

（男性 45～49歳）もう少し薬の副作用について詳しく説明してほしかったです。

（男性 35～49歳）副作用が生じた際の対応をより丁寧・迅速にしてほしいと感じました。

「医師の対応」「診察時間」「副作用の説明・対応」などについて改善を求める意見がみられた。

