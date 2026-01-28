「狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF」から、ホロを全高40cmの1/5スケールで立体化
株式会社プライム１スタジオのハイエンドブランド「PRIME 1 STATUE（プライム１スタチュー）」。そのフォーマットのひとつコンセプトマスターラインから、「狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF」に登場する、「ホロ」の1/5スケールスタチューをリリースいたしました。予約受付は1月28日よりスタート。商品の発売は2027年6月～9月を予定しています。
◆製品ページ◆
https://statue.prime1studio.co.jp/sw-holo-cmsw-01s.html
ひとりぼっちの麦畑、居心地のいい荷馬車、紡がれるお話。
満ちていく賢狼の想いを、1/5スケールで繊細に描写
2024年に完全新作アニメ化がスタートした「狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF」。行商人と狼、ふたりの旅を辿るこの物語から、「ホロ」がコンセプトマスターラインに登場。
数百年をひとり過ごした麦畑。そっと忍び込んだ荷馬車。そして大切な人のそばで続いていくお話--。長い時を歩む賢狼ホロが、さまざまな想いで胸を満たしていく情景を捉えたスタチューです。
繊細な表現を追求できる全高40cmの1/5スケールで、彼女の神性と少女性を鮮明に映し出しました。
長命ならではの超然とした所作と、触れれば壊れてしまいそうな儚さ--静かに腰掛けたポージングは、相反する二面を意識して作り上げています。
茶から白へ変わる、豊かな毛並みの尻尾。
素朴なドレスに調和する華奢な肩と素足。しなやかな肢体の各部に、神と少女の気配を宿らせました。
右手の林檎と、それを見つめる顔立ちは、絶え間なく移ろう感情を表現したものです。
豊穣の象徴を与える、あるいは受け取る。観る者の心向きによって見え方が変わります。
麦の穂が弧を描く特製ベースは、静寂に包まれた聖域をイメージ。
緻密な彫刻と経年変化を表すカラーリングも、ホロの存在感を引き立てる仕上がりです。
そして本ボーナス版には、違う表情を見せる頭部も追加しました。慈しむような眼差し、控えめに上がる口角。自然にこぼれたかのような笑みが、ディスプレイを温かく照らします。
1/5スケールで描写した賢狼の胸を満たす想い。繊細な色とカタチが、コレクションに豊かな実りをもたらします。
[ご注意]
・画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
・モニターにより、実際の色と異なって見える場合があります。
・発送は、準備が整い次第となりますが、生産スケジュールの関係で、発送日が遅れる可能性もございます。ご了承の上、予約購入頂きますようお願い申し上げます。
製品概要
コンセプトマスターライン
「狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF」 ホロ ボーナス版
※本ボーナス版は、日本国内ではプライム１スタジオオンラインストアでの取り扱いとなります。
商品価格 ：\82,390（税込）
発売時期 ：2027年6月～2027年9月頃
販売数量 ：350
シリーズ ：「狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF」
フォーマット：コンセプトマスターライン
サイズ：1/5 Scale
全高：40cm 全幅：27cm 奥行：26cm
重量：3.6kg
素材 ：ポリストーン（一部に別素材使用）
製品仕様・付属品：
・頭部×1（通常）
・特製ベース
・ボーナス特典：頭部×1（微笑）
原型制作：プライム１スタジオ
彩色：920-3
権利表記 ：(C)支倉凍砂・KADOKAWA／ローエン商業組合
株式会社プライム１スタジオ
株式会社プライム１スタジオは、キャラクターコンテンツの魅力をさまざまな製品で発信する企業です。世界最高峰のキャラクタースタチュー「PRIME１STATUE」をはじめ、フィギュア・アパレル・グッズを製作・販売しています。
・所在地：東京都台東区浅草6丁目36-2
・代表者：松本 理恵
・オフィシャルサイト：https://www.prime1studio.co.jp/