「狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF」から、ホロを全高40cmの1/5スケールで立体化

株式会社プライム１スタジオのハイエンドブランド「PRIME 1 STATUE（プライム１スタチュー）」。そのフォーマットのひとつコンセプトマスターラインから、「狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF」に登場する、「ホロ」の1/5スケールスタチューをリリースいたしました。予約受付は1月28日よりスタート。商品の発売は2027年6月～9月を予定しています。



https://statue.prime1studio.co.jp/sw-holo-cmsw-01s.html

ひとりぼっちの麦畑、居心地のいい荷馬車、紡がれるお話。

満ちていく賢狼の想いを、1/5スケールで繊細に描写

2024年に完全新作アニメ化がスタートした「狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF」。行商人と狼、ふたりの旅を辿るこの物語から、「ホロ」がコンセプトマスターラインに登場。

数百年をひとり過ごした麦畑。そっと忍び込んだ荷馬車。そして大切な人のそばで続いていくお話--。長い時を歩む賢狼ホロが、さまざまな想いで胸を満たしていく情景を捉えたスタチューです。

繊細な表現を追求できる全高40cmの1/5スケールで、彼女の神性と少女性を鮮明に映し出しました。

長命ならではの超然とした所作と、触れれば壊れてしまいそうな儚さ--静かに腰掛けたポージングは、相反する二面を意識して作り上げています。

茶から白へ変わる、豊かな毛並みの尻尾。

素朴なドレスに調和する華奢な肩と素足。しなやかな肢体の各部に、神と少女の気配を宿らせました。

右手の林檎と、それを見つめる顔立ちは、絶え間なく移ろう感情を表現したものです。

豊穣の象徴を与える、あるいは受け取る。観る者の心向きによって見え方が変わります。

麦の穂が弧を描く特製ベースは、静寂に包まれた聖域をイメージ。

緻密な彫刻と経年変化を表すカラーリングも、ホロの存在感を引き立てる仕上がりです。

そして本ボーナス版には、違う表情を見せる頭部も追加しました。慈しむような眼差し、控えめに上がる口角。自然にこぼれたかのような笑みが、ディスプレイを温かく照らします。

1/5スケールで描写した賢狼の胸を満たす想い。繊細な色とカタチが、コレクションに豊かな実りをもたらします。

製品概要

コンセプトマスターライン

「狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF」 ホロ ボーナス版

※本ボーナス版は、日本国内ではプライム１スタジオオンラインストアでの取り扱いとなります。

商品価格 ：\82,390（税込）

発売時期 ：2027年6月～2027年9月頃

販売数量 ：350

シリーズ ：「狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF」

フォーマット：コンセプトマスターライン

サイズ：1/5 Scale

全高：40cm 全幅：27cm 奥行：26cm

重量：3.6kg

素材 ：ポリストーン（一部に別素材使用）

製品仕様・付属品：

・頭部×1（通常）

・特製ベース

・ボーナス特典：頭部×1（微笑）

原型制作：プライム１スタジオ

彩色：920-3

権利表記 ：(C)支倉凍砂・KADOKAWA／ローエン商業組合

