【新発売】ORICO マグネット式 M.2 ドッキングステーション 8-IN-1「MG7」登場

iPhoneとMacBookの作業環境を、もっとスマートに、もっと高速に。

ORICOから、MagSafe対応の最新 M.2ドッキングステーション 8-IN-1 USB-Cハブ「MG7」 が新登場しました。

データ保存・映像出力・充電・拡張ポートをこれ1台で完結。

プロユーザーにも、日常使いにも最適な次世代ドックです

🔹MagSafe対応｜ピタッと装着、すぐ使える

MG7はマグネット式設計を採用。

iPhone 17 / 16 / 15 Pro・Pro MaxやMacBookにしっかり吸着し、

持ち運び時もズレにくく、デスク周りもスッキリ。

外出先・出張・自宅作業、どんなシーンでもスマートに使えます。

🔹 高速10Gbps M.2 NVMe SSDケース内蔵

- M.2 2230 NVMe SSD対応- 最大 10Gbps高速転送

大容量データや4K動画、写真素材もスムーズに管理可能。

iPhoneのProRes動画保存や、MacBookのストレージ拡張にも最適です。

🔹 8-IN-1 多機能拡張ポート

1台でここまで対応

- HDMI 4K@60Hz（高精細ディスプレイ出力）- USB-A / USB-C（10Gbps）- SD / TFカードリーダー- 3.5mm オーディオジャック- PD 100W 急速充電

クリエイター、ビジネスユーザー、在宅ワークにもおすすめ。

🔹 iPhone & MacBook 完全対応

iPhone 17 / 16 / 15 Pro / Pro Max

MacBook Pro / Air

USB-C搭載Windows PCにも対応

1台あれば、スマホ×PCの作業環境を一気にアップグレードできます。

【期間限定】40%OFF 超お得キャンペーン

新品発売を記念して、今だけの特別価格！

通常価格：8,999円

割引後価格： 5,399円

割引内容：DOTD 20%OFF+ クーポン追加 20%OFF

🔑 クーポンコード :JP23ORICOMG7

🕒 終了日：2026年1月31日 23:59（JST）

商品ページはこちら:https://www.amazon.co.jp/dp/B0FWRR1Y58

こんな方におすすめ

iPhoneでProRes動画を撮影・保存したい

MacBookのポート不足を一気に解消したい

高速SSD＋ドッキングステーションを1台にまとめたい

デスクもバッグもスッキリさせたい

まとめ

ORICO MG7は、

「拡張性・携帯性・デザイン性」をすべて兼ね備えた

次世代MagSafe対応ドッキングステーションです。

この価格で手に入るのは今だけ。

ぜひお得なキャンペーン期間中にチェックしてみてください！