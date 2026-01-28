39店舗のグルメ出店者決定！「サイクル∞キッチン2026 supported by キリン ヘルシア 緑茶」3月7日(土)8日(日)万博記念公園にて開催！

テレビ大阪株式会社

2025年は3万5千人が訪れたテレビ大阪EXPO。

今年は2026年3月7日(土)・8日(日)の2日間での開催が決定！アウトドア好きにはたまらない「アウトドアフェス」、西日本最大級のスポーツ自転車イベント「CYCLE MODE RIDE」に並んで全国各地の“おいしい”が集結する大型野外イベント「サイクル∞キッチン2026 supported by キリン ヘルシア 緑茶」が開催！ここでしか食べられないこだわりグルメを存分に楽しんでください！

サイクル∞キッチン2026 supported by キリン ヘルシア 緑茶サイクル∞キッチンとは…

サイクル∞キッチンは2016年に初開催し、今年で11回目となるテレビ大阪の人気グルメイベントです！イベントテーマは「食べる」×「遊ぶ」。「食べる」…グルメイベントでの人気店が大集結！グルメファンの期待に応えます！「遊ぶ」…同時開催のスポーツ自転車フェス「CYCLE MODE RIDE」や、「アウトドアフェス」の体験型アトラクションで体を動かす来場者の胃袋を満たします！ 「テレビ大阪ＥＸＰＯ」(CYCLE MODE RIDE、アウトドアフェス、サイクル∞キッチン)で春空の下、家族やカップル、お友達とぜひ「おいしいグルメ」をお楽しみください。

キリンブースで”内臓脂肪を減らすのを助ける味わい深い緑茶”「キリン ヘルシア 緑茶」をプレゼント！過去の写真です

会場内の対象店舗にてグルメを楽しんでいただくと、キリンブースにて”内臓脂肪を減らすのを助ける味わい深い緑茶”「キリン ヘルシア 緑茶」1本と交換できる引換券をプレゼント！※先着順で数が無くなり次第終了となります。

【特定保健用食品】

・許可表示：本品は、脂肪の分解と消費に働く酵素の活性を高める茶カテキンを豊富に含んでおり、脂肪を代謝する力を高め、エネルギーとして脂肪を消費し、体脂肪を減らすのを助けるので、体脂肪が多めの方に適しています。

・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

自慢のグルメと「キリン ヘルシア 緑茶」のハーモニーをぜひ会場でお楽しみください。

多彩なグルメの一部をご紹介！

味仙 台湾ラーメン スタンダード/味仙 台湾ラーメン味仙 台湾ラーメン

味仙 秘伝の台湾ミンチとネギ・ニラ・もやしがコシのある中太麺とからんで独特の辛さの中に凝縮の旨味がクセになる人気No.1の元祖 台湾ラーメンをどうぞご賞味ください！！

味仙 台湾ラーメン スタンダード…1,200円

味仙 台湾ラーメン イタリアン…1,500円

肉焼総本家三輪

肉のプロ集団が厳選した極上の国産牛を使用。肉焼総本家三輪の豪快ステーキ丼は、肉本来の旨みが格別です！売り切れ御免の「シンプルにおいしい」本物の肉料理を、ぜひご賞味ください！

和牛丼…1,300円

肉吸い…600円（うどん入り/800円）

和牛丼/肉焼総本家三輪中崎ポテト/蜜香屋と、豆んと森珈琲蜜香屋と、豆んと森珈琲

じっくり焼き上げる土づくりからこだわった焼き芋や、揚げたてのさつまいもチップス。お芋のお供には、トレイルランナー・農家の顔をもつ焙煎士が淹れる深入りスモーキーなオリジナル珈琲を。

中崎ポテト…小/900円・大/1,500円

焼き芋…900円

珈琲…HOT/600円・ICE/700円

インド料理専門店クシュクシュ

インドの5スターホテル出身のシェフが地元和歌山産玉ねぎを中心とした国産野菜とインド直輸入のスパイスを使用した、味はもちろん素材にもこだわったインド料理。

スペシャルダブルカレーライス…1,400円

ナンカレー…1,100円

スペシャルダブルカレーライス/インド料理専門店クシュクシュ沖縄そば/Wisteria☆StarWisteria☆Star

はいたーい！沖縄出身女将が作る内地の味！材料は全て沖縄から空輸して作った本格沖縄そば！昨年のサイクルキッチンでも大好評でした。是非食べに来てくださいね！

沖縄そば…900円

ゴーヤバーガー…900円

なにわたこ焼き あま福

大阪長堀橋に本店を構える本格たこ焼き専門店。生地に鶏ガラ、野菜、カツオ、昆布などを長時間煮出した濃厚ブレンド出汁を使用したど直球ながらも味わった事のない芳醇な旨みが自慢の本格たこ焼き店。

至福の四種盛り…1,500円

あま福 たこ焼き…750円

至福の四種盛り/なにわたこ焼き あま福ダブルテリチキ/PIZZA-LAPIZZA-LA

過去フェスや学園祭、花火大会など色んなイベントに参加させて頂き安定したサービスを提供させて頂いております。是非サイクルキッチン様のイベントを盛り上げていきたいと思いますのでよろしくお願い致します！

ダブルテリチキ…700円

ペパロニラバー…700円

『サイクル∞キッチン』の絶品グルメはここでは紹介しきれないほど種類が豊富。まだまだ紹介したいメニューが沢山ありますが詳細はHP( https://www.tv-osaka.co.jp/event/cyclekitchen/ )でチェックしてください！

※上記メニューは現時点での情報で予告なく変更となる場合があります

※最新情報はHPでご確認ください

イベント概要

【イベント名】 サイクル∞キッチン2026 supported by キリン ヘルシア 緑茶

【会期】2026年3月7日（土）・8日（日）9:30～17:00 ※雨天決行。荒天により中止の場合もあり。

【会場】万博記念公園 東の広場・お祭り広場

【入場料】無料 ※万博記念公園入園料が別途必要です。

【販売方式】現金／キャッシュレス決済サービス

【主催】テレビ大阪株式会社

【特別協賛】キリンビバレッジ株式会社

【公式HP】 https://www.tv-osaka.co.jp/event/cyclekitchen

【SNS】

X : https://x.com/cycle_kitchen/

Instagram : https://www.instagram.com/cycle_kitchencar/

【同時開催】CYCLE MODE RIDE／アウトドアフェス

【お問合せ】

テレビ大阪事業局内「サイクル∞キッチン」事務局（平日10時～18時）

TEL：06-6947-1912

Mail：kitchencar@tv-osaka.co.jp