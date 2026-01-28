【新庄剛志監督を起用！】3つの備えしてる？HESTA ソーラーの新CMが2月1日より全国放映スタート！

株式会社HESTA大倉

株式会社HESTA大倉（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 広澤 克実、以下 HESTA大倉）は、北海道日本ハムファイターズの新庄剛志監督を起用したHESTA ソーラーの新テレビCMを2026年2月1日(日)、プロ野球キャンプインに合わせて全国(一部地域を除く)で放映開始いたします。また、本CMに連動したビジュアルポスターも同日より順次掲出し、さらなるブランド認知の向上および製品の訴求を図ってまいります。

新庄剛志監督 起用の背景

HESTAソーラーは、再生可能エネルギーを通じて「安心・安全で持続可能な暮らし」の実現を目指しています。新庄剛志監督は、常に時代の一歩先を読み、新しい挑戦を恐れず、チームや社会にポジティブな変化をもたらしてきました。その先見性・決断力・強いリーダーシップは、「将来を見据え、今から備える」というHESTAソーラーの価値観と高い親和性を持っています。さらに、明るく前向きなキャラクターと幅広い世代への高い認知度により、エネルギーの“備え”というやや難しく感じられがちなテーマを、より身近で分かりやすく伝えられる存在であることから、今回の起用に至りました。

新庄剛志監督のコメント

“備え”って聞くと、ちょっと難しく感じるかもしれないけど、実はすごくシンプルなことだと思うんです。電気のこと、災害のこと、そして未来の地球のこと。今できる選択が、家族や自分の安心につながる。HESTAソーラーは、その一歩を後押ししてくれる存在だと感じました。ぜひCMを通して、“3つの備え”を考えるきっかけにしてもらえたら嬉しいです。

CM概要

放映開始日：2026年2月1日（日）

出演：新庄 剛志 (北海道日本ハムファイターズ 監督)

放映エリア：全国（一部地域を除く）

関連クリエイティブ：店頭・施設内ポスター、WEB広告、SNS広告 ほか

1月30日(金)正午よりYouTubeにて先行公開！

以下にて新庄監督のCM動画を先行公開いたします。

※公開時間は変更となる場合がございます。

【TV CM】HESTAソーラー 一身上の理由篇 15s(https://youtu.be/uhFY0UhMdT0)

【TV CM】HESTAソーラー 一身上の理由篇 30s(https://youtu.be/QyRejHT-3sc)

【TV CM】HESTAソーラー みんなで貼ろう篇 15s(https://youtu.be/Vb9ZTW0QM8U)

【TV CM】HESTAソーラー みんなで貼ろう篇 30s(https://youtu.be/YRiInUP5sAY)

HESTAソーラーについて

■HESTAソーラーの公式サイトはこちら

https://hestasolar.com/

■HESTAソーラーの主な特徴

「軽い」1平方メートル 当たり約4kgと従来のガラス製より80％軽量。耐荷重性に不安があるカーポートでも問題なく設置できます。

「曲がる」従来の硬いパネルでは難しかったカーポートの屋根のほか、湾曲にデザインされた壁などにも設置可能です。

「簡単施工」専用の構造用ボンドを使用することで直接、短時間で搭載可能です。

■HESTAソーラーのパンフレットはこちら

https://admin.riclink.jp/files/6045/solar_01.pdf

■HESTAソーラー施工のご相談はこちら

お問い合わせ(https://inquiry.okura.co.jp/public/application/add/2277?__CAMCID=MdRSdQhNyp-064&__CAMI=3.3.0.1.hUGZuEhdDc.harp7xVN0qcXgsaa-96&__CAMSID=harp7xVN0qcXgsaa-96&__CAMVID=hUGZuEhdDc&_c_d=1&_ct=1764827313395&_gl=1*t6ocsu*_gcl_aw*R0NMLjE3NjQzMjczNzMuQ2p3S0NBaUFyYVhKQmhCSkVpd0FqejdNWmFidXlrenpMamJoWW5EckRyRldneE9PNDV4ejAxdVB6cUthaUpyVUJoZXVPT3FMcXhGWm5Cb0M4ZUlRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*ODkwNzc0MDIyLjE3NjQ3MjgyMTg.&_ga=2.105460551.555027020.1764826554-517945046.1749035793&_gac=1.225537896.1764327373.CjwKCAiAraXJBhBJEiwAjz7MZabuykzzLjbhYnDrDrFWgxOO45xz01uPzqKaiJrUBheuOOqLqxFZnBoC8eIQAvD_BwE)

TEL：0120-136-058

■協力会社様大募集

年間反響3,000件以上、施工実績500件以上、大反響の「HESTAソーラー」を一緒に始めませんか？

こちらからエントリーしてください。

https://hestasolar.com/partner/

待望のペロブスカイト型情報を公開中！

「軽くて曲がる貼れる」はHESTAソーラーで対応できますが…

もっともっとすごい！HESTAのペロブスカイト型情報を購入者限定で公開中です。

ご購入者様専用ページ：https://hestasolar.com/member-login/

新庄 剛志監督 プロフィール

1972年1月28日長崎県生まれ。1989年に阪神タイガースへ入団。以降、NPBで14年間、MLBで3年間プレーし、日米の舞台で活躍を重ねた。2006年に現役を退いた後も、2022年1月1日より北海道日本ハムファイターズの監督として球界に復帰。現在もなお、野球を通じて日本中を熱狂させ続けている、まさに“野球の申し子”と呼ぶにふさわしい存在。ほか、タレント・実業家・クリエイターでもある。

Instagram：@shinjo.freedom(https://www.instagram.com/shinjo.freedom/)



株式会社HESTA大倉

代表者：代表取締役社長 広澤 克実

設立：昭和39年1月

本社：東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞ヶ関ビル6階

資本金：1億円

事業内容：不動産業、建設業、会員制リゾート事業、エネルギー事業

URL：https://okura.co.jp/

〈本リリースに関するお問い合わせ〉

株式会社HESTA大倉/広報企画室

E-mail：okura.press@okura.co.jp

TEL：06-4256-4250