オシエテとラポールデザインがインバウンド宿泊事業で協業開始

CRGホールディングス株式会社

CRGホールディングス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：小田 康浩、以下CRGホールディングス）の完全子会社であり、インバウンド向け宿泊施設運営（アパートメントホテル、民泊等）、インバウンド多言語対応サービス（観光案内、問い合わせ対応）、ビジネス通訳翻訳サービスを提供する株式会社オシエテ（所在地：東京都渋谷区代々木、代表取締役：米津 雅史、以下「オシエテ」）は、化粧品・健康食品のOEM企画や飲食業、不動産業などの様々な事業を営む株式会社ラポールデザイン（本社：東京都港区南青山、代表取締役：宮崎 洋彰、以下「ラポールデザイン」）との業務提携により、神奈川・湘南エリアのプライベートプール付きの高級一棟ヴィラ「SECONDA CASA鎌倉 七里ヶ浜」の運営サポートを開始することをお知らせいたします。

■人気観光地に暮らすように泊まれる高級一棟ヴィラ

「SECONDA CASA鎌倉 七里ヶ浜」は、「湘南の七里ヶ浜で暮らすように過ごす」をテーマにした、穏やかな自然を満喫できるプライベートプール付きのヴィラ。敷地内には、テラスや様々な植栽があり鎌倉の四季を五感で感じることができます。室内はヴィンテージ家具やアートが調和した自然の中にいるような内装が特徴で、ゆったりとした時間をお過ごしいただけます。自然光が差し込む大きな窓を設えた明るいリビングルームはプライベートプール付きテラスと繋がっており、水面やライトアップされる庭園・テラスを眺めながら、リゾート気分を満喫することが可能です。

■海と空と時間が静かに溶け合う人気の観光エリア

湘南の七里ヶ浜は、江の島と富士山を一望できる美しい海岸線として有名で「日本の渚百選」にも選ばれており、サーフィンや散策、ドライブに人気のエリアです。夕暮れ時には幻想的な夕焼けが楽しめる湘南エリアの人気スポットに位置します。夕日や波の音を間近に感じ、ゆったりとした時間を過ごすことのできる理想的なロケーションです。

■オシエテによるインバウンド特化型オペレーション

本施設の運営には、インバウンド対応に強みを持つ株式会社オシエテが参画。多言語での問い合わせ対応、滞在中サポート、清掃・品質管理までを一貫して支援することで、オーナー様の負担軽減と、ゲスト満足度の最大化を実現します。

■ 施設概要

施設名称： SECONDA CASA鎌倉 七里ヶ浜

所在地：神奈川県鎌倉市七里ヶ浜１丁目１４－１０

客室数： ２SLDK （140.56平方メートル ）

定員： ８名

設備： 高速Wi-Fi、キッチン、洗濯設備、エアコン、バス・トイレ完備、プール（Magiline）

予約方法： Airbnbなどの予約サイトから予約可能

https://www.airbnb.jp/rooms/1598738910540511680?guests=1&adults=1&s=67&unique_share_id=a8a62d21-d704-49a5-ac69-42a5322704db&source_impression_id=p3_1769475937_P3NvWAz_Pq-a75ZP(https://www.airbnb.jp/rooms/1598738910540511680?guests=1&adults=1&s=67&unique_share_id=a8a62d21-d704-49a5-ac69-42a5322704db&source_impression_id=p3_1769475937_P3NvWAz_Pq-a75ZP)

・・・

■ 今後の展望

当社グループは、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少、それに伴う構造的な人手不足を解決するために、主力の人材派遣紹介事業における「ヒューマンリソース」の提供に加え、専門ノウハウを活用した「アウトソーシング」、AI/RPA といった「インフォメーションテクノロジー」、障がいをお持ちの方の就労移行支援やサテライトオフィス運営といった「障がい者雇用支援」、専門性の高い通訳・翻訳を提供する「オンライン通訳・翻訳」、近年のインバウンド需要の高まりを見据えた外国人観光客向け「宿泊管理事業」などの多種多様なサービスを提供しています。 今後も、全てのステークホルダーの満足度向上のために邁進してまいります。

【CRGホールディングス株式会社 概要】

商号 CRGホールディングス株式会社

代表 代表取締役社長 小田 康浩

本社 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビルディング37階

設立 2013年10月

資本金 452百万円 ※2025年9月末時点

従業員数 36名（アルバイト、契約社員含む）2025年9月末時点

事業内容 グループの経営方針策定、経営管理他

URL https://www.crgh.co.jp/

【株式会社オシエテ 概要】

商号 株式会社オシエテ

代表 代表取締役 米津 雅史

本社 東京都渋谷区代々木1-25-5 BIZSMART代々木339

設立 2018年9月

資本金 76百万円 ※2025年9月末時点

事業内容 インバウンド向け宿泊施設運営（アパートメントホテル、民泊等）、インバウンド多言語対応サービス（観光案内、問い合わせ対応）、ビジネス通訳翻訳サービス

URL https://ociete.co.jp/

【株式会社ラポールデザイン 概要】

商号 株式会社ラポールデザイン

代表 代表取締役 宮崎 洋彰

本社 東京都港区南青山3丁目8－6 ル・シェール南青山 3F

事業内容 化粧品・健康食品のOEM企画、中古車売買「44motoring」運営、中古時計売買「papacy_tokyo」の運営、飲食店コンサルティング、不動産コンサルティング

URL https://rapport-net.com/

【報道に関するお問い合わせ】

ＣＲＧホールディングス株式会社 広報担当

TEL：03-3345-2772 FAX：03-3345-2771