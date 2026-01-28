『スヌーピードロップス』最大２万名様以上に当たる！「バレンタインプレゼントキャンペーン」を開催

■キャンペーン概要


パズルゲームアプリ『スヌーピードロップス』が、豪華スヌーピーグッズが当たる、バレンタインプレゼントキャンペーンを開催します！


応募方法はとっても簡単♪


アプリのお知らせページから応募フォームにアクセスして、必要事項を記入して応募しよう。



■キャンペーン詳細はコチラ


https://s-drops.capcom.com/campaign/LP/VD_2026/index.html?utm_source=pub



■今回のプレゼント


＜グッズが当たる！＞


ステンレスボトル、マグカップなど、バッグ、お財布など実用的で豪華なグッズがいっぱい♪








＜最大２万名様に当たる！＞




＜応募者全員にもらえる！＞




今回は、最大２万名様にゲーム内アイテムをプレゼントする特別企画も実施いたします。


さらに、ご応募いただいた方全員がもらえるプレゼントもご用意しております。


ぜひ奮ってご応募ください。



この機会に遊んでみてくださいね♪


-----------------------------------


■『スヌーピードロップス』とは


スヌーピーと一緒に楽しめる、 簡単なパズルゲームです。


同じ色のドロップを３つそろえて消していき、 ステージ毎に設定された目標を達成するとクリア！


連続してドロップが消えると気分爽快♪



■ダウンロード


https://snoopydrops.onelink.me/mtAv/4b3bd313



■SNS


『スヌーピードロップス』公式X アカウント https://x.com/snoopy_drops


『スヌーピードロップス』公式LINEアカウント　 http://line.me/ti/p/@ngt4651f



■アプリ情報


ジャンル：パズルゲーム


プレイ料金：基本プレイ無料（アプリ内課金あり）


iOS 15以上の iPhone、 iPadに対応。


Android 7以上のスマートフォン、 タブレットに対応。


iOS 18.3以上、Android 16以上はサポート対象外。



(C) 2014 Peanuts Worldwide LLC. All game code (C)CAPCOM