KDDIアジャイル開発センター、DX推進の基礎力を養うデザイン人材育成プログラム「THE KAMP!」を提供開始

KDDIアジャイル開発センター株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長／CEO：木暮 圭一、以下 KAG ）は、企業のデザイン思考定着とDX推進を支援する新プログラム「THE KAMP!（ザ・キャンプ）」をリリースいたしました。

背景

多くの企業においてDX（デジタルトランスフォーメーション）が急務となる中、「デザイン思考の手法を学んだが、現場での実践につながらない」「変革に向けた社員のマインドセットが変わらない」といった課題が多く聞かれます。 KAGはこれまで、アジャイル開発とサービスデザインの実践を通じて、数多くの企業の新規事業開発やDXを支援してきました。その開発現場の中で、実際にクライアント企業様と共に実施し、効果の高かったデザインワークショップやデザイン人材の育成ノウハウに対するニーズが高まってきたことから、この度正式なプログラムとして提供することといたしました。

「THE KAMP!」の概要

KAGがこれまで個別のプロジェクトとして提供し、数多くの現場で実践してきたデザインワークショップやデザイン人材の育成ノウハウを、より多くの企業様に導入いただきやすい形に体系化したデザイン支援プログラムです。ゼロから作られた実験的なサービスではなく、実際の開発支援の現場でブラッシュアップされてきた実績あるコンテンツをベースとしています。

コンセプト：「考えるのが、ちょっと楽しくなる。」

本プログラムが目指すのは、単なる知識の習得だけではありません。いつもの思考を少しだけ変えてみることで広がるアイデアの輪や、仲間と交わすやりとりの中で視点がゆるやかに切り替わり、思わぬ発見と出会う瞬間を大切にしています。 「これ、楽しい！」と感じることで思考はふっと軽くなり、次の一歩へと背中を押されます。そこでの実践は、課題との向き合い方にも変化をもたらし、小さな可能性にも目が届き、創造的な解決策が浮かび上がる。そんな「思考のキャンプ」で、現場につながるヒントを見つけ出します。

3つのラインナップ

これまでの実績をもとに、参加者の習熟度や目的に合わせて3つのラインに整理しました。

今後の展望

- spark（スパーク）：デザイン思考の基礎力を身につけたいなら初心者、DX推進の初動メンバー向け。デザイン思考入門、マインドセット醸成、チームビルディングなど、プロジェクト導入の第一歩として思考の柔軟性を養います。- journey（ジャーニー）：デザインメソッドを実務に導入したいなら実践向け。ペルソナ策定、カスタマージャーニー、プロトタイピングなど、顧客視点を取り入れ、実プロジェクトに応用するための具体的な手法を習得します。- horizon（ホライゾン）：デザイン思考を組織に浸透させていきたいなら体験・定着向け。2～3日間の集中プログラム。特定のテーマに基づき、課題発見から解決策の創出までを一気通貫で実践し、体験的に深く学びます。KAGならではの特徴- 講師は全員「現場のプロ」本プログラムの講師は、普段KAGで実際にサービス開発を行っている現役のサービスデザイナーが担当します。「HCD-Net認定 人間中心設計専門家/スペシャリスト」の有資格者も多数在籍しており、確かな専門知識と実際の開発現場で直面する課題やリアリティを踏まえたファシリテーションを提供します。- 「考えるのが、ちょっと楽しくなる」雰囲気づくりKAGのカルチャーである「楽しくやる」をプログラムに反映。「参加者の発言が少ない」といった懸念がある組織でも、心理的安全性を高めて、自然とアイデアや意見が飛び交う活発な場を創出します。- 「研修」で終わらせず「開発」へつなげる単なる知識のインプットではなく、その後のサービス開発へとスムーズに接続できる「共通言語」と「チームの下地」を作ります。このような方におすすめ- DX推進や新規事業を担当しているが、具体的な進め方やアイデア出しに課題を感じている方- 一般的なデザイン思考の研修を受けたことはあるが、現場の実務になかなか定着せず悩んでいる方- チームの発言が少なく、もっと活発に意見が飛び交う「楽しんで考える」組織風土を作りたい方- 新卒研修が座学中心になっており、配属後に役立つ「自ら考え動くマインド」の育成に課題を感じている方- デザイナーではないが、ユーザー視点や創造的な課題解決のアプローチを身につけたい方（営業・企画・エンジニア等）

今後は、さらなるプログラムの拡充や、導入事例の公開を進めてまいります。まずは、お気軽にお問い合わせください。

プログラムの詳細やご相談については、下記よりWebサイトをご覧ください。

詳細を見る :https://design.kddi-agdc.com/

KDDIアジャイル開発センターの概要

主な事業内容：アジャイル開発事業及び保守事業

設立年月日：2022年5月12日

本店所在地：東京都港区高輪2丁目21番1号

代表取締役社長 / CEO：木暮 圭一

コーポレートサイト：https://kddi-agile.com