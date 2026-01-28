生物学者の「福岡伸一」氏がプロ向け執筆プラットフォーム「theLetter」でニュースレター配信を開始

株式会社OutNow

株式会社OutNow（本社：東京都港区、代表取締役：濱本至）が運営する、プロ・専門家向けストック型執筆プラットフォーム「theLetter」にて、生物学者の福岡伸一氏が、新たに書き手ユーザーとして配信を開始しました。

福岡伸一氏のコメント

福岡ハカセこと生物学者の福岡伸一による、「動的平衡」の概念を発信するネット上の“書店”、「動的書房」がオープンしました。コラム「福岡ハカセの＜トポス/ロゴス/ピュシス＞」や、過去の著作を紹介する「福岡伸一セレクション」に加えて、今後もさまざまなコンテンツを増やしていきますので、どうぞお楽しみに。

福岡ハカセの＜動的書房＞：https://fukuoka.theletter.jp/(https://fukuoka.theletter.jp/)

福岡ハカセこと生物学者・福岡伸一が、「動的平衡」の概念を発信するニュースレター。トポス（場所）、ロゴス（言葉）、ピュシス（自然）について自由自在に語るコラムや過去の著作の紹介に加え、新たなコンテンツも順次展開していく。

＜福岡伸一氏プロフィール ＞

生物学者・作家。京都大学卒および同大学院博士課程修了。ハーバード大学研修員、京都大学助教授などを経て、青山学院大学教授・米国ロックフェラー大学客員教授。『生物と無生物のあいだ』はサントリー学芸賞を受賞し、90万部を超えるロングセラーとなったほか、『動的平衡』シリーズなど著書多数。各種メディアへの寄稿に加え、大阪・関西万博（EXPO2025）では、テーマ事業パビリオン「いのち動的平衡館」のプロデューサーを務める。

theLetter について

theLetter は医師や弁護士、コラムニストやジャーナリスト等、書籍を出してきたような専門性の高い書き手が多く在籍する、プロ・専門家向けの執筆プラットフォームです。現在は ビジネス・インテリア・経済・医療・金融・政治・スポーツ・エンタメ等の分野で活躍する1,000 人以上の書き手が情報発信をしています。

サービスサイト：https://theletter.jp/

＜法人向けサービス＞

theLetter 専門インフルエンサー記事コラボレーション

著書を持つような信頼性と専門性のあるインフルエンサーによるメディアが集まる「theLetter」が、所属のインフルエンサーとの対談・取材記事を作成し、低予算で御社商品/サービスの認知・理解促進・信頼性向上に貢献します。



事例・資料のダウンロードはこちらから：https://lp.theletter.jp/showcase





theLetter マルチ配信（メディア運営企業様向け）

有料課金読者向けの記事をはじめとした専門家による高品質な記事を提携先に配信するサービスです。社会で関心の高い時事ニュースを盛り込んだ記事や専門家だからこそ実現できる深掘りされた内容を、記事単位で選びメディアサイドで配信判断が可能。これにより、企画や編集コストをかけずにPVやリピート率の向上、会員登録数の増加といったKPIの達成に寄与します。

現在は「SmartNews+」、「ITmedia」をはじめとしたメディアと提携しており、ランキングトップに入るような記事の実績もございます。

お問い合わせや担当者への相談はこちらから：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2pnmQbv-x77kGR8Gup-fJYhGgLu7LdmenqDAad4JZ1mOQAw/viewform