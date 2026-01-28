「ゲームのWebストア限定！d払いご利用で最大50,000ポイントプレゼントキャンペーン」を開催

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、対象ゲーム※1のWebストアにおいて「d払い(R)」決済をご利用いただくと、抽選でdポイント（期間・用途限定）最大50,000ポイントを進呈する「ゲームのWebストア限定！d払いご利用で最大50,000ポイントプレゼントキャンペーン（以下、本キャンペーン）」を2026年1月30日（金）から2026年2月28日（土）までの期間で開催いたします。

本キャンペーンの参加にはエントリーが必要で、対象ゲームのWebストアにおいて「d払い」決済で期間中合計3,000円（税込）以上※2ご利用いただくと、抽選でdポイント（期間・用途限定）最大50,000ポイント進呈いたします※2。

詳細はキャンペーンサイトをご確認ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/166_1_52e1ec86018b450de14c2c6aaac24392.jpg?v=202601280421 ]

ドコモは、今後も「dポイント」「d払い」の利便性向上を通じ、お客さまの毎日がおトクで、楽しく、便利な生活になるよう努めてまいります。

※1 対象ゲームの詳細はキャンペーンサイトをご確認ください。

※2 対象となるWebストアでの合計のご利用金額が3,000円(税込)以上であれば対象となります。

※3 ポイント有効期限は進呈日から約2か月で、進呈時期は2026年3月末を予定していますが、システムの都合により進呈が

遅れる場合がございます。

* 「d払い」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

https://prtimes.jp/a/?f=d141840-166-d572b6d3207ad5490f2cf4000779f111.pdf