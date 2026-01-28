「Grand Jour a Coucagno～クーカーニョの特別な日～」若きシェフを迎えて　美食の継承　2月25日（水）開催

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社

美食の継承 左）クーカーニョ 新シェフ 鈴木雄也 右）セルリアンタワー東急ホテル 名誉総料理長 福田順彦

セルリアンタワー東急ホテル（東京都渋谷区、総支配人 吉岡 慎一）のタワーズレストラン「クーカーニョ」（40F）では、2026年2月25日（水）、南仏プロヴァンスの世界観をテーマにした特別美食イベント 「Grand Jour a Coucagno（クーカーニョの特別な日）」 を開催いたします。本イベントは、新体制となった“新生クーカーニョ”として初のスペシャルイベントであり、名誉総料理長 福田順彦と、新シェフ 鈴木雄也によるコラボレーションコースをお楽しみいただける特別な一日です。

陽光が燦燦と降り注ぐランチタイム

【伝統と継承】

「Grand Jour a Coucagno」は、2001年の開業から歴代のシェフが築き上げてきた伝統と、若きシェフが率いる新体制が生み出すクリエイティブな感性を融合させる特別なイベントです。今回は、本イベントのためにホテル名誉総料理長 福田と、本年2月1日付でシェフに就任する鈴木が共にアイデアを寄せ合いメニューを考案。プロヴァンス料理店クーカーニョらしい南フランスの食文化を象徴する食材やエッセンスを巧みに織り込み、プロヴァンスの風を感じられる構成に仕上げました。

【料理、飲物、サービスの「食のハーモニー」】

料理は視覚・香り・味わいのすべてにストーリーを持たせ、“その日だけの食体験”となる内容をご用意しています。ディナーではワインもしくはノンアルコールのペアリングプランも提供し、メニューと調和する多彩なペアリングを通じて、より奥行きのある食の世界をお届けします。この意欲的な料理をさらに盛り上げるのは、クーカーニョのソムリエとサービススタッフ。シェフ渾身の力作を温かいものは温かく、冷たいものは冷たく、シェフの意図する最高の状態で、料理に込められた想いとともに皆さまのテーブルにお届けいたします。

ランチ・ディナー各40名さま限定の予約制。新体制として初の披露となる「クーカーニョの未来」をご体感ください。

煌めく夜景が”忘れえぬ食卓”を演出します

【「Grand Jour a Coucagno」 概要】

■日時 2026年2月25日（水） 一日限り

■時間・料金・内容

ランチ ：受付 11:30～ 開宴 正午、 1名さま 25,000円、乾杯用グラスシャンパーニュ付

ディナー：受付 18:00～ 開宴 18:30、1名さま 33,000円、ワインまたはノンアルコールペアリング4杯付

■場所 セルリアンタワー東急ホテル タワーズレストラン「クーカーニョ」（40F）

■ご予約・お問い合わせ 事前予約制。

電話：03-3476-3404（クーカーニョ 11:30～22:00）

※表示の料金には、サービス料および消費税が含まれております。

※法令によりお車を運転される方、20歳未満のお客さまへのアルコールの提供はお断りいたします。

※食物アレルギーをお持ちのお客さまは、ご予約時にホテルスタッフにお申し付けください。個別にご案内いたします。

※仕入れの都合により料理の内容を変更させていただく場合がございます。

※席数には限りがあり、満席になり次第ご予約を締め切らせていただきます。

※写真はすべてイメージです。

【シェフプロフィール】

福田 順彦 Nobuhiko FUKUDA

東急グループ総料理長

セルリアンタワー東急ホテル 名誉総料理長

2001年、セルリアンタワー東急ホテル開業時に総料理長に就任。以来、ホテルの食に関する総合プロデューサー役として料飲部門を牽引、統括。豊かな感性から生み出されている料理はアグレッシブで情熱的であり、常にチャレンジ精神を忘れず高みを目指す姿勢は顧客からも高い支持を得ている。

「文化交流」をテーマに料理界はもとより文化人・オペラ歌手・ワイン醸造家など各界の著名人

との親交もあり、彼らとのコラボレーションによる食事会を多数開催。食を通じて子どもの「食の自立」と「五感の育成」を目指す食育活動にも積極的に取り組んでいる。

全国の東急ホテルズにおける食の牽引車として、また、日本を代表する食文化のオピニオンリーダーとして精力的に活躍を続けている。

福田 順彦（ふくだ・のぶひこ）

2017年 一般社団法人「日本エスコフィエ協会」第7代会長、国際副会長に就任

2019年 株式会社東急ホテルズ（現 東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社）総料理長に就任

2021年 「フランス農事功労章協会（MOMAJ）」第６代会長に就任

2022年 株式会社東急ホテルズ （現 東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社）専務執行役員に就任

2024年 一般社団法人「日本エスコフィエ協会」名誉会長に就任（国際副会長は継続）

2025年 「日本米粉協会」会長に就任

セルリアンタワー東急ホテル 名誉総料理長に就任。現在に至る

このほか、「日本ラ・シェーヌ・デ・ロティスール協会 日本本部」プロフェッショナル理事、「一般社団法人日本食文化会議」顧問も務める。

【受賞歴】

2018年 フランス共和国政府より 「農事功労章オフィシエ」受章

2019年 厚生労働大臣より「令和元年度卓越した技能者の表彰“現代の名工”」受章

2021年 一般社団法人「全日本司厨士協会」卓越最高技術顧問章受章

2024年 「調理師関係功労者に対する厚生労働大臣表彰」受彰

2025年 フランス共和国大統領より「フランス共和国 国家功労勲章シュヴァリエ」受章

鈴木 雄也（Yuya SUZUKI）

タワーズレストラン「クーカーニョ」シェフ

1991年生まれ 東京都出身

2011年3月 武蔵野調理師専門学校卒業

2011年4月 セルリアンタワー東急ホテル入社 メインキッチンに配属

2023年11月 一般社団法人フランスレストラン文化振興協会（APGF）「第20回メートル・キュイジニエ・ド・フランス“ジャン・シリンジャー杯”」にて優勝し、「第74回プロスペール・モンタニエ国際料理コンクール（世界大会）」への出場権を獲得

2024年6月 フランスの二つ星レストラン「Le Taillevent（パリ）」、「La Villa Archange（カンヌ）」にて研鑽を積む。

2025年1月 「第74回プロスペール・モンタニエ国際料理コンクール」第3位入賞

2026年1月 タワーズレストラン「クーカーニョ」へ異動

2026年2月 タワーズレストラン「クーカーニョ」シェフに就任

現在に至る

鈴木 雄也（すずき・ゆうや）【鈴木雄也 一問一答】

Q. 料理人を目指したきっかけは？

A. 食べることが好きで、料理が人の気持ちを豊かにする力を持っていると感じたことが、料理人を目指したきっかけです。

Q. どのようなお店にしたいですか？

A. これまでの伝統を大切にしながら、新生クーカーニョとしてより良いお店を目指していきたいです。

Q. それはなぜですか？

A. これまで大切にされてきたものがあるからこそ、しっかり学びながら、チーム一丸となって成長していきたいと思っているからです。

Q. 趣味は何ですか？

A. 野球です。料理は一人ではなくチームで作り上げるものなので、チームプレイを学んだ野球の経験が活きています。食べ歩きも大好きです。フランスの研修先でも、三ツ星レストランからビストロまで多くの店を訪ねました。やはりフランス料理レストランが大好きです。

Q. 新たな旅が始まる、今の心境は？

A. まだまだ未熟者ではありますが、前向きな気持ちで、精一杯頑張っていきたいと思っています。

【鈴木雄也より皆さまへ】

長年クーカーニョを支えてきた歴代シェフより食への「想い」を継承し、福田名誉総料理長とともに新制クーカーニョのシェフとして伝統を守りながら、新たな魅力を皆さまにお届けしてまいります。

【タワーズレストラン「クーカーニョ」概要】

地上150Ｍの圧巻の眺望を誇る、ホテルのメインダイニング。旬の素材を使い伝統の技術と斬新なアイデアで織り成すプロヴァンス料理を、シェフとサービススタッフが心を込めてご提供いたします。白を基調にした店内では、昼には溢れる明るい陽光、夜は煌めく夜景とともに“忘れえぬ食卓”をお約束いたします。

煌めく夜景が美しいクーカーニョ

店名 Tower's Restaurant「Coucagno」（タワーズレストラン「クーカーニョ」）

席数 42 席（ホール26席、個室2室16席）

営業時間 ランチ 11:30～15:00（14:00L.O.）

ディナー 17:30～22:00（20:30L.O.）

公式ウエブサイト https://www.tokyuhotels.co.jp/cerulean-h/restaurant/coucagno/index.html

【セルリアンタワー東急ホテル 概要】

セルリアンタワー東急ホテル

2001年5月開業。渋谷駅から徒歩5分に位置する、ゲストの様々なご要望にお応えできる渋谷で数少ないラグジュアリーホテルです。モダンスタイルの中に和の趣が感じられ、美しい眺望を臨む客室と多用途な宴会場、多彩なジャンルのレストランやバーを有し、日本のホテルならではの温かなおもてなしで皆さまをお迎えいたします。日本の伝統と流行、ENTERTAINMENTが交差するSHIBUYAで、季節の移ろい、四季折々の文化に触れることで感じる心の豊かさを「SHIBUYA LUXURY」として表現するプロジェクトを2024年より始動しています。

所在地：東京都渋谷区桜丘町26-1

アクセス：渋谷駅より徒歩5分

開業日：2001年5月24日

建物概要：地上40階 地下4階

営業施設：客室403室（収容人数806名）宴会場11 レストラン＆バー11

公式ウエブサイト：https://www.tokyuhotels.co.jp/cerulean-h/index.html