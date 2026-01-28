～KOSE独自開発の発酵エキス※配合～『クリアターン ごめんね素肌』から日々ため込みがちな外的ストレス※1による肌あれをケアする低刺激化粧水・乳液を2月20日より順次発売！

コーセーコスメポート株式会社

コーセーコスメポート株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小林 孝雄）は、スキンケアブランド『クリアターン』の「ごめんね素肌」シリーズから、化粧水・乳液（１品目2品種、ノープリントプライス）を2026年2月20日より全国の量販店・ドラッグストアを中心に順次発売します。

◇クリアターン公式サイト https://kosecosmeport.co.jp/clearturn/

■発売の背景

メイクや不規則な生活、外的環境により、肌にストレス※1や負担を感じている方が毎年増加しています。2021年から発売している『ごめんね素肌』は、日々の肌ストレス※1によって、敏感・あれがちな肌をケアしてくれる「お守りマスク」として多くの方にご愛用頂き、おかげさまでシリーズ累計1,700万個を突破しました※2。

スキンケアで大きなトレンドとなっている「発酵」に着目し、KOSE独自成分「サッカロミセス発酵エキス※」配合の毎日使いやすい低刺激化粧水・乳液を発売いたします。日々の肌ストレス※1をケアし、素肌環境をととのえ、もっちり透明感のある肌へみちびきます。

※ サッカロミセス培養液（保湿） ※1 乾燥による ※2 2026年1月28日時点での累計出荷数量/当社調べ

■商品特長

１．日々のストレス※1による肌あれを防いでもっちり透明感UP

外的ストレス※1や不規則な生活の影響を受けやすい肌も、健やかな肌へ。

※ サッカロミセス培養液（保湿） ※1 乾燥による ※3 パルミチン酸レチノール ※4 ツボクサ葉エキス ※5 アセチルヒドロキシプロリン ＊ 化粧水：セラミド類似成分※6、乳液：ヒト型セラミド ※6 （メタクリル酸グリセリルアミドエチル／メタクリル酸ステアリル）コポリマー

２．高保湿＆低刺激設計

３．使いやすいワンタッチキャップ

■『クリアターン』について

1998 年にデビューした、シートマスクブランドです。「高品質な美容液や、独自のスキンケア技術」と「素材、フィット感にこだわったシート」の相性を大切にし、肌状態や悩み、使用シーンに合わせて豊富なラインナップを取り揃えています。世界11の国と地域（日本、中国、香港、マカオ、台湾、モンゴル、タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシア、ベトナム）で展開しています。

2026年2月20日 順次発売

『クリアターン ごめんね素肌』 新商品（1品目2品種)

[表: https://prtimes.jp/data/corp/64425/table/348_1_f7b6d0148ae30e0cda3a52bc20d93219.jpg?v=202601280421 ]

※ サッカロミセス培養液（保湿） ※1 乾燥による

■『コーセーコスメポート』について

コーセーコスメポート株式会社は、株式会社コーセーホールディングスが100％出資するグループ会社であり、お客さまご自身が手に取って自由に選べるセルフ販売チャネルを中心に事業を展開しています。従来の概念にとらわれることなく、常に新しいチャレンジと自由な発想をもって、お客さまに心から喜んでいただける商品をお届けすることを目指す事業体です。

