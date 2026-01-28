JP Night、ナイトクラブにおける「ボトルキープのデジタル管理・再利用システム」で特許を取得

株式会社JAPAN NIGHT

株式会社JAPAN NIGHTは、当社が運営するナイトライフプラットフォーム【JP Night】において、ナイトクラブのVIP席で提供されるボトルをアプリ内で購入し、デジタルチケットとしてキープ・管理することで、次回来店時に利用できるシステムについて、特許を取得したことをお知らせいたします。

本特許は、従来アナログ管理が主流であったナイトクラブの「ボトルキープ文化」をデジタル化し、ユーザー・店舗双方の利便性を向上させる仕組みに関するものです。

※追加注文の際にご利用いただけます

■ 特許取得の概要

本特許は、ナイトクラブにおいて購入されたシャンパン等のボトル商品について、

未消費分を1本単位でデジタルチケットとして管理し、次回来店時に利用可能とするキープ方法に関する技術です。

- 特許番号：2025-56467- 特許名：ボトルキープシステムおよびボトルキープ方法- 登録日：2026年1月13日

■ 特許システムの特長１.

購入したボトルを「アプリ内でキープ」

JP Nightでは、VIP席向けに提供されるボトルをアプリ内で購入し、

当日に消費しきれなかった場合でも、1本単位でデジタルチケットとしてアプリ内にキープすることが可能です。

キープされたボトルは、紙の管理票や店舗スタッフによる口頭管理に依存することなく、

ユーザー自身がアプリ上でいつでも保有状況を確認・管理できます。

■ 特許システムの特長２.

次回来店時もスムーズに利用可能

アプリ内にキープされたボトルは、次回来店時に提示・利用が可能です。

これにより、ユーザーは「その日に飲み切る」ことを前提とせず、自身のペースでVIP体験を楽しむことができます。

また、キープされたデジタルチケットは、同行者や他のユーザーへアプリ内で転送することも可能で、

グループ利用や贈与など、柔軟な使い方を実現します。

ナイトクラブにおけるボトル購入の自由度を高め、新たな利用スタイルを創出します。

■ 特許取得の意義

本特許取得により、JP Nightはナイトクラブ業界における

ボトルキープ管理のデジタル化・可視化・再利用・転送という新たなスタンダードを確立します。

これは、ユーザー体験の向上だけでなく、店舗側のオペレーション効率化や管理コスト削減にも寄与する仕組みです。

■ アプリ内手順

◆大阪観光局公式ライセンスアプリ 日本の最新クラブ・フェス・ライブ・中小規模イベント情報が集まるNo.1プラットフォーム《JP NIGHT》

国内ナイトクラブ200店舗、海外ナイトクラブ50店舗を含めた約3,000店舗のナイトタイム営業エンタメ店舗情報を掲載する、日本最大級のナイトエンターテインメント・プラットフォームです。

「危険」「ぼったくり」「キャッチ勧誘が多い」「信頼できる情報がない」

これらは、実際に大阪の繁華街で行ったアンケートにおいて、“夜の街”に対する印象として多く挙げられた言葉です。

日本国内のナイトタイムエコノミーは、

経済規模：約4.5兆円（2019年統計）

人口規模：約1,750万人（2017年統計）

店舗規模：約10万店舗（2017年統計）

という巨大市場でありながら、依然としてネガティブなイメージや不透明な情報が課題となっています。

弊社はこうした課題を解決し、誰もが安心・安全に夜遊びを楽しめる環境を実現するため、プラットフォームアプリ「JP NIGHT」を開発しました。

本アプリは、店舗検索、予約、チケット購入、割引情報掲載などの機能を統合し、英語・中国語・韓国語・日本語の多言語対応で訪日外国人の利便性も確保しています。

◆ローチケとの券売委託契約

弊社は、各種イベントチケット販売サイト「ローソンチケット（以下、ローチケ）」と券売委託契約を締結し、弊社アプリで取り扱う中小規模イベントのチケットをローチケ上でも販売しております。

これにより、お客様はローチケを通じて、より安心かつ便利にチケットをご購入いただける環境を整えております。

◆アプリダウンロード方法

iOS：https://apps.apple.com/jp/app/jp-night/id1382117178

Android：https://play.google.com/store/search?q=jpnight&c=apps(https://play.google.com/store/search?q=jpnight&c=apps)

◆株式会社 JAPAN NIGHT

日本のナイトエンターテインメントにおいて、高い透明性の確保と課題解決を通し、国内外の人々が安心して日本のナイトライフを楽しめる環境づくりを推進します。

Instagram：https://www.instagram.com/jpnight/

X（旧Twitter）：https://x.com/jpnight2018?s=21