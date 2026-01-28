【品川プリンスホテル】国内で唯一のホテルタイアップ 映画『ウィキッド 永遠の約束』とのコラボレーションスイーツを販売

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

FUNな体験を創造する品川プリンスホテル（所在地：東京都港区高輪4-10-30、総支配人：春山新悟）は、2026年3月6日（金）全国公開の映画『ウィキッド 永遠の約束』とのコラボレーションメニューを、2026年2月16日（月）から4月30日（木）までの期間限定で、メインタワー 2F「コーヒーラウンジ マウナケア」にて販売いたします。

映画『ウィキッド 永遠の約束』コラボレーションメニュー イメージ（品川プリンスホテル）

国内で唯一となるホテルタイアップとして実現した本コラボレーション。映画館を敷地内に有する当ホテルならではの体験は、映画の世界観を表現したスイーツを通じて映画館の中だけで終わらせない“物語の余韻”を演出いたします。鑑賞後も物語の感動をそのままに、まさに魔法にかけられたような追体験をお届けいたします。

グリンダを表現した「Bubble of Brilliance」は、アメ細工のバブルにピンク色のアイスとイチゴを閉じ込めた華やかな一品。魔法の杖を思わせるメレンゲやドレスをイメージした装飾が、彼女の愛らしさと気品を引き立てます。一方、エルファバをイメージした「Emerald Glow」は、魔女の帽子とホウキをかたどったチョコレートを冠し、栗と抹茶の層に、劇中の森を思わせる抹茶ゼリーとアイスを忍ばせた一品。ひんやりとした口あたりの奥に、芯のあるやさしさとぬくもりが広がる味わいで、強さと繊細さを併せ持つ彼女の内面を表現しています。対照的なふたりの魔女を見立てたデザートが、それぞれの個性を響き合わせる甘美なひとときを演出します。

ホテルは、ホテルコンセプト「FUN! Goes On」のもと、ご家族やご友人とともに映画の余韻やその世界観に浸る、記憶に残る追体験をご提案いたします。スクリーンを離れた後も続く感動を、スイーツとともにここでしか叶わない“物語のその先”をお楽しみください。

映画『ウィキッド 永遠の約束』コラボレーション 概要

Bubble of Brilliance（品川プリンスホテル）Emerald Glow（品川プリンスホテル）

【期間】

2026年2月16日（月）～4月30日（木）

【店舗】

コーヒーラウンジ マウナケア（メインタワー 2F）

【提供時間】

11:00A.M.～8:00P.M.

【料金】

各\3,000（税込み・別途サービス料13%）

【お問合せ】

レストラン総合予約 TEL:03-5421-1114

（受付時間：10:00A.M.～6:00P.M.）

◆映画『ウィキッド 永遠の約束』×プリンスホテル コラボレーション企画特典 ◆

詳細を見る :https://www.princehotels.co.jp/shinagawa/plan/maunakea/wicked

対象メニューをご注文のお客さまに作品ステッカーとプレミアムポストカードを各1枚数量限定でプレゼント

【配布期間】

2026年2月 16 日（月）～4月30日（木）

【対象メニュー】

Bubble of Brilliance／Emerald Glow

コラボレーション企画を記念して、対象期間中に上記の対象メニューを

ご注文のお客さまへ特典をご用意しております。

プレミアムポストカード（品川プリンスホテル）

作品ステッカー（品川プリンスホテル）

映画『ウィキッド 永遠の約束』コラボレーション メニュー

Bubble of Brilliance（品川プリンスホテル）＜Bubble of Brilliance＞

アメ細工で作ったバブルの中に、グリンダのかわいらしさを表現したピンク色のアイスクリームとイチゴを閉じ込め、明るく華やかなパフェに仕上げました。

メレンゲで作ったスティックは彼女の魔法の杖をイメージし、背面にはグリンダのドレスを思わせる装飾を施し、その優雅な色合いを紫の花で表現しています。

Emerald Glow（品川プリンスホテル）＜Emerald Glow＞

エルファバの象徴である魔女の帽子とホウキをチョコレートで表現しパフェのトップに飾った、栗と抹茶をメインとした一品です。

栗で囲んだ中央には抹茶ゼリーとアイスを重ね、劇中に描かれる緑の怪しげな森をイメージし、パフェの層に忍ばせた抹茶の緑とオレンジが、冷たさの中にも優しさと温かい心を併せ持つエルファバの魅力を表現しています。

＜フォトブース＞

フォトブースに展示のビジュアル（品川プリンスホテル）

映画の幻想的な世界に入り込んだような物語のワンシーンを思わせる装飾を背景に心地よい余韻とともに撮影をお楽しみいただけます。

◆映画『ウィキッド 永遠の約束』について

魔法と幻想に満ちた＜オズの国＞で出会い、友情を築きながらも、ある秘密を知ったことで‟悪い魔女”ウィキッドとして民衆の敵になったエルファバと“善い魔女”として希望の象徴になったグリンダ。

それぞれ正反対の道へと駆り立てられたふたりの魔女。しかし、かけがえのないかつての友に、もう一度向き合わなければならない。この世界の未来を、永遠に変えるために。

作品ロゴ（品川プリンスホテル）キービジュアル（品川プリンスホテル）

ホテルコンセプト『FUN! Goes On』（品川プリンスホテル）FUN! Goes On - あの頃もこれからも、わたしの楽しいがここに -

日本の成長を牽引する国際交流拠点として進化を続け、国内外から多くの人が訪れるエリア「Shinagawa」。

東京の新拠点として充実のアクセスを誇る品川プリンスホテルは、日本一の客室数を擁し、宴会場、レストラン、ライブホール、映画館やボウリング場、さらには都市型水族館マクセル アクアパーク品川を備える、「進化するエンターテインメントタウン」です。五感を刺激する飲・食・遊の非日常エッセンスに包まれる時間は一日の始まりから終わりまで。いつ訪れても記憶に残るＦＵＮな体験をお届けしてまいります。

品川プリンスホテル 概要

品川プリンスホテル

【開 業 日】

1978 年 7 月 11 日

【客 室 数】

3,521 室

【レストラン・ショップ数 】

10 ヵ所

【宴会場数】

40 室

【エンターテインメント施設】

水族館、映画館、ボウリングセンター、

テニスセンター、ゴルフセンター、プール 他