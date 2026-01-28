ITエンジニア・ITエンジニア採用担当者向けの無料セミナー「なぜ今、エンジニアに『業界知識』が必須なのか？ 生成AIが加速させる役割の変化と新たな付加価値」を開催

ギークス株式会社

ギークス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：曽根原 稔人、以下ギークス）は、2026年2月25日（水）19:30～21:00にて、ITエンジニア・ITエンジニア採用担当者向けの無料セミナー「なぜ今、エンジニアに『業界知識』が必須なのか？ 生成AIが加速させる役割の変化と新たな付加価値」を開催します。

セミナー開催の背景

ギークスでは、ITエンジニア・ITエンジニア採用担当者を対象としたセミナーを定期的に実施しております。今回は、データ活用やシステム構築のスペシャリスト集団であるフロッグウェル株式会社から、ディレクター/執行役員の森崎 琢己 氏にご登壇いただきます。生成AIの普及が進む中、Salesforce開発におけるAI活用術や、これからのエンジニアに求められる「インダストリー領域（業界知識）」の重要性についてお話しいただきます。

Salesforceのような特定のサービスの中のアプリケーション開発において、どのような仕事がAIに置き換わっているのかを知りたい方、置き換わったことによる生産性向上に興味がある方、特定の業界知識を深めることで「替えの効かないエンジニア」としての専門性を持ちたいと考えている方など、ぜひご参加いただければと考えております。

本セミナーを通じて、AIとの共創が求められる時代における新たなキャリアの選択肢を提示し、ITエンジニアの皆様がより高い付加価値を創出できる未来を支援したいと考えています。

開催概要

セミナー名：なぜ今、エンジニアに「業界知識」が必須なのか？ 生成AIが加速させる役割の変化と新たな付加価値

開催日時：2026年2月25日（木）19:30～21:00

会場：渋谷スクランブルスクエア 41階（WeWork内）/ Zoom

※オフライン・オンラインでのハイブリッド開催です。

※オンライン配信は、参加申し込み後に、視聴URLをお送りします。

参加費：無料

対象：ITエンジニア、ITエンジニア採用担当者、開発組織のマネージャー（CTO、PM、EM）、経営者・事業責任者など

参加申し込み：お申込みはこちらのページ(https://pages.geechs-job.com/en_event_frogwell_202602.html?utm_source=geechs_pr&utm_medium=referral&utm_campaign=event_frogwell_202602)にて受け付けております。

プログラム内容

・Salesforce開発における生成AI活用術

ローコード開発の標準機能からApexやLWC等のコードに至るまで、Salesforce環境での開発にAIを組み込み、生産性向上を実現する具体的な取り組みを紹介

・エンジニアの価値変容と役割の変化

AIの活用により、従来はエンジニアが担ってきた開発作業が、コンサルタントレベルでも完結しつつある現状を解説

・「インダストリー領域」を突き詰める付加価値

単なるコーディングスキルを超えて、特定の業界知識（インダストリー領域）を深めることが、これからのエンジニアに求められる理由

登壇者紹介

＜フロッグウェル株式会社＞

森崎 琢己 氏：ディレクター/執行役員

埼玉県越谷市出身、東京学芸大学 教育学部卒。Salesforce・Power BIの導入コンサルタント、医療系オープンデータ事業の企画担当として多数の企業の導入プロジェクトでPMを務める。2022年よりディレクター/執行役員に就任。社内IT・セキュリティおよびBI領域の事業責任者を務める。得意とするインダストリー領域は医療機器メーカーにおける営業/販売管理、営業企画全般。Salesforce認定アプリケーションアーキテクト保有。家計簿分析をPower BIでしているだけなのに笑われるのは腑に落ちない。

＜ギークス株式会社＞

長尾 海：IT人材事業本部 マーケティング部所属

フロッグウェル株式会社とは

私たちは、「ビジネスを“オモシロ”く」をミッションに掲げ、医療・ヘルスケア・福祉業界を中心とした業界特化の知識をつけることで、お客様の業務改善/DXを行っているコンサルティング会社です。お客様の「Trusted Parter」となり、世界トップシェアのSFA/CRMツール「Salesforce」を軸とした業務の可視化、効率化を行っています。

2023年よりエムスリーグループに参画し、お客様のビジネスを強化すべく、医療業界各企業のコラボレーション、医療系のシステムやデータとSalesforceとを連携させるプロダクト開発を進めています。

＜会社概要＞

会社名：フロッグウェル株式会社

本社住所：〒107-0052 東京都港区赤坂1丁目11番44号 赤坂インターシティ10

代表者：小谷 直也

設立：2010年5月

事業内容：メーカー・販売会社向けシステム構築、医療関連データ収集・加工、データ分析及びコンサルティング

Webサイト：https://frogwell.co.jp/

ギークスの「IT人材事業」とは

「働き方の新しい『当たり前』をつくる」を事業ミッションに掲げ、ITフリーランスの働き方を支援し、企業とマッチングするサービスを展開しています。ITフリーランス専門のエージェントサービス「GEECHS JOB（ギークスジョブ）」には現在23,000名を超える登録者を有し、20年以上の支援による豊富なデータ活用とキャリアアドバイザーの継続的なサポートを通じて、企業のニーズに応える最適なマッチングを実現します。

＜提供サービス＞

ITフリーランス専門のエージェントサービス「GEECHS JOB（ギークスジョブ）」(https://geechs-job.com/)

人材サーチ型のマッチングプラットフォーム「GEECHS DIRECT（ギークスダイレクト）」(https://geechs-direct.com/)

ITフリーランス向け福利厚生プログラム「フリノベ」(https://geechs-job.com/frinove/official)



