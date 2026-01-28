累計10万枚突破の再生紙レジャーシートのブランド「crep(クレプ)」が10周年！年間10のイベント＆新商品企画を始動

山陽製紙株式会社

創業昭和3年、紙再生サービスメーカーの山陽製紙株式会社（所在地：大阪府泉南市 代表取締役：原田六次郎）が展開する、工業用クレープ紙（再生紙）を活用したアップサイクルブランド「crep（クレプ）」が今年で10周年を迎えます。クレプは当社の循環型社会に貢献するという理念のもとに2016年9月に誕生しました。代表商品である再生紙レジャーシート「ピクニックラグ」は販売累計10万枚を超えています。これからも身近な資源である紙資源の可能性を広げながらブランドを育てていきたいと考え、10周年の感謝を込めて、1年間を通して、10のイベント及び新商品企画を実施します。

ピクニックラグ

端材活用からスタートした、おしゃれで楽しい再生紙雑貨

電線や鉄などの包装用途に使用される工業用クレープ紙は製造工程において大量の端材が発生します。その端材を活用できないか、という社内の取り組みからうまれたのが再生紙レジャーシート「ピクニックラグ」です。展示会での発表をきっかけに高い評価を受け、端材のみでは供給が追い付かなくなるほどに。そこでクレプというブランドを立ち上げました。様々な分野で活躍するデザイナーやクリエイターとコラボレーションを行い、“使い捨てない紙”として「自然に親しむ」再生紙雑貨を開発してきました。

包装用クレープ紙

10周年の感謝を込めた、年間10の特別企画

2026年2月より、アニバーサリーイベント及び新商品企画を実施します。これからのお花見シーズンにご活用いただける長いレジャーシートの実演や販売、新しいコラボレーション企画も計画中です。各企画の詳細は順次、山陽製紙の公式HPの他、山陽製紙の公式インスタグラムやECサイトRepepa（リペパ）インスタグラムにて発表予定です。これからも紙や自然を大切にする心を育てつつ、循環型社会を目指す。今後の展開にぜひご期待ください。

crep10周年ロゴ

10周年の限定商品やSNS投稿にはこちらのロゴがつきます。

■crep（クレプ）(https://www.sanyo-paper.co.jp/products/crep)について

クレプの商品は工業用クレープ紙「crep paper（クレプペーパー）※」から生まれます。古紙を原料として、セメント袋の口縫い用テープや電線類を包装する紙として使われてきました。独特のシワから生まれる強度と伸縮性、紙としては珍しい耐水性も兼ね備えた高機能再生紙です。

※「crep paper」は山陽製紙の工業用クレープ紙を素材として商品をつくる際の成分ブランドです。

クレプは山陽製紙の商品開発コンセプトである「アップサイクル（元の素材や製品より価値あるものを生み出すこと）」に基づき、自然とふれ合い・楽しみながら、守るべき自然を身近に感じるきっかけになりたいと考えています。

■crep受賞歴

2017 年 ベストバイヤーズチョイス／インテリアライフスタイル東京

2017 年 大阪製ブランド認定

2018年 グッドデザイン賞2018

2020年 ソーシャルプロダクツアワード2020 ソーシャルプロダクツ

2025年 大阪代表商品

■山陽製紙株式会社について

経営理念「私たちは紙創りを通してお客様と喜びを共有し、環境に配慮した循環型社会に貢献します」一、 私たちは、希少価値のある紙をお客様と共に創ります。一、 私たちは、お客様と共に成長発展することを喜びとします。一、 私たちは、資源として使った地球の財産を守り、再生し、循環型社会に貢献します。

上記の経営理念を掲げ、製造工程でも環境に配慮し、使用電力は、「再生可能エネルギー由来のCO2フリー電気」を利用、排水は「活性炭ろ過方式排水処理設備」を使用してきれいな水に還しています。2019年に「再エネ100宣言RE Action」に加盟し、2022 年には日本の中小企業の製紙業としては初の「SBT 認定」を受けています。

■山陽製紙株式会社概要

所在地：大阪府泉南市男里6-4-25

資本金：3,800万円

代表者：代表取締役 原田六次郎

社員数：48名

創業 昭和3年3月 ／ 設立 昭和32年12月

事業内容：製袋用クレープ紙の製造および製袋関連資材の販売、包装用クレープ紙の製造および鉄鋼、電線用包装関連資材の販売、自社ブランド商品(SUMIDECO、crep、PELP!)の企画、販売、電子部品用層間紙の製造および関連資材の販売、その他オーダーメイド再生紙の製造