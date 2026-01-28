トップバリュ「チョコか？」で楽しむバレンタインデー　発売から約８カ月で販売１００万個突破

イオン株式会社

発売から約８か月で販売数１００万個突破※１

イオンは２０２５年６月※２より、カカオを使わずに作ったひまわりの種由来のチョコレート代替品“ChoViva”（チョビバ）を使用した菓子「チョコか？」を販売しています。発売以来、新しいおいしさを試したい方やカカオに頼らずチョコレートの風味を楽しみたい方、やさしい甘さで気持ちにリラックス感を得たい方などにご支持をいただき、「カカオ豆が使われていないのにまるでチョコレートのような味わい」「甘さとなめらかさを感じる」「リピートしたい」といったご好評の声が寄せられています。おかげさまで発売から約８カ月となる現在までに、シリーズ販売１００万個を突破しました※１。

カカオ高騰のなか、代替チョコでバレンタインデーの新たな選択肢を提案

イオンは、近年のカカオ価格の高騰が続くなかでも季節のイベントを楽しんでいただきたいとの思いから、「チョコか？」を使ったバレンタインデーやホワイトデーにぴったりの新レシピをＷＥＢサイトで公開します。「チョコか？」は、カカオ由来のチョコレート同様に湯せんや他の材料と混ぜ合わせて手づくりスイーツなどに活用できるのが特長です。今回は、カップケーキやアイスクリームと組み合わせて手軽に作って楽しめるおすすめアレンジを通じて、友人や家族など大切な方と過ごす時間をご提案してまいります。

イオンは今後も、将来にわたってチョコレートの風味を楽しむための新しい選択肢として「チョコか？」をご提案し多様なニーズにお応えするとともに、お客さまの暮らしに楽しさやワクワクをお届けしてまいります。

【「チョコか？」を使ったレシピ】

【ご参考】

シリーズ名：トップバリュ「チョコか？」

品目数：４品目

https://www.topvalu.net/tv-chococa/

【トップバリュ「チョコか？」シリーズ ラインアップ】

トップバリュ「チョコか？WITH BISCUIT（ウィズ ビスケット）」

発売時期：２０２５年６月※２

規格：１４３ｇ（約１２枚入り／重量で管理しているため枚数は目安です）

価格：本体３９８円（税込４２９.８４円※３）

特長：サクサクのビスケットとの組み合わせを楽しめます。

トップバリュ「チョコか？BLOCK TYPE（ブロックタイプ）プレーン」

発売時期：２０２５年９月※２

規格：８０ｇ

価格：本体２９８円（税込３２１.８４円※３）

特長：ひまわりの種由来の、プレーンなチョコレート風味です。

トップバリュ「チョコか？BLOCK TYPE（ブロックタイプ）ヘーゼルナッツ」

発売時期：２０２５年９月※２

規格：８０ｇ

価格：本体２９８円（税込３２１.８４円※３）

特長：ザクザク食感のヘーゼルナッツを混ぜ込みました。

トップバリュ「チョコか？BLOCK TYPE（ブロックタイプ）シリアルパフ」

発売時期：２０２５年９月※２

規格：８０ｇ

価格：本体２９８円（税込３２１.８４円※３）

特長：軽い食感が楽しいシリアルパフを混ぜ込みました。

※１：２０２５年６月～２０２６年１月２６日までの販売個数合計。

※２：展開企業によって発売日が異なります。店舗により品揃えが異なる場合、また取り扱いがない場合があります。

※３：単品で購入の場合、税込価格は小数点以下が切り捨てになります。