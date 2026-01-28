月間3,000万人が利用する商品比較サービス「マイベスト」「クチコミ投稿キャンペーン」を開催

株式会社マイベスト

商品比較サービス「マイベスト」の運営をおこなう、株式会社マイベスト（本社：東京都中央区、代表取締役社長CEO：吉川 徹、以下マイベスト）は、クチコミを投稿してくれた方の中から抽選で合計100名様にマイベストで高評価を獲得している商品が当たる「クチコミ投稿キャンペーン」を、2026年1月26日（月）より開始いたしました。

- キャンペーン概要

詳細：https://corp.my-best.com/campaign(https://corp.my-best.com/campaign)

月間3,000万人以上が利用する、国内最大級の商品比較サービス「マイベスト」は、家電・日用品・食品・サービスなど幅広いジャンルの商品を実際に購入・検証し、独自の評価基準と検証方法に基づいておすすめ情報を提供し、一人ひとりのベストな選択をサポートしています。

本キャンペーンでは、マイベストのコンテンツ(https://my-best.com/)で紹介されている商品で「スコア4.0以上」もしくは「人気順10位以内」の商品にクチコミを投稿していただいた方の中から抽選で合計100名様に、マイベストで高評価の商品をプレゼントいたします。

＜キャンペーン期間＞

2026年1月26日（月）～2026年2月28日（土）

＜応募方法＞

１.キャンペーン対象商品のクチコミを投稿

会員登録後「評価4.0以上」もしくは「人気順10位以内」の商品の口コミを、サイト上もしくはマイベスト公式アプリ(https://my-best.com/app)より投稿してください。検索結果やランキング内にある「キャンペーン対象ラベル」が目印です。

※キャンペーンの抽選対象は、ご自身で購入した商品に限ります。

投稿画面内の「この商品の購入方法」で「購入した」を押した商品が対象となります。

２.その場で抽選結果を確認

投稿後、その場ですぐに結果を確認できます。当選した方は、そのままお好きなプレゼントをお選びください。プレゼント選択ページは、抽選結果の画面や事務局からのメールからご確認いただけます。





３.抽選結果の確定

事務局の確認後、クチコミが公開され次第プレゼントを発送いたします。さらに参加賞として1,000ポイント(100円相当)をもれなくプレゼントいたします。

※投稿内容に確認事項がある場合に限り、事務局よりメールでご連

絡いたします。ご当選者様（候補者様を含む）におかれまして

は、3月3日(火) 23:59までにご対応をお願いいたします。

※クチコミ投稿は月間最大20件です。上限を超えますと、クチコミ

投稿および抽選に参加できませんのでご了承お願いします (公開

したクチコミを削除された場合もカウントされます)。

※当選後の受け取り手続き(専用フォームへの入力)は、3月3日(火)

23:59までに完了をお願いいたします。

＜選べるプレゼント内容＞

該当する順位に記載のプレゼントからお好きな商品を1点お選びいただけます。

※各等賞（1等・2等・3等）の当選は、それぞれお一人様1回までとなります。 同一等賞の重複当選は

ございませんが、異なる等賞であればお一人で複数回当選する可能性がございます。

※在庫状況により、ご希望通りの商品をお届けできない場合があります。確実にプレゼントをお届けで

きるよう、第5希望までお伺いしております。

※複数のカラーがある商品もございますが、色はおまかせとなります。在庫のあるものを順次お届けい

たします。

※「ReD ｜ スリープ プルオーバー長袖＆ジョガーパンツセット」につきましては、Mサイズのみの取

り扱いとなります。

- キャンペーン開催の背景クチコミは商品選択時において参考になる情報のひとつです。多くのユーザーが何らかの形でクチコミを参考にしながら商品を購入しているのではないでしょうか。本キャンペーンを通して、マイベストで紹介している商品を実際に使用してみた感想をクチコミという形で共有してもらうことで、他のユーザーの選択をサポートしあえるような相互扶助のエコノミクスを実現したいと考えています。- 株式会社マイベスト

「インターネットを使った”最高の選択体験”を実現する」をミッションに掲げ、月間ユニークユーザー3,000万人以上が利用する、国内最大級の商品比較サービス「マイベスト」を開発・運営しています。現在は、日本以外にも8つの国と地域に展開しており、“最高の選択体験”を実現し“世界を変えたいと考えています。

・所在地 ：東京都中央区築地7-17-1住友不動産築地ビル

・代表 ：吉川 徹

・創業 ：2016年10月

・事業内容 ：家電、日用品、化粧品、ファッションなど、あらゆるジャンルの商品や

サービスを比較・検証し、ユーザーが最適な選択をできるようサポートする

商品比較サービス「マイベスト」の運営

・コーポレートサイト：https://my-best.com/company/

- 商品比較サービス「マイベスト」

「マイベスト」は、“選択”という領域に特化した国内最大級の商品比較サービスです。徹底した自社検証と専門家の声による公平な選択基準に基づき商品・サービスに関するおすすめ情報を提供し、一人ひとりのベストな”選択”をサポート。今後は豊富な商品データベースとユーザー情報を掛け合わせ、ユーザーごとにパーソナライズされた選択体験を実現し、ユーザーが「買う前に、マイベスト。」を使うことにより、自分にとってのベストにもっとカンタンに出会える世界を目指していきます。

・マイベスト公式サイト ：https://my-best.com/

・マイべマガジン ：https://my-best.com/magazine

・マイベスト公式X ：https://x.com/mybestcom

・マイベスト公式Instagram ：https://www.instagram.com/mybestcom/

・マイベスト公式TikTok ：https://www.tiktok.com/@mybest_com

・マイベスト公式YouTube ：https://www.youtube.com/@mybest2760

・マイベストアプリ ：https://mybest.go.link/heG0k

・マイベストLINEアカウントメディア：https://line.me/R/ti/p/%40oa-mybest