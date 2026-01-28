ドレス着用時のボディラインに関する意識調査。「お腹まわり」と「二の腕」が悩みの2トップに

株式会社NEXER

■ドレス着用時のボディラインに関する意識調査

結婚式やパーティーなど、ドレスを身にまとう機会は意外と多いものです。

しかし、いざドレスを選ぶとなると「体型が目立つのでは」と悩む方も少なくありません。露出が多くなりがちなドレスでは、普段気にならない部位も意識してしまうのではないでしょうか。

ということで今回はキャバドレス・ミニドレス通販Tika（ティカ）と共同で、全国の20代～40代の女性123名を対象に「ドレス着用時に気になる部位」についてのアンケートをおこないました。

「ドレス着用時に気になる部位に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年1月15日 ～ 1月22日

調査対象者：20代～40代の女性

有効回答：123サンプル

質問内容：

質問1：ドレスを選ぶ際に、自身の体型について気になることはありますか？

質問2：ドレスを着る際に気になる体の部位はどこですか？（複数選択可）

質問3：その中でももっとも気になる部位と、その理由を教えてください。

質問4：体型の悩みが原因で、着たいドレスを諦めた経験はありますか？

質問5：ドレスを諦めてしまった理由を教えてください。

質問6：ドレス選びで「体型カバー」を意識して選んだことはありますか？

質問7：体型カバーのために、どのようなデザイン・特徴のドレスを選ぶことがあるか教えてください。

質問8：体型カバーができるドレスに期待することや、理想のドレスについて教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100%にならない場合があります。

■36.6％が、ドレスを選ぶ際に「体型が気になる」と回答

まず、ドレスを選ぶ際に自身の体型について気になることがあるかを聞いてみました。

その結果「ある」が36.6％、「ない」が63.4％でした。約4割近くの女性がドレス選びにおいて体型を意識していることがわかります。

■気になる部位は「お腹まわり」55.6％、「二の腕」53.3％が2トップ

続いて、体型が気になると回答した方に、ドレスを着る際に気になる体の部位について聞いてみました。

最も多かったのは「お腹まわり」で55.6％、次いで「二の腕」が53.3％でした。続いて「お尻・ヒップライン」が42.2％、「太もも・脚の太さ」が35.6％、「胸」が26.7％、「背中」が24.4％という結果になりました。

お腹まわりや二の腕は体型の変化が現れやすい部位であり、ドレスのデザインによっては露出しやすいことも悩みにつながっているようです。

その中でももっとも気になる部位とその理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

その中でももっとも気になる部位と理由

・二の腕が太く見える。（20代・女性）

・お尻が大きいのでシルエットに響きそうだから。（20代・女性）

・お腹まわりが産後に変化してしまったのでもっとも気になる。（40代・女性）

・下半身が太いのでマーメイドドレスが恐ろしいほど似合わない。（40代・女性）

・背中の肉は気になる。（30代・女性）

「太く見える」「目立つ」という見た目に関する悩みが多く、産後や加齢による体型変化を気にする声も見られました。

■26.7％が体型の悩みで「着たいドレスを諦めた経験がある」

続いて、体型の悩みが原因で着たいドレスを諦めた経験があるかを聞いてみました。

「ある」は26.7％、「ない」は73.3％でした。約4人に1人が体型を理由にドレス選びを断念した経験があります。

実際にどんな理由があったのか聞いてみたので、一部を紹介します。

ドレスを諦めてしまった理由

・入らないため。（30代・女性）

・サイズが入らなかったから。（20代・女性）

・自分の体型では見苦しくなってしまうから。（40代・女性）

・下半身デブなのでぴったりラインが似合わない。（40代・女性）

・見た感じがキレイではなかった。（40代・女性）

サイズが合わないといった問題と、着用時の見た目への不安といった心理的な問題の両方が挙げられました。

■62.2％が「体型カバー」を意識してドレスを選んでいる

続いて、ドレス選びで「体型カバー」を意識して選んだことがあるかを聞いてみました。

「いつも意識している」が28.9％、「時々意識している」が33.3％で、合わせて62.2％が体型カバーを意識してドレスを選んでいます。「あまり意識していない」は22.2％、「まったく意識していない」は15.6％でした。

体型カバーのために、どのようなデザインや特徴のドレスを選んでいるのかを聞いてみたので、一部を紹介します。

どのようなデザイン・特徴のドレスを選ぶことがあるか

・いかに上手にカバーできるかが大事だから。（20代・女性）

・できるだけ細く見えるのを選びたい。（30代・女性）

・どうせ着るなら可愛く着こなしたいから。（40代・女性）

・コンプレックスは隠せるなら隠したいから。（40代・女性）

「キレイに見せたい」「可愛く着こなしたいから」というポジティブな理由が多く見られました。せっかくドレスを着る機会だからこそ、自分を最も美しく見せたいという気持ちの表れといえるでしょう。

■理想のドレスは「体型カバーしつつスタイルよく見えるもの」

最後に、体型カバーができるドレスに期待することや理想のドレスについて聞いてみました。

体型カバーができるドレスに期待することや理想のドレス

・カバーしてる感がなくキレイに見せてくれるのが大事。（20代・女性）

・自分の骨格に合うものを教えてほしい。（30代・女性）

・体型カバーができるが、シルエットはキレイに見えるものがいい。（30代・女性）

・二の腕や背中の肉が気にならないようなデザインがあったらいいな。（40代・女性）

・低身長の下半身デブでもラインがキレイに見えるドレスがあると嬉しい。（40代・女性）

単に隠すだけでなく「美しく見せてくれる」ことが求められており、体型カバーとスタイルアップの両立への期待が高いことがわかります。

■まとめ

今回の調査では、20代～40代女性の約37％がドレスを選ぶ際に体型を気にしており、特に「お腹まわり」と「二の腕」が悩みの2トップであることがわかりました。

体型カバーしながらもキレイなシルエットを実現するドレスへのニーズは高く、自分の体型に合ったデザインを見つけることが、ドレス選びを楽しむポイントになりそうです。

骨格タイプや体型の特徴を理解し、それを活かすドレス選びができれば、コンプレックスを感じていた部位も魅力的に変えることができるかもしれません。体型カバー機能と美しいシルエットを両立したドレスの需要は、今後さらに高まっていくのではないでしょうか。

