HOCUS POCUS、2月の季節限定ドーナツを発売

株式会社ウィッチクラフト

HOCUS POCUS は、2月の季節限定ドーナツを発売いたします。


今月のテーマは「赤・ピンク・白」。


チョコレートの深みを感じる赤、果実や花を思わせるピンク、やさしく余韻を残す白。


寒さの中に少しずつ差し込む春の気配を、色と味わいで表現しました。


バレンタインのギフトとしてはもちろん、日常の中でふと気持ちを緩める甘さとしても楽しんでいただけるラインナップです。



■ 商品ラインナップ


※このほかにも、2月は季節に合わせたドーナツを順次ご用意する予定です。


※永田町店限定、表参道店限定の商品がありますのでご注意ください。



〇 永田町店限定商品


・ほうじ茶グレープフルーツ




人気の「ほうじ茶グレープフルーツ」が、2月限定でピンクを基調とした仕立てで登場します。


香ばしいほうじ茶生地に、グレープフルーツのほろ苦さと、ほのかに香るトリュフオイルを合わせた、大人の方に支持の多い一品です。



・いちご




ストロベリーティー茶葉とドライフランボワーズをふんだんに練り込んだ生地に、白を基調としたトッピングを重ね、春の前の雪解けをイメージしました。


赤と白のコントラストが、やさしく季節を伝えるドーナツです。



・ミニドーナツ（バレンタイン限定）




HOCUS POCUS のドーナツが、一口サイズに変身しました。


チョコ、フランボワーズ、ピスタチオの3つの味を一箱で楽しめます。


大切な人や家族、友人へのギフトとしてもおすすめの、バレンタイン限定商品です。



〇 表参道店限定


・もちフランボワーズ




もちもち生地の揚げドーナッツに甘酸っぱいフランボワーズグラサージュとホワイトチョコを重ね、苺クリームの上にフレッシュの苺をのせました。バレンタインのギフトにもおすすめの一品です。



・シンプルもち3点セット




2月13日・14日・15日の3日間限定で、揚げたてのもちもち食感を楽しめる「シンプルもち3点セット」を販売します。きび砂糖をベースに、シナモン、トリュフココア、カシスを組み合わせました。



〇 2月限定商品


※両店舗で食べられます。



・ベイクドピスタチオ ピンク




人気のベイクドピスタチオが、バレンタインシーズン限定のピンクバージョンになって登場します。


香ばしいピスタチオ生地に、ほんのりとラズベリーのチョコレートを重ね、いつもより少し華やかで軽やかな味わいに仕上げました。



・リミテッド チョコチップ




スチーム製法のチョコチップ生地に、ベトナム産チョコレートとココアをトッピング。


口に広がる濃厚なチョコレートの余韻は、まるでデザートのような満足感があります。



・チョコもち






もちもち生地の揚げドーナッツにチョコレートグラサージュを合わせた、シンプルな仕上がり。マーブルチョコがさりげないアクセントになっています。




2月からは永田町店でも、品種限定で揚げドーナッツの提供をスタートします。表参道店では揚げドーナッツを中心に、焼きドーナッツや蒸しドーナッツのラインナップも拡充し、街や訪れる方のニーズに合わせたおすすめをご用意してお待ちしています。



寒さの残る2月、表参道店のテラスは日当たりがよく、ストーブもご用意しています。表参道店の営業時間は1月から変更して11:00～17:30、永田町店はこれまで通りの営業時間で営業いたします。



赤、ピンク、白のドーナッツとともに、冬のひとときを少しゆっくり過ごしていただけたら嬉しいです。









■ 店舗情報


ホーカスポーカス 永田町店


住所：東京都千代田区平河町２丁目５－３


営業時間：11:00～18：00（平日）12:00～18：00（土日祝日）



ホーカスポーカス 表参道店


住所：東京都渋谷区神宮前6-1-4 内藤表参道ビル4階


営業時間：11:00～17:30




Web：https://hocuspocus.jp/