マルエツが自信をもっておすすめする「季節の野菜入り天重（春菊かき揚げ）」発売のお知らせ
株式会社マルエツ
※写真はイメージです。
株式会社マルエツ（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：本間 正治）は、１月２９日（木）より「季節の野菜入り天重（春菊かき揚げ）」を発売いたしますのでご案内いたします。
※店舗により取り扱いが無い場合がございます
季節の野菜入り天重（春菊かき揚げ）
＜商品特長＞
蓋を開けた瞬間に、ごま油の香ばしい香りが広がります。海老・いか・カニカマ・オクラ・さつま芋の天ぷらに、春菊のかき揚げを添え、彩りよく仕上げた食べ応えのある天重です。厳選した具材を、サクッとした食感とともにお楽しみいただけます。春らしい味わいをご賞味ください。
【価格】４９８円（本体）、５３７円（税込）
【販売開始日】１月２９日（木）～
【販売店舗】マルエツ、マルエツ プチ、リンコスの各店舗（一部店舗を除く）
＜広報担当のおすすめポイント＞
具材を店内で一つひとつ丁寧に手揚げすることで、サクサクと軽い食感が素材の旨みを引き立てます。中でもおすすめはさつま芋天！ほくほくとした食感と、やさしい甘みをお楽しみいただけます。大人気の天丼が、このたび「天重」としてボリュームアップしてリニューアルします。ぜひご賞味ください！
以上
