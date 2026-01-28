KDDI Message Cast、「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」にてSMS関連3カテゴリで総合1位を獲得、従業員規模・業種別の計31部門でも1位

Supership株式会社

Supership株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：稲葉 真吾、以下「Supership」）とKDDI株式会社（以下「KDDI」）が共同で運営する法人向けメッセージ送信サービス「KDDI Message Cast」は、スマートキャンプ株式会社（以下「スマートキャンプ」）が主催する「2025年下半期BOXIL資料請求数ランキング」において、以下の通り、SMS送信サービス、電話認証・SMS認証システム、ワンタイムパスワード（OTP）カテゴリにて総合1位、および従業員規模別・業種別の計31部門で1位に選出されました。



■ 受賞概要

KDDI Message Castは、SMS活用の需要が高まる中、以下の通り多角的な評価をいただきました。

1. 【総合1位】SMS関連3カテゴリを制覇

以下の3カテゴリすべてにおいて、期間中もっとも資料請求数が多く、ユーザーからの資料請求数が最も多かったサービスとして総合1位に選出されました。

- SMS送信サービス- 電話認証・SMS認証システム- ワンタイムパスワード（OTP）2. 【従業員規模別 1位】大企業・中小企業の両軸でNo.1

以下の3カテゴリすべてにおいて、「大企業部門（1,000名以上）」および「中小企業部門（1,000名未満）」の双方で1位を獲得。対象期間内に大企業（1,000名以上）・中小企業（1,000名未満）に所属するユーザーからの資料請求数が多かったサービスとして、計6部門で1位を獲得しました。

- SMS送信サービス- - 大企業部門（1,000名以上）- - 中小企業部門（1,000名未満）- 電話認証・SMS認証システム- - 大企業部門（1,000名以上）- - 中小企業部門（1,000名未満）- ワンタイムパスワード（OTP）- - 大企業部門（1,000名以上）- - 中小企業部門（1,000名未満）3. 【業種別 1位】全10業種・延べ25部門で首位獲得

特定の業界にとどまらず、各カテゴリ、多岐に渡る業種において第1位の支持をいただきました。対象期間内に以下それぞれの業界に所属するユーザーからの資料請求数が多かったサービスとして選出されました。

- SMS送信サービス- - IT/通信/インターネット系部門- - エネルギー/環境/リサイクル系部門- - コンサルティング・専門サービス部門- - サービス/外食/レジャー系部門- - マスコミ/広告/デザイン/ゲーム/エンターテイメント系部門- - メーカー/製造部門- - 不動産/建設/設備系部門- - 小売/流通/商社系部門- 電話認証・SMS認証システム- - エネルギー/環境/リサイクル系部門- - コンサルティング・専門サービス部門- - サービス/外食/レジャー系部門- - マスコミ/広告/デザイン/ゲーム/エンターテイメント系部門- - メーカー/製造系部門- - 不動産/建設/設備系部門- - 医療系部門- - 小売/流通/商社系部門- - 輸送/交通/物流/倉庫系部門- ワンタイムパスワード(OTP)- - エネルギー/環境/リサイクル系部門- - コンサルティング・専門サービス部門- - サービス/外食/レジャー系部門- - マスコミ/広告/デザイン/ゲーム/エンターテイメント系部門- - メーカー/製造系部門- - 不動産/建設/設備系部門- - 医療系部門- - 小売/流通/商社系部門

＜総評＞ 企業規模や業種を問わず、あらゆるビジネスシーンにおけるSMS活用ソリューションとして、KDDI Message Castが圧倒的な支持をいただいていることが実証されました。

■「BOXIL資料請求数ランキング」について

「BOXIL資料請求数ランキング」は、SaaS（※1）比較サイト「BOXIL（ボクシル）」上でユーザーから行われた資料請求を基にスマートキャンプが集計し、ランキング形式で発表するものです。今回の「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」は、2025年7月1日～2025年12月31日までの間に行われた資料請求数（※2）を基に選出しています。

「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」の詳細は、公式サイトでご覧いただけます。

https://boxil.jp/ranking/

※1 SaaSとは、Software as a Serviceの略で、サービスとしてのソフトウェアの意。従来パッケージソフトとして提供されていた機能が、クラウドサービスとして提供される形態のことを指します。

※2 資料請求数とは、有料掲載頂いている企業様のサービスを対象に、実際に資料請求情報が企業様へ提供された件数をいいます。

「KDDI Message Cast」の口コミはこちら URL：https://boxil.jp/service/4793/

■「KDDI Message Cast」について

法人向けメッセージ配信サービスとして、企業が保有する携帯電話番号宛にSMSやRCS、+メッセージを一斉送信できます。高い開封率から「二段階認証」や「重要なお知らせ」「料金督促」など、確実な連絡が求められるシーンでも多く利用されています。

本サービスはWeb管理画面からのご利用のほか、その他システムとのAPI連携にも対応しており、メッセージの配信履歴・開封率を一元管理することで、接客の高度化や業務の効率化を実現しています。

Salesforce Platformからのご利用が可能な「KDDI Message Cast for Salesforce」はAppExchangeからインストール可能です。

https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N4V00000IR6BPUA1

サービス詳細：https://kddimessagecast.jp/

【BOXILについて】

「BOXIL（ボクシル）」は、法人向けクラウドサービスを無料で比較し、まとめて資料請求できるSaaS比較サイトです。機能、料金、連携サービス、導入事例などの製品情報を網羅しており、サービス比較表が作成可能です。導入推進者による良質な口コミも豊富に揃え、SaaS選定における非効率を無くします。

「BOXIL」URL：https://boxil.jp/

サービスご掲載はこちら：

https://boxil.smartcamp.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=refferal(https://boxil.smartcamp.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=refferal)

【スマートキャンプ株式会社について】

ミッションに「テクノロジーを広げ社会の生産性を飛躍させる」を掲げ、SaaS比較サイト「BOXIL（ボクシル）」を軸に企業の営業・マーケティング支援を行っています。2023年12月には株式会社ビズヒントがグループジョイン。多様な顧客接点を生かしSaaS普及を支援しています。

社名：スマートキャンプ株式会社

設立：2014年6月

代表者：代表取締役社長CEO 林 詩音

事業内容：SaaS比較サイト「BOXIL」や、オンライン展示会「BOXIL EXPO」、カンファレンス「SMARTCAMP EVENTS」、インサイドセールスを中心としたセールスアウトソーシング「BALES」、SaaSに特化したデジタルエージェンシー「ADXL」の運営

URL：https://smartcamp.co.jp/

【Supership株式会社について】

Supership株式会社は、正確なデータとデータ利活用の知見、国内屈指の広告配信技術を基にした企業のデジタルマーケティングを支援する「マーケティングソリューション事業」と、お客さま企業の生活者に対して、データを用いたCX向上や新しいマネタイズ機会の創出を支援する「データソリューション事業」を展開するデータテクノロジーカンパニーです。 データとテクノロジーの力で世の中の解像度をあげ、新たな価値をパートナーとともに共創していきます。

事業内容：デジタルトランスフォーメーション事業（マーケティングソリューション事業、データソリューション事業）

所在地：東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング 東棟11階

代表者：代表取締役社長CEO 稲葉 真吾

