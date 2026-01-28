【グランドプリンスホテル新高輪】映画『ウィキッド 永遠の約束』とコラボレーション！ 物語の世界観を味わう期間限定のアフタヌーンティーを開催

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド『ウィキッド 永遠の約束』アフタヌーンティー

グランドプリンスホテル新高輪（所在地：東京都港区高輪3-13-１ 総支配人：高橋禎久）は、移ろうもみじの色彩とともに季節により表情を変える「Lounge Momiji」にて、2026年3月6日（金）公開の映画『ウィキッド 永遠の約束』の世界観をお楽しみいただけるコラボレーションアフタヌーンティーを2026年2月16日（月）から5月6日（水・祝）までご提供いたします。

世代を超え愛され続けてきた不朽のミュージカルを映画化し、世界中を感動と興奮で包んだ『ウィキッド ふたりの魔女』の先に待つ、心揺さぶる最終章として、この春日本公開となる映画『ウィキッド 永遠の約束』。ご好評をいただいた前作とのコラボレーションに続く第2弾として、作品の世界観を表現し、ここでしか味わえない彩り豊かなアフタヌーンティーをご用意いたします。

(C) 2026 Universal Studios. All Rights Reserved.

深い絆で結ばれたエルファバとグリンダをイメージし、魔女の帽子を模る輝くチョコレートをのせた抹茶モンブランやエディブルフラワー入りのゼリーシートをドレスのように纏いティアラをのせたストロベリームースをご用意。さらに、ローズゼリーでバブルを表現するヴェリーヌやエメラルドの小瓶をイメージしたフロマージュ、キービジュアルに描かれる黄色いレンガの道からインスピレーションを得たイエローカラーのスイーツやセイボリーなど、作品のモチーフやカラーリングを詰め込んだメニューを味わいながら、物語の世界観に浸るひとときをお楽しみいただけます。



また、昨年に続き2回目となるコラボレーションを記念し、当アフタヌーンティーをご利用のお客さまへ、オリジナル特典として「ランチョンマット(紙製)」をプレゼントいたします。当ラウンジのご滞在を通して、魔法に包まれ物語の世界に入り込むような心ときめくひとときをお過ごしください。

『ウィキッド 永遠の約束』アフタヌーンティー 概要

【場 所】 Lounge Momiji（グランドプリンスホテル新高輪 1F）

【料 金】 １名さま \6,500

【期 間】 2026年2月16日（月）～5月6日（水・祝）

【時 間】 平日 12:00NOON～6:30P.M.(3時間制)／土休日 1:00P.M.～6:30P.M. (2時間制)

【ご予約】 https://www.princehotels.co.jp/shintakanawa/plan/momiji/wicked2-movie-afternoon-tea

【お問合せ】 レストラン予約 TEL: 03-3447-1139（受付時間 10:00A.M.～6:00P.M.）

詳細を見る :https://www.princehotels.co.jp/shintakanawa/plan/momiji/wicked2-movie-afternoon-tea

＜映画『ウィキッド 永遠の約束』×Lounge Momijiオリジナル特典＞

期間中に当アフタヌーンティーをご利用のお客さまへ、「ランチョンマット（紙製）」をプレゼントいたします！ ＊1名さまにつき1枚

◆2026年3月6日（金）公開 映画『ウィキッド 永遠の約束』について

オリジナル特典 「ランチョンマット(紙製)」イメージ

魔法と幻想に満ちた＜オズの国＞で出会い、友情を築きながらも、 ある秘密を知ったことで‟悪い魔女”ウィキッドとして民衆の敵になった エルファバと“善い魔女”として希望の象徴になったグリンダ。 それぞれ正反対の道へと駆り立てられたふたりの魔女。 しかし、かけがえのないかつての友に、もう一度向き合わなければならない。 この世界の未来を、永遠に変えるために。

『ウィキッド 永遠の約束』アフタヌーンティー メニュー

■アミューズ

ラベンダーといちごのアミューズ

甘酸っぱいいちごのソースと果実に、爽やかなレモンゼリー、やさしくラベンダーが香るゼリーを重ねたアミューズ。

■プティフール

抹茶モンブラン

竹炭を練り込んだマドレーヌに、アプリコットジュレと抹茶のモンブランクリームを合わせました。

魔女の帽子を模った輝くチョコレートが物語の世界へと誘います。

ストロベリームース

エディブルフラワーを忍ばせた桜のアガーシートをドレスのように纏う、甘酸っぱいいちごのムース。

銀のアラザンがきらめき、魔女のティアラを模したチョコレートが華やかな一品。

マンゴームース

サクサクとした食感のシュクレの上に、マンゴー香るムースをのせ、マンゴーグラサージュで艶やかに仕上げました。城を囲む花畑をイメージした鮮やかな色合いお楽しみください。

オレンジマンゴータルト

花の形に焼き上げたシュクレにカスタードクリームを絞り、マンゴーとオレンジの果肉を合わせました。蝶を模ったチュイルを添え、劇中の華やかなシーンを表現します。

ベリーとローズのヴェリーヌ

すっきりとした白ワインゼリーとラズベリーソース、ミックスベリーの酸味が重なる爽やかな味わい。

ベルローズを閉じ込めたローズゼリーでバブルを表現した愛らしい一品。

フロマージュ

チーズムースを青りんごのグラサージュで包み、エメラルドの小瓶を表現。

■セイボリー

ほうれん草とビーツのムース

なめらかに仕上げた2種のムースでエルファバとグリンダをイメージ。

チーズカレーのソースを添えた、おとなの味わい。

パストラミと野菜のロール

ビーツで淡いピンク色に仕上げたライスペーパーに黒胡椒の効いたパストラミと、柑橘でマリネした野菜を包んだ一品。

イカスミとブロッコリーのトルティージャ

イカスミを加え、黒色に仕立てた卵をブロッコリーなどの野菜とともに焼き上げたスパニッシュオムレツ。

タラモサラダとワカモレのサンド

芳醇なタラモサラダとスパイシーなワカモレを合わせ、パンプキンパンで挟んだ、食べ応えのあるサンドイッチ。

ラザーニア

2種のチーズを使用したホワイトソースと、濃厚なボロネーゼがやみつきになる Lounge Momijiシグネチャーメニュー。

■スコーン2種

いちごと桜のスコーン

チョコレートとピスタチオのスコーン

（クロテッドクリーム／いちごジャム／はちみつ）

＊ドリンクはオリジナルハーブティー、紅茶、コーヒーなど各種よりお楽しみいただけます。

Lounge Momiji 店内

※料金には消費税が含まれております。別途会計時にサービス料を加算させていただきます。

※当社のレストランなどにおける食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。なお、当商品につきましては、商品の性質上、小麦・卵・乳の除去は対応いたしかねます。予めご了承ください。

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

※写真はイメージです。

※上記内容はリリース時点（1月28日）の情報です。