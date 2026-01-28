博多駅前で訪日韓国人194人に海外向け広告調査を実施

SNS利用実態と行動プロセスから読み解く、海外向け広告設計の最適化ヒント

株式会社ジャリア 広告事業部

株式会社ジャリア（本社：福岡市博多区、以下 当社）は、訪日韓国人を対象とした広告クリエイティブ調査（広告表現調査）および、旅行時のSNS利用状況に関するアンケート調査を、福岡市・博多駅前にて実施しました。

本調査は、訪日韓国人を対象とした実地調査を通じて、広告表現や情報の見せ方が、関心形成や意思決定にどのような影響を与えるのかを検証したものです。

海外向け広告では、日本市場向けに制作した広告を翻訳して展開するケースも見られますが、本調査からは、言語そのものよりも「情報の見せ方」や「行動を想定した表現設計」が広告選択に影響している可能性が示唆されました。

調査概要

調査結果：心に刺さる広告クリエイティブ比較

- 調査日時：2025年12月23日・2026年1月9日- 調査場所：博多駅前- 調査対象：訪日韓国人観光客- 調査人数： ・広告クリエイティブ調査（シール調査）：194名 ・アンケート調査：103名- 調査方法：（１）日本市場向けに設計したクリエイティブ（２）韓国市場向けに設計したクリエイティブの2種を提示し、「より関心を持つ広告」を選択併せて、旅行行動・SNS利用に関するアンケート（全7問）を実施- 調査主体：株式会社ジャリア

広告クリエイティブの比較調査では、以下の結果となりました。

- クリエイティブA（韓国向け）：111票（約57％）- クリエイティブB（日本向け）：83票（約43％）

支持が大きく割れる結果とはならず、日本向け広告も一定の関心を集める結果となりました。一方で、韓国向けに設計されたクリエイティブが、わずかな差で上回る結果となりました。

本結果から、情緒的な表現か機能的な訴求かといった単純な違いではなく、「どのタイミングで、どの情報が、どのように届くか」を意識した設計の違いが、選択に影響している可能性が示唆されます。

調査結果：訪日韓国人の旅行・SNS利用実態

広告クリエイティブ比較調査■ 旅行前の情報収集

旅行前の情報収集では、Instagram・YouTube・NAVER blog などのSNSが主要な情報源となっていました。検索エンジンによる情報収集よりも、実際の体験が視覚的に伝わるコンテンツが、旅行計画の起点となっている傾向が見られます。

■ 旅行中に使用した媒体

旅行中は、InstagramとGoogle Mapsを併用して店舗や観光地を選択する行動が多く確認されました。

SNSで情報を収集し、Google Mapsで位置や評価を確認したうえで行動する「SNS → 地図 → 行動」という意思決定プロセスが、訪日韓国人の間で一般化していることがうかがえます。

■ 宿泊時に重視するポイント

宿泊施設を選ぶ際に重視するポイントとしては、「価格」が他項目を大きく上回る結果となりました。一方で、雰囲気・サービス・立地については、いずれも同程度の割合となり、価格を前提としながら複数の要素を比較検討している様子がうかがえます。

考察

旅行・SNS利用実態調査海外向け広告において重要なのは、翻訳の先にある「表現設計」

本調査から、海外向け広告において重要なのは、単なる翻訳対応ではなく、現地ユーザーの情報接触環境や行動を前提とした表現設計であることが示唆されました。

具体的には、

・SNS上での見られ方

・保存・比較されることを前提とした情報整理

・体験を直感的に伝えるビジュアルやコピー

といった広告表現全体の設計が、成果を左右する要素となります。

今後の展開

当社では本調査の知見をもとに、海外向け広告における表現設計やクリエイティブ制作、広告運用支援を強化してまいります。

＜本件に関するお問い合わせ先＞

お問い合わせはこちら https://jarea.jp/contact(https://jarea.jp/contact/) のフォーム、または下記よりお願いいたします。

TEL：092-400-7378 MAIL：info＠jarea.jp

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社ジャリアによる調査」である旨の記載

・株式会社ジャリア（https://jarea.jp）へのリンク設置

会社概要

会社名 ：株式会社ジャリア

所在地 ：福岡市博多区祇園町1-20 スタービル博多祇園9階

設立 ：2002年8月27日

代表者 ：星山 創

事業内容：株式会社ジャリアは、広告・マーケティングを通じて企業の集客とブランドづくりを支援する広告会社です。国内向け広告から海外・訪日向けマーケティングまで、調査・分析に基づいた広告設計とクリエイティブ制作を強みとしています。

▼コーポレートサイト

https://jarea.jp

▼海外マーケティングサイト

https://jarea.jp/service/global-marketing