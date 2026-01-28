ラピュタロボティクス、補助金支援の株式会社エングンと補助金採択の『傾向と対策』ウェビナーを開催

ラピュタロボティクス株式会社

物流向けロボティクスソリューションを提供するラピュタロボティクス株式会社（東京都江東区、代表取締役 CEO：モーハナラージャー・ガジャン、以下、ラピュタロボティクス）は、2026年2月5日（木）16時より、物流業界の補助金・制度活用支援会社である株式会社エングン（兵庫県明石市、代表取締役：今釜 聡美）との共催で「2025年、採択されたものは何が違った？補助金採択基準の『傾向と対策』」と題した補助金に関する解説ウェビナーを開催することをお知らせいたします。

物流効率化および倉庫自動化に活用可能な補助金は、2025年度より中小企業成長加速化補助金や中小企業省力化補助金（一般型）をはじめとする注目度の高い新たなものが開始され、多くの企業が申請を行っています。一方で、各補助金には設立の目的や趣旨が明確に存在し、それらに沿った申請内容や企業プロフィールになっているかどうかが採択に至るかどうかの分水嶺となります。つまり、採択に至る可能性を向上するためにはまず国の各補助金に設定した趣旨・目的を正しく理解し、それに沿った計画をもって申請を行う必要があります。

本ウェビナーでは、株式会社エングンの代表取締役 今釜氏と共に実際の事例を交えて皆さまに『傾向と対策』をご共有します。

●イベント名

2025年、採択されたものは何が違った？補助金採択基準の『傾向と対策』

●開催概要

開催日時：2026年2月5日（木）16:00～

参加費用： 無料（事前登録制）

視聴方法：Zoom配信（お申込後に、視聴用URLをお送りします）

参加対象者：3PLおよび製造・卸売・小売業の物流ご担当者様、DX推進ご担当者様

主催：ラピュタロボティクス株式会社

共催：株式会社エングン

※上記内容は、事前の告知なく変更する可能性があります。

※同業他社さまにはご参加をご遠慮頂いております。

●申込みURL

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_CvQH8UuvQWGKCEVnL8Ru6Q#/registration

●本セミナーについての問い合わせ先

ラピュタロボティクス ウェビナー開催事務局

crm_mktg_ja@rapyuta-robotics.com

●株式会社エングンについて

株式会社エングンは、物流業界に特化し、補助金や各種制度を横断的に活用しながら、現場に根ざした物流DXの推進を支援しています。制度の活用を目的とするのではなく、企業ごとの事業内容や投資背景を整理し、設備投資や事業推進における適切な判断ができる状態を作ることを大切にしています。

これまで、物流事業者、運送事業者、メーカー・卸売事業者（荷主企業）、大手物流不動産デベロッパーなど、幅広い物流業界のステークホルダーに対する支援を重ねてきました。

各社の事業フェーズや現場の実情に即した支援を通じて、企業の挑戦が実行と成果につながるようサポートしています。

●ラピュタロボティクスについて

ラピュタロボティクスは、アインシュタインをはじめ、数々の著名研究者を輩出しているチューリッヒ工科大学（ETH Zürich）発のベンチャー企業です。「ロボットを便利で身近に」(Making robotics attainable and useful for anyone)をビジョンに掲げ、世界最先端の制御技術および人工知能技術を活用した次世代クラウドロボティクスプラットフォームの開発と、ロボットソリューションの開発・導入・運用支援を行っています。世界30ヵ国以上から結集した、高い開発技術力を誇る優秀なエンジニアとバイリンガルでロボティクスに精通した営業チーム、カスタマーサクセスチームのタッグにより、お客様に最適なソリューションをご提案します。