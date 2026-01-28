Relux¤¬Ç¯´Ö¿Íµ¤½É¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÖRelux Of The Year 2025¡×¤òÈ¯É½～Áí¹ç1°Ì¤Ï¡ÖTHE ORIENT¡×¡Ê¿À¸Í¡Ë～
³ô¼°²ñ¼ÒLoco Partners¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÏÉÌî ¹¨¼£¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¦Î¹´Û¤Î½ÉÇñÍ½Ìó¥µー¥Ó¥¹¡ÖRelux¡Ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¡Êhttps://rlx.jp/¡Ë¤Ï¡¢Relux¤Ë·ÇºÜ¤Î¤¢¤ë½ÉÇñ»ÜÀß¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¿Íµ¤½É¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÖRelux Of The Year 2025¡×¡Ê°Ê²¼ ËÜ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ë¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖRelux Of The Year 2025¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢³Æ½ÉÇñ»ÜÀß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢2026Ç¯¤ÎÎ¹¤ä½ÉÁª¤Ó¤Î»²¹Í¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖRelux Of The Year 2025¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖRelux Of The Year 2025¡×¤Ï¡¢Relux¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë½ÉÇñ»ÜÀß¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿2025Ç¯¤ÎÇ¯´Ö¿Íµ¤½É¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤¹¡£2024Ç¯11·î15Æü¤«¤é2025Ç¯12·î7Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤¿½ÉÇñ¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Áí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤ä¥¨¥ê¥¢ÊÌ¥é¥ó¥¥ó¥°Åù¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÎ¹¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë±þ¤¨¤ëÁ´26¥Æー¥Þ¤Ë¤ª¤±¤ë¾å°Ì10»ÜÀß¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤½É¡×¤ä¡ÖÀ¤³¦´Ñ¤òÌû¤·¤à½É¡×¡¢¡ÖÄ«¿©¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ê¤É¡¢Relux¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÚºß²ÁÃÍ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Æー¥Þ¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Öµ¤·Ú¤ËÇñ¤Þ¤ì¤ëÎ¹´Û¡¦¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡×¤ä¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ÞÏ¢¤ì¤Ë¿Íµ¤¤Î½É¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤è¤ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥Æー¥Þ¤Ë¤â¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÈ¯É½¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¼õ¾Þ»ÜÀß¤Ë¤è¤ë¡Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¼õ¾Þ¥×¥é¥ó¡×¤ÎÈÎÇä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ponta¥Ñ¥¹²ñ°÷¸þ¤±¤Î½ÉÇñ¥¯ー¥Ý¥óÇÛÉÛ¤ä¸ÂÄê¥×¥é¥ó¤ÎÅ¸³«¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î»Üºö¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¼õ¾Þ½É¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
▶¡ÖRelux Of The Year 2025¡×ÆÃÀß¥Úー¥¸¡§https://rlx.jp/r/2025/
¢£Áí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°
<Âè1°Ì¡§THE ORIENT¡ÊÊ¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡Ë>
1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡ÖTHE ORIENT¡×¤Ï¡¢µìµïÎ±ÃÏ¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤¢¤ë³¹ÊÂ¤ß¤ËÐÊ¤ß¡¢¿À¸Í³«¹Á¤ÎÌÌ±Æ¤òº£¤ËÅÁ¤¨¤ë¾ÝÄ§Åª¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£¿À¸Í¹Á¤ÈÏ»¹Ã»³¤òË¾¤à¾ÝÄ§Åª¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤È¡¢¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿ÉÊ³Ê¤¢¤ë¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤¬¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ä«¿©¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ä¹¤¯²÷Å¬¤ÊµÒ¼¼¡¢¹Ô¤ÆÏ¤¤¤¿¥µー¥Ó¥¹¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¿À¸Í¤òË¬¤ì¤ë¤¿¤Ó¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¡ÈÄê½É¡É¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¥ê¥Ôー¥¿ー¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Æー¥ÞÊÌ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¡Ö¥·¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ë¡×¤ä¡Ö¥ªー¥·¥ã¥ó¥Ó¥åーµÒ¼¼¤Î¤¢¤ë½É¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¨¥ê¥¢ÊÌ¡Ö¶áµ¦¡×¤Ç¤â¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¥Æー¥Þ¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
▶Áí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://rlx.jp/r/2025/#all-ranking
¢£ËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤½É
<Âè1°Ì¡§Åìµþ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë>
¹ñ»ØÄê½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡¦Åìµþ±Ø´Ý¤ÎÆâ±Ø¼Ë¤ÎÃæ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢100Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¼õ¤±·Ñ¤°Ì¾Ìç¥Û¥Æ¥ë¡ÖÅìµþ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¡×¤¬1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±Ø¼ËÆâ¤È¤¤¤¦Í£°ìÌµÆó¤Î¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤È¡¢ßÏÞ¯¤Ê¥èー¥í¥Ô¥¢¥ó¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î¶õ´ÖÈþ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢ÂÚºß¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤È¤Ê¤ëÅÀ¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÄ«¿©¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ç¤â1°Ì¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
▶ËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤½É¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://rlx.jp/r/2025/#satisfy-ranking
¢£20¼¼°Ê²¼¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ê½É
<Âè1°Ì¡§¶¯Íå²ÖÀð ±ß¤«¤ÎÅÎ¡Ê¿ÀÆàÀî¸©ÂÊÁ²¼·´¡Ë>
Relux¤¬ÆÈ¼«¤ËÄê¤á¤ë¡ÖRelux¥°¥ìー¥É¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢MUSEUM¤ª¤è¤Ó3STAR¤Î½É¤Î¤¦¤Á¡¢µÒ¼¼¿ô20¼¼°Ê²¼¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ê½É¤òÂÐ¾Ý¤Ë½¸·×¡£ËÜ¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î¡Ö¶¯Íå²ÖÀð ±ß¤«¤ÎÅÎ¡×¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤ÎÂÐ±þ¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤¯¡¢ºÇ¹â¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ë´¶·ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ä¡ÖÄ«ÈÕ¶¦¤Ë¤ª¿©»ö¤¬¤È¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¡¢ÀÜµÒ¤äµþ²ñÀÊ¤Î¼Á¤Î¹â¤µ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▶20¼¼°Ê²¼¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ê½É¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://rlx.jp/r/2025/luxury/
¢£¾åµ°Ê³°¤ÎReluxÆÈ¼«¤Î¥Æー¥ÞÊÌ ¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÊÂè1°Ì¤Î¤ßµºÜ¡Ë
▶¥Æー¥ÞÊÌÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://rlx.jp/r/2025/#theme-ranking
¢£¥¨¥ê¥¢ÊÌ¿Íµ¤½É ¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÊÂè1°Ì¤Î¤ßµºÜ¡Ë
▶¥¨¥ê¥¢ÊÌÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://rlx.jp/r/2025/#area-ranking
¢£¥é¥ó¥¥ó¥°È¯É½¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿ÆÃ½¸´ë²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖRelux Of The Year 2025¡×¤ÎÈ¯É½¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¼õ¾Þ»ÜÀß¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿ÆÃ½¸´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¥é¥ó¥¥ó¥°¼õ¾Þ½ÉÇñ»ÜÀß¤ÎÃæ¤«¤é¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¡Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¼õ¾Þ¥×¥é¥ó¡×¤ò¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¼õ¾Þ»ÜÀß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- Í½Ìó´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë～2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë
- ½ÉÇñ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤«¤é2026Ç¯4·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤Þ¤Ç
ÆÃ½¸´ë²è¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Úー¥¸¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://rlx.jp/special/discount_ranking2501/
¢£Ponta¥Ñ¥¹²ñ°÷¸þ¤±»Üºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Relux¤Ç¤Ï¥é¥ó¥¥ó¥°È¯É½¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢Ponta¥Ñ¥¹²ñ°÷¸ÂÄê¤Ç¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¼õ¾Þ½É¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë15¡óOFF¥¯ー¥Ý¥ó¤òÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¼õ¾Þ½É¤Ç¤Î¤´ÂÚºß¤ò¡¢¤è¤ê¤ªÆÀ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤¹¡£
- ¥¯ー¥Ý¥ó¼èÆÀ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë10:00～2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë9:59
- Í½Ìó´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë10:00～2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:59
- ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È´ü¸Â¡§2026Ç¯3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
¥¯ー¥Ý¥ó¤Î¼èÆÀ¤ª¤è¤Ó¾ÜºÙ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Úー¥¸¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://rlx.jp/campaigns/rkg_mqyuawxwhc97gpr/
¡Ú¥Û¥Æ¥ë¡¦Î¹´Û¤Î½ÉÇñÍ½Ìó¥µー¥Ó¥¹¡ÖRelux¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Relux¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÎ¹¹ÔÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë½ÉÇñÍ½Ìó¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£Relux¿³ºº°Ñ°÷²ñ¤¬ÆÈ¼«¤Î´ð½à¤ÇÁªÄê¤·¤¿½ÉÇñ»ÜÀß¤ò·ÇºÜ¤·¡¢Æü¾ï¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê½ÉÇñÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£KDDI¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¡ÖPonta¥Ñ¥¹¡×¤Ê¤Éau¤Î³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¤è¤ê¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÄÉµá¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö½ÉÇñ¡Ü¹Ò¶õ·ô¡×¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¾¦ÉÊ¤ÎÄó¶¡¤ä¡¢³¤³°OTA¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ëË¬Æü³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤Ø¤ÎÈÎÇä¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤ÈÀÜÂ³²ÄÇ½¤Ê¡ÖRelux Hotel GDS¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ë¶Ã¤¤Ê¤ª¤½¤¦¡£¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://rlx.jp
¡¦¸ø¼°¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¡ÊiOS,Android¡Ë¡§https://rlx.jp/lp/app/
¡¦¸ø¼°X¡§https://x.com/relux_jp¡ÊRelux¸ø¼°¡Ë¡¿ https://x.com/inside_relux¡ÊLoco Partners¹Êó¡Ë
¡¦¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/relux_jp/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
Ì¾¡¡¾Î¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒLoco Partners
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÅì¿·¶¶2-14-1 ¥³¥â¥Ç¥£¥ª¼®Î±4F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÏÉÌî ¹¨¼£
»ñËÜ¶â¡¡¡§4.6²¯±ß
Àß¡¡Î©¡¡¡§2011Ç¯9·î1Æü
ÅÐÏ¿ÈÖ¹æ¡§ÅìµþÅÔÃÎ»ö ÅÐÏ¿Î¹¹Ô¶È Âè 3-6623 ¹æ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Î¹¹Ô¶È
URL¡¡¡¡¡§https://loco-partners.com/
¡ÚÊóÆ»´Ø·¸¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒLoco Partners PRÃ´Åö
E-mail:PR@loco-partners.com