北海道どさんこプラザ札幌店において「北海道いぶりフェア」を開催します！

(1) 胆振管内特産品の販売（出展事業者数：全2６事業者１０５商品）

北海道

店内の催事スペースでは、北起屋（資）の「ホッキごはん」や(株)カネダイ大野商店の「生干ししゃも」をはじめ、日替わりで全14事業者による特産品の対面販売を行います。

(2) 購入いただいたお客様向けガラポン抽選会

いぶりフェア出展商品を含めて合計1,500円以上お買い上げのお客様を対象に胆振の特産品が当たるガラポン抽選会を実施します。

(3) 胆振のお酒が楽しめます

・イートインコーナーでは、胆振のお酒（ワイン、日本酒、クラフトビール）の有料試飲を行います。

・「ワイン・お酒ペアリングコーナー」では、お酒に合う胆振のおつまみを取りそろえています。

(4) 「いぶりONE-Jr.」（着ぐるみ）によるグリーティング

北海道胆振総合振興局キャラクター「いぶりONE-Jr.」が登場し、グリーティングを行います。（期間中毎日、時間未定）

(4) 観光ＰＲ

胆振管内４市７町の観光パンフレットの配架をポスターによるPRを行います。

(5) その他

・胆振東部地震被災森林再生PR〈2月5日（木）〉

被災木を使った木製キーホルダーを無料配布します。※限定200個

・胆振の農業のPR〈2月6日（金）〉

胆振管内の農業をPRするノベルティを配布します。

・岩手県沿岸広域振興局による岩手の観光PR〈2月7～8日（土・日）〉

【開催期間】

令和8年（2026年）2月4日（水）～10日（火）

各日8:30～20:00

【場所】

北海道どさんこプラザ札幌店

（札幌市北区北６条西４丁目 JR札幌駅西通り北口１F）

【主催】

北海道胆振総合振興局

【お問い合わせ先】

北海道胆振総合振興局産業振興部商工労働観光課