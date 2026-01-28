BREXAグループ、ブランドアンバサダーに宮沢氷魚さんが就任

株式会社BREXA Holdings

株式会社BREXA Holdings（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山崎 高之、以下「当社」) は、本日、1月28日より、当社グループのブランドアンバサダーに宮沢氷魚さんが就任したことをお知らせします。

当社グループは、パーパスとして「すべての『はたらく』に境界をなくし、より多くの人に、より多くの可能性を」を掲げています。「はたらく」を取り巻く環境にかつてない変化が起きているなか、当社グループは、様々な国や地域の人が、それぞれに合った働く機会を得られるように伴走し、独自のグローバルな人材プラットフォームを構築しています。「はたらく」に存在する境界をなくすことで、より多くの人の可能性を最大化し、社会に新しい価値を生み出すことを目指しています。

こうした当社グループの想いを体現していただくブランドアンバサダーとして、アメリカで生まれ、多文化の環境で育ち、日本を中心にドラマ・映画・舞台で活躍されている宮沢氷魚さんを起用することとしました。

■宮沢氷魚さんからのコメント

僕は、アメリカで生まれ、子どものころから日本と海外、いろいろな文化のあいだで育ってきました。だからこそ、「すべての『はたらく』に境界をなくす」というBREXAグループの想いに、強く共感しました。

俳優としてのキャリアは、まったくの未経験から少しずつ学んでいき、今もまだ、学び続けている途中だと思っています。自分もこれからのキャリアを通じて、より多くの可能性を皆さんに感じていただけるよう、伴走ができたらと思います。

■宮沢氷魚（みやざわ ひお）プロフィール

1994年4月24日生まれ。アメリカ カリフォルニア州サンフランシスコ出身。2017年に、TBS系列ドラマ「コウノドリ」第2シリーズで俳優デビュー。

近年の主な出演作として、NHK連続テレビ小説『ちむどんどん』、映画『エゴイスト』、NHK大河ドラマ「べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～」、現在の放映中のカンテレ・フジテレビ系ドラマ「夫に間違いありません」などがある。

■BREXAグループについて 〈https://www.brexa.com〉

BREXAグループは、1997年創業以来、製造やIT関連を中心とする人材サービス企業として成長を続け、2024年時点で国内外216社、約12万6千名の従業員が所属する人材成長プラットフォーム企業です。若年層・未経験者・外国人の育成や、中堅層のリスキリングを国内外20ヶ所の研修施設・450以上の豊富な研修内容で実現しています。2025年より株式会社アウトソーシングよりグループの社名を変更し、新ブランド「BREXA」を発表。就職やキャリア形成における境界をなくし、働く人々の新たな可能性を拡大するグローバル企業として事業拡大を進めてまいります。売上約8,000億円、国内3位・世界9位。

お問い合わせ先

[表: https://prtimes.jp/data/corp/165452/table/3_1_9d718d349f2c84cb1b0428a8f9d3e397.jpg?v=202601280421 ]

株式会社BREXA Holdings コーポレートブランディング室

Email ：pr@brexa.com