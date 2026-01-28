【びわ湖大津プリンスホテル】映画の物語に入り込んだかのような没入体験　 映画『ウィキッド 永遠の約束』の世界に浸るホテルコラボレーション！

びわ湖大津プリンスホテル(所在地：滋賀県大津市におの浜4-7-7、 総支配人：中山 隆之)では、2026年3月6日(金)公開の映画『ウィキッド 永遠の約束』とのコラボレーション企画を、2026年2月16日(月)から4月30日(木)までの期間限定で実施いたします。


本コラボレーション企画では、コラボレーションルームステイプランをはじめ、映画の物語を表現したストロベリー＆抹茶スイーツブッフェ、オリジナルパフェ、さらにカクテルをご用意。ステイプランからスイーツ、カクテルに至るまで、映画『ウィキッド 永遠の約束』の世界観をさまざまなコンテンツでお楽しみいただけます。



コラボレーションルーム　

当ホテルは、びわ湖を望む開放的なロケーションに位置し、スイーツブッフェやカフェタイム、宿泊体験まで、滞在時間をゆったりと満喫いただけます。映画『ウィキッド 永遠の約束』の世界観と自然が融合した、ここでしか味わえない非日常のリゾートステイをご体験ください。



ストロベリー＆抹茶スイーツブッフェ

映画『ウィキッド 永遠の約束』コラボレーションの魅力

エルファバを象徴するカラー“グリーン”と、グリンダのメインカラー“ピンク”を基調とした空間演出や、作品を象徴するモチーフを随所に取り入れ、映画の物語に入り込んだかのような没入体験を存分にお楽しみいただけます。


●コラボレーションルームステイプラン


エルファバとグリンダをイメージし、グリーンとピンクを基調とした特別なコラボレーションルームが登場。映画の舞台となる“黄色いレンガの道”をモチーフにしたタペストリーを装飾し、室内にはエルファバの魔女の帽子やグリンダのティアラをご用意。泊まるだけで映画の世界に浸れる、特別な空間を演出いたします。



●ストロベリー＆抹茶スイーツブッフェ


限定コラボメニューが多数登場。映画に登場する黄色いレンガの道を表現したパッションテリーヌや、


抹茶モンブランなど、華やかで個性豊かなスイーツが勢ぞろい。



●オリジナルパフェ＆カクテル


登場人物や世界観を表現したオリジナルパフェとカクテルをご提供。


ご注文のお客さまには、オリジナルコースターを1名さまにつき1種プレゼントいたします。



●フォトスポット


ロビーには映画『ウィキッド 永遠の約束』のフォトスポットを設置。


ご滞在中、館内各所で映画の世界観をお楽しみいただけます。



映画『ウィキッド 永遠の約束』コラボレーションルームステイプラン 概要


コラボレーションルーム

コラボレーションオリジナルパフェ


オリジナルホテルカードキー

特別仕様版「プレミアムポストカード」

オリジナルコースター（2種より1種お渡しいたします）

オリジナルランチョンマット

【期間】


2026年2月16日(月)～4月30日(木)　


【プラン】


映画『ウィキッド 永遠の約束』コラボレーションルームステイプラン　※1日2室限定


【料金】


Seibu Prince Global Rewards（SEIBU PRINCE CLUB）会員　\15,500より


一般のお客さま \16,500より　


※スカイフロアツイン1室2名さまご利用時の1名さま


※料金には、1泊1名さまの室料(2名さまご利用時)、サービス料、消費税、朝食、コラボレーションオリジナルパフェが含まれております。


※料金は、ご宿泊日、ご利用人数により異なります。詳細はホテル公式 Webサイトを参照ください。


【特典】


オリジナルホテルカードキー、特別仕様版「プレミアムポストカード」、オリジナルランチョンマット、オリジナルコースター


【お問合せ】


びわ湖大津プリンスホテル TEL：077-521-1111（代表）


【ＵＲＬ】　


https://www.princehotels.co.jp/otsu/plan/wicked_stayplan



映画『ウィキッド 永遠の約束』コラボレーションストロベリー＆抹茶スイーツブッフェ 概要　

【期間】


2026年2月16日(月)～4月29日(水・祝)　


※除外日：2026年3月14日(土)　


※2026年4月13日(月)以降は土休日のみの営業とさせていただきます。


【時間】


12:30P.M.～2:30P.M.（開場：12:20P.M.／Photo time：12:20P.M.～12:30P.M.）


【会場】


スカイラウンジ トップオブオオツ(38F)


【料金】


Seibu Prince Global Rewards（SEIBU PRINCE CLUB）会員　\5,800


一般のお客さま \6,500　こども(7～12才)\3,000 ／(4～6才)\1,500　


※4才未満は無料


【特典】


オリジナルステッカー 　※1名さまにつき1枚


【ご予約】　


https://www.princehotels.co.jp/otsu/plan/topotsu/st-buffet2026/



グリンダをイメージしたいちごとホワイトチョコレートのムース


エルファバをイメージした抹茶のヴェリーヌ


映画に登場する黄色いレンガの道を表現したスイーツ　パッションテリーヌ ～黄色いレンガの素敵な道～


映画『ウィキッド 永遠の約束』コラボマカロン

『永遠の約束』抹茶モンブラン ベリーソース


オリジナルステッカー（1名さまにつき1枚）

　映画『ウィキッド 永遠の約束』コラボレーションオリジナルパフェ　概要　

【期間】 2026年2月16日(月)～4月30日(木)　


【時間】 10:00A.M.～6:00P.M.(L.O. 5:30P.M.)


【会場】 ロビーラウンジ ポート ニオ(1F)


【料金】 各\2,300


【特典】 オリジナルコースター 　※1名さまにつき1枚


【ご予約】　https://www.princehotels.co.jp/otsu/plan/portnio/menu/wicked-parfait2026



Pink Bubble Parfait


Positively Green Parfait

映画『ウィキッド 永遠の約束』コラボレーションオリジナルカクテル　概要

【期間】 2026年2月16日(月)～4月30日(木)　


【時間】 7:30P.M.～11:00P.M.


※2026年3月31日(火)まで（L.O. [FOOD] 10:00P.M. / [DRINK] 10:30P.M.）


※2026年4月1日 (水) より、5:30P.M.～11:00P.M.（L.O. 10:30P.M.）の営業となります。


【会場】 スカイラウンジ トップオブオオツ(38F)


【料金】 各\2,000　　※別途1名さま\500 のカバーチャージを頂戴いたします。


【特典】 オリジナルコースター 　　※1名さまにつき1枚


【ご予約】　https://www.princehotels.co.jp/otsu/plan/topotsu/menu/wicked-cocktail2026



Pink Perfection(左)／Magic Unleashed(右)

オリジナルコースター　※1名さまにつき1枚

※料金には、消費税・サービス料が含まれております。


※仕入れの状況により、食材・メニューが変更になる場合がございます。


※画像はすべてイメージです。


※上記内容はリリース時点（2026年1月時点）の情報であり変更になる場合もございます。


※当社のレストラン、宴会場などにおける食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。8 品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。



◆映画『ウィキッド 永遠の約束』いついて

魔法と幻想に満ちた＜オズの国＞で出会い、友情を築きながらも、ある秘密を知ったことで‟悪い魔女”ウィキッドとして民衆の敵になったエルファバと“善い魔女”として希望の象徴になったグリンダ。


それぞれ正反対の道へと駆り立てられたふたりの魔女。しかし、かけがえのないかつての友に、もう一度向き合わなければならない。この世界の未来を、永遠に変えるために。





