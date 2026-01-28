世界最大のモバイル関連展示会「MWC Barcelona 2026」に出展

株式会社NTTドコモ

NTT株式会社（以下、NTT）、株式会社NTTドコモ（以下、NTTドコモ）、株式会社NTTデータ グループ （以下、NTT DATA）の3社（以下、NTTグループ）は、2026年3月2日（月）から2026年3月5日（木）までの4日間、スペインのバルセロナで開催される世界最大のモバイル関連展示会 「MWC Barcelona 2026」にNTTグループとして共同出展いたします。

NTTグループの技術力やケイパビリティを紹介するとともに、現地での様々なグローバル企業等とのコミュニケーションを通じて、2025年7月1日のCI刷新を踏まえた国内外統一のコンセプトのもと、グローバルにおけるブランド向上やビジネス推進を図ります。なお、NTTグループとしては、2019年以来、7年ぶりの共同出展となります。

今回NTTグループは、”Photonics Unlocks an Intelligent Power-Optimized Future”をキーメッセージに掲げ、AI活用拡大などに伴う将来的な消費電力増加を見据えた、IOWN（※1）を中心とした光技術による低消費電力化の取り組みや、人々の暮らしや企業活動に寄り添い、より豊かな社会へ変革していくためのAI関連サービスやソリューション、デジタルインフラにおけるAI活用などを出展いたします。

加えて、2026年3月4日（水）の基調講演では、NTT 代表取締役社長 社長執行役員 CEO島田 明が登壇し、IOWNの光技術による低消費電力化の意義と、具体的なアプローチとして、光電融合デバイスの 商用化や光量子コンピュータなどをご紹介いたします。

≪ブースイメージ≫

” AI-Resilient Infrastructure with Photonics”のゾーンでは、光電融合技術でデータセンターなどの低消費電力化を実現するIOWNの最新の取り組みや、省スペース・高速化・省電力・低投資で大規模計算が可能な光量子コンピュータなど、AI活用の拡大などに対応できる持続可能なインフラの取り組みを出展いたします。

加えて、人とAI・ロボットが共生する世界を見据えた「Network for AI」（※2）など、6G実用化に向けたモバイルネットワークなど、デジタルインフラにおけるAI活用の取り組みも出展いたします。

“AI-Powered Services and Solutions”のゾーンでは、NTT DATAを中心にグローバルに展開しているAgentic AIや、ロボットの遠隔操作および、フィジカルAIによる自律制御が可能な現在開発中のプラットフォームサービスなど、企業活動の在り方や産業を変革する取り組みについて出展いたします。また、個人のお客さま向けの取り組みとして、NTTドコモの新たな個人向けAIエージェントや、AI活用により没入感のあるエンターテインメント体験を可能とする現在開発中のソリューションを出展いたします。

出展内容の詳細および展示会概要については、別紙と特設サイトをご覧ください。（※3）

NTTグループは、「MWC Barcelona 2026」への出展を通じて、IOWNを中心とした光技術により、未来を支えるインフラの取り組みや、AIが人々の暮らしや企業活動に寄り添い、より豊かな社会へ変革していくための取り組みを推進してまいります。

※1 IOWN（Innovative Optical and Wireless Network）構想とは、あらゆる情報を基に個と全体との最適化を図り、光を中心とした革新的技術を活用し、高速大容量通信ならびに膨大な計算リソースなどを提供可能な、端末を含むネットワーク・情報処理基盤の構想です。

詳細はこちら。（https://group.ntt/jp/group/iown/）

※2 NTTドコモが考える6Gの価値と「Network for AI」の詳細はこちら。

※3 特設サイトはこちら。（https://www.global.ntt/mwc/）

■別紙：「MWC Barcelona 2026」 NTTグループ出展概要

1. 基調講演

■テーマ：Rewriting the Playbook

■内容：AI活用の拡大などによる将来的な消費電力の増加に対する、IOWNの光技術による低消費電力化の意義と、具体的なアプローチとして、光電融合デバイスの商用化や光量子コンピュータなどをご紹介いたします。

■日時：2026年3月4日（水）12時00分～13時00分（現地時間）のうち、10-12分程度

■場所：MWC Main Stage, Hall4

■登壇者：NTT株式会社 代表取締役社長 社長執行役員 CEO島田 明

■その他：基調講演の詳細およびオンライン視聴はMWC Barcelona公式サイトをご参照ください。

（https://www.mwcbarcelona.com/agenda/sessions/6092-keynote-11-rewriting-the-playbook）

2.出展内容（※1）

＜AI-Resilient Infrastructure with Photonics＞

将来的なAI利活用の拡大を支える光技術を中心としたデジタルインフラ、およびデジタルインフラにおけるAI活用の取り組み

＜AI-Powered Services and Solutions＞

人々の暮らしや企業活動に寄り添うAI関連のサービスやソリューション

3.ブース出展場所

Hall3 3M29

※1 展示内容は予告なく変更する場合がございます。

※2 「AI for NW」の詳細はこちら。（https://www.docomo.ne.jp/corporate/technology/rd/6g/001/）

※3 「Autonomous NW」の詳細はこちら。（https://journal.ntt.co.jp/article/21745）

※4 NTTドコモが考える6Gの価値と「Network for AI」の詳細はこちら。

※5 2025年5月に発表したコンセプトモデルロボットの詳細はこちら。

（https://www.docomo.ne.jp/binary/pdf/info/news_release/topics_250519_c1.pdf）

※6 Smart AI Agent(R)は、株式会社NTTデータグループの英国および日本国内における登録商標、

米国、欧州連合における商標です。Smart AI Agent(R)の詳細はこちら。(https://www.nttdata.com/jp/ja/services/generative-ai/ai-agent/)

※7 「Real Haptics」は慶應義塾大学発の独自技術です。「Real Haptics」はモーションリブ株式会社の登録商標です。

※8 展示アイテムに関する詳細はこちら。

（https://www.docomo.ne.jp/corporate/technology/rd/6g/007/?icid=CRP_CORP_technology_rd_tech_article_ranking_to_CRP_CORP_technology_rd_6g_007）

※9 3月頃に公開するサービスは検証版となります。詳細については後日発表いたします。

※10 会社概要はこちら。（https://www.nttcom.co.jp/）

■参考：「MWC Barcelona 2026」開催概要

1. 会期（※1）

2026年3月2日（月）～ 2026年3月5日（木）7:30～20:00

※最終日のみ7:30～16:00

2. 会場

Fira Gran Via

Av. Joan Carles I, 64

08908 L'Hospitalet de Llobregat,

Barcelona

3. 公式サイト

https://www.mwcbarcelona.com/

※1 会期などの「MWC Barcelona 2026」の詳細は公式サイトをご確認ください。