大阪市から史上最速でのJリーグ入りを目指すOsakaCitySC、2026シーズン チームスタッフ募集開始

株式会社RAXUS Osaka City SC

平素より、Osaka City SCの活動にご理解・ご支援賜りまして誠にありがとうございます。


このたび、2026シーズンに向けてチームスタッフの募集を開始しましたのでお知らせいたします。




■チームスタッフ募集の背景


Osaka City SCは、2020年に創設後、史上最速でのJリーグ昇格を目指し成長を続けています。2025シーズンでは、大阪府社会人プラチナリーグで優勝し、関西サッカーリーグ Division2への昇格が決定しました。3年後に迫ったＪリーグ入りを見据え、来季も「圧倒的な強さ」で勝ち抜き、関西1部への昇格を目指します。


今回は、チームのさらなる強化に向け、私たちのスローガン「挑む者が世界を揺らす」に共感し、ともに闘志を燃やしていただけるチームスタッフを募集します。


■募集要項


アシスタントコーチ

期待する役割


　∟すべてのトレーニング、ゲームへの参加


　∟自チーム・対戦チームの分析


　∟トレーニングサポート


　∟サブメンバーサポート


※マネージャー業務も兼任してもらう可能性があります


ＧＫコーチ

期待する役割


　∟週3回のトレーニング、ゲームへの参加


セットプレーコーチ

期待する役割


　∟週1回のトレーニング、ゲームへの参加


　∟自チーム・対戦チームのセットプレー分析


選手スカウト

期待する役割


　∟選手リクルーティングに関する業務全般


（地域リーグ/JFL/Jリーグ）


　∟週1回のミーティングへの参加


　∟選手視察


■チーム活動日程


月曜日～金曜日：トレーニング


土曜日or日曜日：ゲーム


■応募方法


以下のフォームよりご応募ください。


https://forms.gle/LNTAuTot6cGYUtwWA


■応募締切


人数が集まり次第、終了となります。


■お問合せ先


担当：Osaka City SC 丸山


TEL：06-7712-1005




Jリーグ入りに向け最速で駆け上がるOsaka City SCとともに、挑戦していただける方からのご応募をお待ちしております。


■Osaka City SCについて


私たちOsaka City SCのチームミッションは、「FOOTBALLを通じて、世界中に夢を与え続ける」ことです。今年度のスローガン「挑む者が世界を揺らす」を胸に、「史上最速でのJリーグ昇格」を目指して日々挑戦を続けています。


圧倒的な強さと地域社会との連携により、多くの方々とふれあい、熱狂を生み出しながら成長していきます。


■会社概要

・会社名：株式会社RAXUS Osaka City SC（親会社：ラグザス株式会社）


・代表者：代表取締役　山地泰平


・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーB 18階


・事業内容：OSAKA CITY SC チーム運営、スポーツイベントの企画・運営


・URL：https://www.osakacitysc.com/


・スポンサー/入団に関するお問い合わせ：https://www.osakacitysc.com/contact/