大阪市から史上最速でのJリーグ入りを目指すOsakaCitySC、2026シーズン チームスタッフ募集開始
平素より、Osaka City SCの活動にご理解・ご支援賜りまして誠にありがとうございます。
このたび、2026シーズンに向けてチームスタッフの募集を開始しましたのでお知らせいたします。
■チームスタッフ募集の背景
Osaka City SCは、2020年に創設後、史上最速でのJリーグ昇格を目指し成長を続けています。2025シーズンでは、大阪府社会人プラチナリーグで優勝し、関西サッカーリーグ Division2への昇格が決定しました。3年後に迫ったＪリーグ入りを見据え、来季も「圧倒的な強さ」で勝ち抜き、関西1部への昇格を目指します。
今回は、チームのさらなる強化に向け、私たちのスローガン「挑む者が世界を揺らす」に共感し、ともに闘志を燃やしていただけるチームスタッフを募集します。
■募集要項
アシスタントコーチ
期待する役割
∟すべてのトレーニング、ゲームへの参加
∟自チーム・対戦チームの分析
∟トレーニングサポート
∟サブメンバーサポート
※マネージャー業務も兼任してもらう可能性があります
ＧＫコーチ
期待する役割
∟週3回のトレーニング、ゲームへの参加
セットプレーコーチ
期待する役割
∟週1回のトレーニング、ゲームへの参加
∟自チーム・対戦チームのセットプレー分析
選手スカウト
期待する役割
∟選手リクルーティングに関する業務全般
（地域リーグ/JFL/Jリーグ）
∟週1回のミーティングへの参加
∟選手視察
■チーム活動日程
月曜日～金曜日：トレーニング
土曜日or日曜日：ゲーム
■応募方法
以下のフォームよりご応募ください。
https://forms.gle/LNTAuTot6cGYUtwWA
■応募締切
人数が集まり次第、終了となります。
■お問合せ先
担当：Osaka City SC 丸山
TEL：06-7712-1005
Jリーグ入りに向け最速で駆け上がるOsaka City SCとともに、挑戦していただける方からのご応募をお待ちしております。
■Osaka City SCについて
私たちOsaka City SCのチームミッションは、「FOOTBALLを通じて、世界中に夢を与え続ける」ことです。今年度のスローガン「挑む者が世界を揺らす」を胸に、「史上最速でのJリーグ昇格」を目指して日々挑戦を続けています。
圧倒的な強さと地域社会との連携により、多くの方々とふれあい、熱狂を生み出しながら成長していきます。
■会社概要
・会社名：株式会社RAXUS Osaka City SC（親会社：ラグザス株式会社）
・代表者：代表取締役 山地泰平
・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーB 18階
・事業内容：OSAKA CITY SC チーム運営、スポーツイベントの企画・運営
・URL：https://www.osakacitysc.com/
・スポンサー/入団に関するお問い合わせ：https://www.osakacitysc.com/contact/