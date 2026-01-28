大阪市から史上最速でのJリーグ入りを目指すOsakaCitySC、2026シーズン チームスタッフ募集開始

株式会社RAXUS Osaka City SC

平素より、Osaka City SCの活動にご理解・ご支援賜りまして誠にありがとうございます。

このたび、2026シーズンに向けてチームスタッフの募集を開始しましたのでお知らせいたします。

■チームスタッフ募集の背景

Osaka City SCは、2020年に創設後、史上最速でのJリーグ昇格を目指し成長を続けています。2025シーズンでは、大阪府社会人プラチナリーグで優勝し、関西サッカーリーグ Division2への昇格が決定しました。3年後に迫ったＪリーグ入りを見据え、来季も「圧倒的な強さ」で勝ち抜き、関西1部への昇格を目指します。

今回は、チームのさらなる強化に向け、私たちのスローガン「挑む者が世界を揺らす」に共感し、ともに闘志を燃やしていただけるチームスタッフを募集します。

■募集要項

アシスタントコーチ

期待する役割

∟すべてのトレーニング、ゲームへの参加

∟自チーム・対戦チームの分析

∟トレーニングサポート

∟サブメンバーサポート

※マネージャー業務も兼任してもらう可能性があります

ＧＫコーチ

期待する役割

∟週3回のトレーニング、ゲームへの参加

セットプレーコーチ

期待する役割

∟週1回のトレーニング、ゲームへの参加

∟自チーム・対戦チームのセットプレー分析

選手スカウト

期待する役割

∟選手リクルーティングに関する業務全般

（地域リーグ/JFL/Jリーグ）

∟週1回のミーティングへの参加

∟選手視察

■チーム活動日程

月曜日～金曜日：トレーニング

土曜日or日曜日：ゲーム

■応募方法

以下のフォームよりご応募ください。

https://forms.gle/LNTAuTot6cGYUtwWA

■応募締切

人数が集まり次第、終了となります。

■お問合せ先

担当：Osaka City SC 丸山

TEL：06-7712-1005

Jリーグ入りに向け最速で駆け上がるOsaka City SCとともに、挑戦していただける方からのご応募をお待ちしております。

■Osaka City SCについて

私たちOsaka City SCのチームミッションは、「FOOTBALLを通じて、世界中に夢を与え続ける」ことです。今年度のスローガン「挑む者が世界を揺らす」を胸に、「史上最速でのJリーグ昇格」を目指して日々挑戦を続けています。

圧倒的な強さと地域社会との連携により、多くの方々とふれあい、熱狂を生み出しながら成長していきます。

■会社概要

・会社名：株式会社RAXUS Osaka City SC（親会社：ラグザス株式会社）

・代表者：代表取締役 山地泰平

・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーB 18階

・事業内容：OSAKA CITY SC チーム運営、スポーツイベントの企画・運営

・URL：https://www.osakacitysc.com/

・スポンサー/入団に関するお問い合わせ：https://www.osakacitysc.com/contact/