デザイナー・絵本作家の山下浩平さんが2月28日（土）にStage Felissimoの「神戸学校」に登壇。キャラクターデザインを体験するワークショップも。

株式会社フェリシモ

フェリシモは、「経験と言葉の贈り物」をコンセプトに1997年より毎月実施しているメッセージライブ神戸学校を、2月28日（土）にStage Felissimoで開催します。第342回目となる2月度神戸学校のゲストは、デザイナー・絵本作家の山下浩平さんが「『思考』を楽しむキャラクターデザイン」をテーマに登壇します。会場では実際にキャラクターデザインを体験するワークショップを開催。はさみやのり、筆記用具を持参して、実際に手を動かしながら山下さんのクリエイションの一端を体感できる貴重なイベントです。

山下浩平さん

2月28日の神戸学校は、デザイナー・絵本作家の山下浩平さんにご登壇いただきます。

山下さんは、ご自身の作品である『きょうりゅうゆうえんち』や『ばななせんせい』などで魅力的なキャラクターを数多く生み出しており、また「教育用タッチペン はてなくん」（ベネッセ）などプロダクトのキャラクターデザインも手がけ、表層的なデザインだけでなく、コンセプト作りや商品の開発にも携わられています。

フェリシモ出版から予約販売中の絵本『ミャクミャクと... ミャクミャク誕生ものがたり』は、もともとはキャラクターのコンセプトや世界観をより深いものにするため山下さんが私的に描いた「設計図」でした。キャラクターデザインのためにひとつの物語をつくるほど思考を重ねる山下さんが、どのようなプロセスを通してクリエイションを行っているのか、その片鱗にふれられるのが今回の神戸学校です。

当日は、山下さんが考案された「キャラクターデザイン ワークショップキット」を使い、みなさまにキャラクターデザインを体験していただくワークショップを中心に行います。このキットは小さなお子さまにもデザインの楽しさが伝わるようにつくられたものなので、絵を描いたり創作することが得意でない方でも、つくること・考えることそのものを楽しんでいただけます。お子さま（対象年齢6歳以上）のご参加も大歓迎です。

◆概要（今回のお申し込みにあたり、ご留意いただきたいことがございます。下記の内容をご一読のうえ、お申し込みください。）

第342回 フェリシモ「神戸学校」

・ゲスト：デザイナー・絵本作家 山下浩平さん

・テーマ：「『思考』を楽しむキャラクターデザイン」

・日時：2025年2月28日（土） 13:30～16:00 （開場 13:00）

※持ち物 はさみ、のり、筆記用具（ペン・鉛筆など）

※定員：先着100名（当日券の販売はございません。事前申し込み必須。ただし同伴の方は別）

（学生の方、もしくはおふたり以上のお申し込みの場合、おひとりあたり1,000円）

（中学生以下は無料。保護者同伴の上ご参加ください。同伴は2名まで）

※席に限りがあるため、チケットご購入の際のアンケートに中学生以下の参加人数を必ずご記入ください。

※当日は『ミャクミャクと... ミャクミャク誕生ものがたり』以外の万博関連製品へのサイン対応はできかねますのでご了承ください。

※ワークショップを中心に開催するため、オンライン・アーカイブ配信はございません。

※延期や中止となる場合があります。

・場所：Stage Felissimo 1Fホール（神戸市中央区新港町7番1号）

JR「三ノ宮駅」、阪急・阪神「神戸三宮駅」より神姫バス"Port Loop”に乗車し、「新港町」または「アリーナ前」バス停下車すぐ。徒歩は同駅、または阪神・JR「元町駅」東出口より徒歩約20分。

〈チケットについて〉

・参加方法・お申し込みページ＞＞ https://feli.jp/s/pr2601282/1/

・会場の座席はすべて自由席で指定はできません。

・参加料：おひとり一般：1,200円

※参加料は、「あしなが育英会」を通じて、令和6年能登半島地震等による震災遺児を含む国内遺児の心のケアに活用されます。

・問い合わせ：神戸学校事務局

TEL:078-325-5727（平日10：00～17：00）

eメールアドレス: kobe@felissimo.co.jp

◆ゲストプロフィール

山下浩平（やましたこうへい）

1971年 熊本生まれ、神戸市育ち。兵庫県立明石高校美術科、大阪芸術大学美術学科卒業。「マウンテンマウンテン」名義で、グラフィックやキャラクター・デザインを中心にさまざまな制作を行いながら、「やましたこうへい」名義で、絵本や児童書の創作を行う。主な著作に『ちびクワくん』(ほるぷ出版)、『きょうりゅうゆうえんち』(ポプラ社)、『おばあちゃんとかめ』(KADOKAWA)、『ミャクミャクと...ミャクミャク誕生ものがたり』(フェリシモ)などがある。2024年から「神戸新聞」(第2、4土曜日朝刊)にて、漫画「おばあちゃんとかめ」を連載中。一般公募により、2025年日本国際博覧会の公式キャラクターデザイン最優秀賞受賞。ミャクミャクのキャラクターデザイン、イラストレーション、コンセプトを制作。デザインガイドや、プロフィール設定、着ぐるみの設計などに携わる。

https://www.mountain-mountain.com/

◆「神戸学校」とは

「神戸学校」は、阪神・淡路大震災をきっかけに、1997年よりスタートしたメッセージライブです。2004年に、メセナアワードの『文化庁長官賞』を受賞しました。豊かな人生を送ることを目指した「生活デザイン学校」として、毎月1回、各界でご活躍のオーソリティーを神戸に招いて開催しています。参加料は、「あしなが育英会」を通じて、令和6年能登半島地震等による震災遺児を含む国内遺児の心のケアに活用されます。

・ウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr2601282/2/

・X ＞＞ https://twitter.com/kobegakko

・Instagram＞＞ https://www.instagram.com/felissimo_kobegakko/

・基金活動報告＞＞ https://feli.jp/s/pr2601282/3/

・ブランドストーリーを読む＞＞ https://feli.jp/s/pr2601282/4/

◆Stage Felissimoホールについて

・舞台と客席を備えた、広さ約350平方メートル の中規模多目的ホールで、舞台には280インチのスクリーンと、9,000～15,000ルーメンのプロジェクターを設置しています。セミナーやコンサートなど、多目的に利用できるホールです。

Stage Felissimo 1Fホール

・Stage Felissimoホールのレンタルについて＞＞ https://feli.jp/s/pr2601282/5/

◆KOBE FELISSIMO 30～阪神・淡路大震災から30年 神戸とフェリシモ～

1995年1月17日に阪神・淡路大震災が発生した同年の9月、フェリシモは神戸に移転しました。震災直後の移転はまちと一体となって復旧・復興を行なっていく覚悟のあらわれでもありました。震災当時、全国のお客さまから被災した神戸に大変多くの支援と応援メッセージをいただきました。そこでフェリシモは毎月お客さまから100円をお預かりする「毎月100円義援金」を開始。6年間で4億円を超える基金が集まりました。それがお客さまとともにおこなう復興支援の礎となりました。さまざまな取り組みを通してみなさまとともに元気な神戸の街を取り戻すお手伝いをしてきました。その後も全国各地で災害が起きるたびにどのような支援が必要とされているのかをともに考え、ともに行動しています。神戸に移転して30年、みなさまとともに未来を築いていきます。

・「KOBE FELISSIMO 30」ムービーを見る＞＞ https://youtu.be/cCLQBf0P3Ew

