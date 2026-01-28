【埼玉県越谷市】越谷市民アンバサダー『こしがや私のイチＯＳＨＩクルー』を委嘱しました！

写真拡大 (全20枚)

埼玉県越谷市

　越谷市では、地域の魅力に共感し、その共感から地域の価値を創造し、市内外に効果的に発信するシティプロモーションを推進しています。


　このたび、下記のとおり越谷市民アンバサダー『こしがや私のイチＯＳＨＩクルー』を委嘱しました。


　本事業は、シティプロモーション推進の基本的な考え方である『まちの価値は、まちにかかわる市民がつくる』を踏まえ、InstagramやTikTok、いわゆる、SNSを通じて、市民のみなさんの日常やライフスタイル・ステイスタイルにある地域の魅力を市民のみなさん自身が発信する事業となります。


今後、『こしがや私のイチＯＳＨＩクルー』のみなさんの“つながり”や“学び”の場を提供するとともに、推し活アプリ『GOOD SHARE』を活用し、等身大の地域の魅力を共感とともに提供していきます。


１　『こしがや私のイチＯＳＨＩクルー』について

（１）選　考

　令和７年１２月１日から令和８年１月４日までの期間で、広報こしがや、市のSNS公式アカウント、さらに、ポスター、チラシを通じて公募し、２６人の応募があり、書類により１４人を選考しました。


（２）任　期

　令和８年１月２７日～令和９年３月３１日


　（令和１０年３月３１日までの延長を予定）


（３）その他

　令和８年３月１９日までの期間で、『こしがや私のイチＯＳＨＩクルー』を中心に、推し活アプリ『GOOD SHARE』を活用したSNS投稿キャンペーンを開催します。



２　委嘱状交付式について

　１月２７日、越谷市役所で委嘱状交付式が開催され、クルーに委嘱された１４人の皆さんへ、福田晃越谷市長より委嘱状が交付されました。


　委嘱状交付式後には、アンバサダー同士の交流やＳＮＳ発信についての勉強会等、活動に向けたキックオフが行われました。






【問合せ】


市長公室広報シティプロモーション課


電話：０４８-９６３-９１１７




【参考】

１　福田　晃　越谷市長コメント

　今後、こしがや私のイチＯＳＨＩクルーの皆様には、「地域とのかかわり」の視点で、日常の「ライフスタイル・ステイスタイル」にある本市の魅力について、市内外の多くの方へ効果的に伝わるよう、発信をしていただきたいと考えております。


　本市のさらなるシティプロモーションの推進に向け、クルーの皆様の活動が新たな関係人口の創出や市民のシビックプライドの涵養につながることを期待しております。


　　　


２　「こしがや私のイチＯＳＨＩクルー」委嘱者計１４名のコメント（敬称略）


浅水　円花　さん

　越谷市は“派手ではないが、愛着が積み重なるまち”と感じています。この点を分かりやすく、親しみやすい形で発信したいと考えています。





浅水　円花　さん


池田　英樹　さん

　スナップ写真をメインに、「こんな場所が越谷にあるんだ！こんど散歩してみよう」というふうに思ってもらえる投稿をしたいです。





池田　英樹　さん

　　　


　


梶畠　智子　さん

　じぶんが育ったまちであり、現在も市内で２人の子どもを育てています。大好きな越谷の魅力を自身で体験して発信し、越谷ファンを増やしたいです！


　そしてみんなで、未来に残したいと思えるような、より豊かでより魅力的なまちづくりをしていきたいです！





梶畠　智子　さん


がやてっく管理人　小栗　義樹　さん

　越谷市内の閉店開店情報をはじめ、グルメ、イベント情報


などを配信するローカル・ニュースメディア「越谷雑談がやてっく」を運営しています。


　地域と地域で暮らす人との距離を縮めるような発信がしたいと思っています！





がやてっく管理人　小栗　義樹　さん


こしがやご当地アイドル　クロワッサンのみなさん

　市内在住の中学生、高校生で構成される越谷ご当地アイドル


として、各地のイベントで越谷のＰＲを行っています。


　地域の色々なイベントの様子や、みんなのために活躍する地域団体のほか、市内のお店などの情報を発信したいです。





こしがやご当地アイドル　クロワッサンのみなさん

キャンプナノ　せのお　さな　さん

　レイクタウンの近く、千疋エリアでキャンプ場を営んでいます。９年前に関西から家族４人で引っ越してきました。


　越谷の「人のつながり」の心地よさを、イベント・お店・スポットなど、様々な切り口で届けたいです。





キャンプナノ　せのお　さな　さん

西田　ゆうな　さん

　越谷市役所プロモーションZ係のメンバーとしての活動の経験を活かして、Z世代に刺さるお店やスポットを紹介したいと思っています。





西田　ゆうな　さん

越谷アルファーズ専属チアリーダー「ＡｌｐｈａＶｅｎｕｓ」Ｈａｚｕｋｉ　さん

　プロバスケットボールクラブのある町として、ホームタウンである越谷の魅力を、アルファーズファンの皆様にはもちろん、各地から来ていただく皆様にも知っていただけるよう取り組みたいです！　





越谷アルファーズ専属チアリーダー「ＡｌｐｈａＶｅｎｕｓ」Ｈａｚｕｋｉ　さん

原田　雅章　さん

　越谷の自然豊かな風景を多くの方に見てほしいと思っています。


　四季折々の越谷の美しい風景を紹介していきます。





原田　雅章　さん

松坂　実咲　さん

　南越谷阿波踊りの運営に携わっています。


　８月の本祭が有名ですが、実は年間を通してさまざまなイベントをやっているので、発信したいです。





松坂　実咲　さん

越谷アルファーズ専属チアリーダー「ＡｌｐｈａＶｅｎｕｓ」Ｍｅｇｕｍｉ　さん

　越谷アルファーズを応援する立場として、チームを支えてくれる越谷市への敬意を大切にしながら、地域に流れるあたたかさをＳＮＳを通して届けていきます。見てくれた人が「なんだかいいな」と感じてくれるような魅力を伝えていきたいです！





越谷アルファーズ専属チアリーダー「ＡｌｐｈａＶｅｎｕｓ」Ｍｅｇｕｍｉ　さん

　


越谷アルファーズ専属チアリーダー「ＡｌｐｈａＶｅｎｕｓ」Ｙｕｋｉ　さん

　越谷アルファーズはもちろん、ホームタウンである越谷全体を盛り上げ、チアアップしていきます！人と人を繋げるかけはしとなり、笑顔の輪を広げていきたいです！





越谷アルファーズ専属チアリーダー「ＡｌｐｈａＶｅｎｕｓ」Ｙｕｋｉ　さん

吉野　真歩　さん

　昨年まで、越谷市役所プロモーションZ係の活動で、たくさんの越谷の魅力を知りました！


　クルーとして、楽しみながら活動したいと思っています！





吉野　真歩　さん

大河原　零　さん

　阿波踊りを軸に越谷の魅力を発信し、地域の皆さんと交流を深めたいと考えています。




３　推し活アプリ『GOOD SHARE』を活用したSNS投稿キャンペーンについて

（１）名　称


　イチＯＳＨＩ！こしがや　ＳＮＳ投稿キャンペーン


（２）期　間


　令和８年１月２６日、正午から３月１９日、午後１１時５９分まで


（３）概　要


　GOOD SHAREアプリをインストールし、自身のInstagramまたはTikTokと連携したうえで、越谷市の応援カードを登録した後、「#越谷」「#イチoshiこしがや」の２つのハッシュタグを付けて、自身のInstagramまたはTikTokで投稿。


（４）特　典


　・越谷市内いちご観光農園　いちご狩り体験ペアチケット


　・こしがや愛されグルメギフトセット


　・越谷特別市民「ガーヤちゃん」限定スマホ壁紙







※『GOOD SHARE』とは・・・


　好きなヒト・モノ・コトへの応援を可視化するこのアプリでは、一定のテーマやコミュニティの中でのInstagramやTikTokでの投稿を集め一覧できるようにするとともに、投稿を独自のアルゴリズムで評価するファンスコアを貯めて、競い合い交流できる仕組みになっています。また、ランキング化し地域の特産品等を特典とすることで、ゲームを楽しむように、地域の推し活を後押しすることができます。


自治体での導入は、越谷市が全国初となります。