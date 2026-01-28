「令和8年 はたちの集い」 開催のご報告

2026年1月11日（日）、令和8年「沖縄市はたちの集い」が沖縄サントリーアリーナにて開催されました。


今年で4回目となるアリーナでの式典には、華やかな振袖やスーツに身を包んだ約1,200名の新成人の皆さまが参加。ご家族・関係者の来場も含め、多くの方々の門出を祝う晴れやかな一日となりました。










式典の様子と参加者の声


式典は沖縄市の市歌斉唱に始まり、主催である沖縄市・沖縄市教育委員会、ならびにご来賓の皆さまより新成人へ向けた祝辞が述べられました。


参加した新成人からは、



「大人としての自覚を持ち、責任ある行動を心掛けたい」


「将来の夢に向かって頑張りたい」


といった前向きな抱負が語られ、晴れやかな未来へ踏み出す力強い声が会場に溢れました。



県内メディアによる報道


当日の様子は県内メディアでも広く取り上げられました。


特に琉球朝日放送（QAB）のニュースでは、



・参加者約1,400人超の華やかな式典の様子


・新成人の晴れ姿や抱負


・アルコール体質を簡易チェックできるジェルパッチ配布による 適量飲酒啓発の取り組み


などが紹介され、地域からも大きな注目を集めました。



また、県内新聞では当該年の沖縄市の対象者数（約1,409人）や、県内各市町村における式典の実施状況が背景情報として掲載されており、地域の節目を祝う重要な行事として位置付けられています。



アリーナの運営・対応について


当日は天候にも恵まれ、会場内外で大きな混乱もなく、式典は円滑に進行しました。


一部、新成人グループと警察の間で軽微な口論もありましたが、警察の皆さまの迅速なご対応と、当社スタッフの連携により速やかに収束しました。


その後は大きな事故・トラブルもなく無事に全行程を終了いたしました。


長時間にわたり安全管理にご尽力いただきました関係各所の皆さまに、改めて深く御礼申し上げます。

沖縄サントリーアリーナより


本アリーナで、地域の未来を担う新成人の皆さまの大切な門出をともに祝う機会をいただいたことを、大変嬉しく思っております。


新成人の皆さまのこれからのご活躍と更なる飛躍を、心よりお祈り申し上げます。



沖縄サントリーアリーナは、今後も市民の皆さまが安心して楽しめる施設運営に努めるとともに、沖縄市の賑わい創出と地域活性化へ貢献してまいります。



＜イベント概要＞


公演名：令和8年 沖縄市はたちの集い


主　催：沖縄市／沖縄市教育委員会


共　催：沖縄市青年団協議会


会　場：沖縄サントリーアリーナ（沖縄県沖縄市山内1-16-1）


日　時：2026年1月11日（日）