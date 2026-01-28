SaaS比較サイト「BOXIL」が初開催となる「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」を発表

スマートキャンプ株式会社

スマートキャンプ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：林 詩音、以下「スマートキャンプ」）が提供するSaaS（※1）比較サイト「BOXIL（ボクシル）」は、2025年下半期（2025年7月1日～2025年12月31日）の資料請求数（※2）をもとに、各カテゴリ（※3）、部門で資料請求数が多かったサービスを選出する「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング（以下、本ランキング）」を開催し、その結果を発表しました。半期ごとの発表としては本ランキングが初開催となり、今回は322カテゴリが対象となりました。

「BOXIL資料請求数ランキング」について

「BOXIL資料請求数ランキング」は、SaaSのトレンドや動向をいち早く反映するため、SaaS比較サイト「BOXIL（ボクシル）」上でユーザーから行われた資料請求をもとにスマートキャンプが集計し、ランキング形式で発表するものです。

今回開催する「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」は、2025年7月1日～2025年12月31日までの間にユーザーから行われた資料請求数をもとに選出しています。半期ごとの発表に加え、月ごとにも発表を行っています。

【称号一覧】

総合：

掲載カテゴリにおいて、対象期間内にユーザーからの資料請求数が多かったサービスを1位から順に発表しています。

従業員規模別：

掲載カテゴリにおいて、対象期間内に下記それぞれの従業員規模の企業に所属するユーザーからの資料請求数が多かったサービスを1位から順に発表しています。

- 大企業部門（従業員1,000人以上）- 中小企業部門（従業員1,000人以下）

業界別：

掲載カテゴリにおいて、対象期間内に下記それぞれの業界に所属するユーザーからの資料請求数が多かったサービスを1位から順に発表しています。

- 不動産/建設/設備系部門- メーカー/製造系部門- エネルギー/環境/リサイクル系部門- IT/通信/インターネット系部門- 輸送/交通/物流/倉庫系部門- 小売/流通/商社系部門- 金融/保険系部門- サービス/外食/レジャー系部門- コンサルティング・専門サービス系部門- マスコミ/広告/デザイン/ゲーム/エンターテイメント系部門- 医療系部門

「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」の詳細は、公式サイトでご覧いただけます。

https://boxil.jp/ranking/

※1 SaaSとは、Software as a Serviceの略で、サービスとしてのソフトウェアの意。従来パッケージソフトとして提供されていた機能が、クラウドサービスとして提供される形態のことを指します。

※2 資料請求数とは、「BOXIL」有料掲載をいただいている企業様のサービスを対象に、実際に資料請求情報が企業様へ提供された件数をいいます。資料請求数が同率の場合、口コミ数が多いサービスを優先的に表示しています。BOXILをご利用いただく皆さまにとって比較選定しやすいサービスを広くご紹介する方針に基づき、上記の表示順を採用しています。

※3 カテゴリとは、BOXILに掲載いただいている区分を指します。

【BOXILについて】

「BOXIL（ボクシル）」は、法人向けクラウドサービスを無料で比較し、まとめて資料請求できるSaaS比較サイトです。機能、料金、連携サービス、導入事例などの製品情報を網羅しており、サービス比較表が作成可能です。導入推進者による良質な口コミも豊富に揃え、SaaS選定における非効率を無くします。

「BOXIL」URL： https://boxil.jp/

サービスご掲載はこちら：https://boxil.smartcamp.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=refferal(https://boxil.smartcamp.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=refferal)

【スマートキャンプ株式会社について】

ミッションに「テクノロジーを広げ社会の生産性を飛躍させる」を掲げ、SaaS比較サイト「BOXIL（ボクシル）」を軸に企業の営業・マーケティング支援を行っています。2023年12月には株式会社ビズヒントがグループジョイン。多様な顧客接点を生かしSaaS普及を支援しています。

社名：スマートキャンプ株式会社

設立：2014年6月

代表者：代表取締役社長CEO 林 詩音

事業内容：SaaS比較サイト「BOXIL」や、オンライン展示会「BOXIL EXPO」、カンファレンス「SMARTCAMP EVENTS」、インサイドセールスを中心としたセールスアウトソーシング「BALES」、SaaSに特化したデジタルエージェンシー「ADXL」の運営

URL：https://smartcamp.co.jp/

以上

記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。