累計出荷数530万袋超えのシリーズから、1袋で3種の鯛を味わえる贅沢おつまみが登場！『鯛の炙り焼』が新発売

株式会社MDホールディングス（本社：大阪府東大阪市）は、『魚の炙り焼』シリーズの新たなラインアップとして、 3種の鯛を使用した贅沢な素材の旨味を味わえるお菓子『鯛の炙り焼』を2026年3月2日（月）より、全国で発売いたします。

《 開発背景 》

本商品は2022年3月の発売以降、シリーズ累計出荷数が530万袋を突破した『魚の炙り焼』シリーズの新商品です。 (当社調べによる2022年3月～2025年12月までの出荷実績) 世代問わず多くのお客様からご好評をいただく『魚の炙り焼』シリーズの新商品として、糸撚鯛(イトヨリダイ)、金時鯛、甘鯛の３種の鯛を使用し、それぞれの異なる食感を楽しめる水産珍味を開発いたしました。

高たんぱく、低脂質な点から健康的なおやつとして、またお酒のお供としても食べていただきやすい商品となっています。製品100g当りたんぱく質41.1g、脂質1.3g、カルシウム740mg、ナイアシン11.2mg、ビタミンB123.9μg 、ビタミンD3.0μgと、魚由来の栄養素を数多く含有しています。

甘みのある味付けと炙ったことで生まれる香ばしい風味、3種の異なる鯛の食感を味わえる本商品は、おいしいおつまみを求める方以外に、健康を意識する方にも楽しんでいただける商品として仕上げております。

《 商品特長 》

- 3種の鯛に甘めの味付けを施し、さらに炙ることで香ばしさを引き出した水産珍味- 糸撚鯛、金時鯛、甘鯛のそれぞれの異なる食感、風味を味わえるようミックスした商品- 糸撚鯛は、ほぐれる身とさっぱりとした旨味が特長- 金時鯛は、皮のパリパリ感と噛み応えのある締まった身が特長- 甘鯛は、ぎゅっと締まった身と噛むほどに染み出す甘味が特長- 製品100g当りにたんぱく質41.1g、脂質質1.3g、カルシウム740mg、ナイアシン11.2mg、ビタミンB123.9μg 、ビタミンD3.0μgといった、魚由来の栄養素を摂取可能- 魚由来のたんぱく質、カルシウムを豊富に含有- おつまみだけでなく、健康を意識する方の間食にも最適左から金時鯛、糸撚鯛、甘鯛『魚の炙り焼』シリーズの2品 (左)『鯛の炙り焼』 (右)『魚の炙り焼』■『魚の炙り焼』シリーズ

『魚の炙り焼』シリーズ は、素材の旨みを最大限に引き出す“炙り”の製法にこだわった商品として展開している水産珍味です。香ばしく炙ることで生まれる豊かな味わいと、凝縮された素材の旨みを楽しめることが特長です。

2026年1月現在のラインアップとして、4種の魚の香ばしい風味を味わえる『魚の炙り焼』(鯵、鰯、鱚、鱵(サヨリ)をミックス)、柚子のさわやかな酸味が広がる 『魚の炙り焼 柚子ポン酢味』(鯵、鰯、鱚、鯯(サッパ)をミックス) の2商品を販売しています。

(左)『鯛の炙り焼』 (中)『魚の炙り焼』 (右)『魚の炙り焼 柚子ポン酢味』

■商品概要

商品名：鯛の炙り焼

参考価格：486円（税込）※消費税8％

内容量：60g

発売日：2026年3月2日(月)

販売エリア：全国のスーパー、ドラッグストア

MDホールディングス公式オンラインショップ（https://store.md-holdings.com/）

■公式SNS

公式SNSでは、キャンペーン企画のほか、クリエイターの方とコラボした投稿企画など、フォロワーの皆様にお楽しみいただける企画を多数実施しております。是非ご確認ください。

MDホールディングスは、 「Make Daily Happiness ＯＫＡＳＨＩを通して日々の生活に笑顔の時間を創造する」をパーパスに掲げ、事業を通じて持続可能な社会の実現のため、SDGsの目標の達成に向けて取り組んで参ります。

株式会社MDホールディングス

社名：株式会社MDホールディングス

代表者：執行役員CEO 廣田 光浩

所在地：大阪府東大阪市新庄4丁目11-20

設立：1968年（昭和43年）6月3日

事業内容：菓子の販売および卸売業

URL：https://md-holdings.com/