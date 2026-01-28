【ワイズホテル新大阪】2月1日より朝食サービスをリニューアル！

株式会社ワイズ

株式会社ワイズ（本社：東京都豊島区東池袋、代表取締役社長：秋山新吾）が運営する「ワイズホテル新大阪」（所在地：大阪市淀川区西中島）は、2026年2月1日（日）より、これまでの朝食弁当提供に代わり、全国の有名ホテルやレストランで採用されている「スタイルブレッド（株式会社スタイルブレッド）」の高品質なパンを軽食として提供する新サービスを開始いたします。

■ リニューアルの背景：多様化する宿泊ニーズへの対応

ワイズホテル新大阪では、これまで多くのお客様に朝食弁当をご利用いただいてまいりました。一方で、昨今の旅行・ビジネスシーンにおいて「朝は手軽に済ませて出発したい」「でも味には妥協したくない」という、タイムパフォーマンス（タイパ）とクオリティを両立させるニーズが高まっています。

これを受け、当ホテルでは「朝食の形」を再定義しました。従来の弁当形式から、厳選された上質なパンとコーヒーをセルフスタイルで楽しむ形式へリニューアルすることで、より自由で質の高いモーニングタイムを提供いたします。

■ サービスの特徴

1. 職人の技を閉じ込めた「スタイルブレッド」のパン

天然酵母を使用し、独自の製法で焼き上げたパンを瞬間冷凍。食べる直前にリベイク（温め直し）することで、外はパリッと、中はしっとりとした「焼きたて」の美味しさを再現します。

2. 忙しい朝に嬉しいセルフ＆テイクアウトスタイル

1階ロビー、ラウンジにてセルフサービスで提供いたします。お急ぎの方は客室へ持ち帰って召し上がっていただくことも可能。それぞれのスケジュールに合わせた自由な朝をお過ごしいただけます。

3. こだわりのコーヒーとのマリアージュ

パンの風味を最大限に引き立てる、香り高いコーヒーもあわせて提供。忙しい一日の始まりに、ホッと心弾むひとときを演出します。

■ 新朝食サービス概要

開始日： 2026年1月31日（土）ご宿泊分より（翌朝より提供開始）

提供時間： 6:30 ～ 9:00

提供内容： スタイルブレッドの厳選パン（数種類を随時入替）、コーヒー、ソフトドリンク等

対象： 全宿泊者様（※無料にて提供）

場所： ワイズホテル新大阪 1階 ロビー、ラウンジ

■ ワイズホテル新大阪について

新大阪駅から徒歩圏内に位置し、最新の設備と大浴場を完備。「心地よい眠りと爽やかな目覚め」をコンセプトに、ビジネスからレジャーまで多くのお客様に快適な滞在を提供しています。

所在地： 大阪府大阪市淀川区西中島7丁目12-2

アクセス： JR「新大阪」駅、Osaka Metro御堂筋線「新大阪」駅より徒歩圏内

公式サイト： https://yshotel-shinosaka.com/