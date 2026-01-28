さんふらわあ就航アニバーサリーデー２０２６を実施します！

株式会社商船三井さんふらわあ

株式会社商船三井さんふらわあ(代表取締役:牛奥 博俊)は、長年にわたる「さんふらわあ」へのご愛顧に感謝の意を込め、２０２６年２月１日(日)に大阪/別府航路、大分/神戸航路、大阪/志布志航路において、「さんふらわあ就航アニバーサリーデー２０２６」を実施いたします。

２月１日は、初代「さんふらわあ」が就航した記念日であり、本年で５４周年を迎えます。関西/九州航路では、当日運航する各便において、乗船記念ノベルティの配布や船内イベントを開催するほか、イベント限定の特別オリジナルグッズ販売も予定しております。皆様お誘いあわせのうえ、「さんふらわあ」の就航記念日をぜひお楽しみください。

実施概要

１.乗船記念ノベルティの配布

首都圏/北海道航路との共同企画として、当日ご乗船されるお客様を対象に、ご乗船航路の就航する「さんふらわあ」をデザインしたコットン巾着を、乗船記念ノベルティとして配布します。本ノベルティは、首都圏/北海道航路で実施される「さんふらわあ就航アニバーサリーキャンペーン２０２６」で配布されるノベルティと共通性のあるデザインを採用しております。お好みの航路にご乗船いただき、記念としてお受け取りください。

※首都圏/北海道航路での配布条件については、別途ホームページのお知らせ欄をご確認ください。

２.イベント限定の特別オリジナルグッズ販売

特別オリジナルグッズとして、本イベント名および開催日(ご乗船日)が刻印されたスプーン(マイルスプーン)を販売いたします。本特別オリジナルグッズは数量限定で、２０２６年２月１日(日)のみの販売となります。ご乗船の記念にいかがでしょうか。

３.全航路での船内イベントの実施

２月１日(日)に関西/九州航路において運航する各便で、船内イベントを実施いたします。マジシャンやアーティストをお招きし、船旅の思い出に残る特別なひとときをお届けします。ご期待ください。

▼さんふらわあ就航アニバーサリーデー２０２６(関西/九州航路)のお知らせもご覧ください

https://www.ferry-sunflower.co.jp/news/article/SunflowerAnniversaryDay_2026.html

▼さんふらわあ就航アニバーサリーキャンペーン２０２６(首都圏/北海道航路)のお知らせもご覧ください

https://www.sunflower.co.jp/information/event/20260119b.html