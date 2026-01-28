ËÜ³Ê»ÅÎ©¤Æ¤À¤·¤¬·è¤á¼ê¡ª¡Ö¥°¥ë¥á¤Ê¤ª¤«¤æ¡×¥·¥êー¥º¤«¤éÄ«¤òºÌ¤ëÃæ²Ú´¡2ÉÊ¤¬¿·È¯Çä
¡Ø¼ç¿©²þ³×¡Ù¤òÄó¾§¤¹¤ë¹òÊª¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¤¯¤Ð¤¯¡ÊËÜ¼Ò¡§»³Íü¸©Ãæ±û»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ä¹ß· ½Å½Ó¡Ë¤ÏRTE(Ready to eat)¥«¥Æ¥´¥êー¤Î¡ÖÊë¤é¤·¤Î¤ª¤«¤æ¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡Ö¥°¥ë¥á¤Ê¤ª¤«¤æ¥·¥êー¥º¡×¤«¤éÂè»°ÃÆ¤È¤·¤Æ¡ØÃæ²Ú´¡¡Ù2ÉÊ¤ò£²£°£²£¶Ç¯3·î£²Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Ç¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥°¥ë¥á¤Ê¤ª¤«¤æ¥·¥êー¥º¡×Âè»°ÃÆ¤Ï¡¢¤À¤·¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤ÎËÜ³ÊÃæ²Ú¤ª¤«¤æ¡£¹ñ»º·Ü½Ð½Á¤ÈÄÇÂû¤Î»Ý¤ß¤ËÀ¸Õª¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤µ¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¡Ö·Ü¤À¤·Ì£¡×¤ÈÈÁÎ©½Ð½Á¤È³Ãì¤ÎË¤«¤Ê»Ý¤ß¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤éìÔÂô¤Ê¡ÖÈÁÎ©¤À¤·Ì£¡×¤Î2¼ïÎàÅ¸³«¤Ç¤¹¡£ÁÇºà¤Î»Ý¤ß¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢ËÜ¾ìÃæ¹ñ¤Ç¤âÄ«¤ÎÄêÈÖ¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÄ«´¡¡×¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊËÜ³ÊÅª¤«¤Ä¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Point£±.¡§¥°¥ë¥á´¶
ËÜ³ÊÅª¤Ê¤À¤·¤ÈÁÇºà¤Î»Ý¤ß¤ä¿©´¶¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄÉµá¤·¡¢ËþÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÄ«¿©¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¥é¥¤¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¹á¤ê¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ëÃæ²Ú´¡¤Ç¤¹¡£
Point£².¡§·ò¹¯´¶
»¨¹ò(·Ü¤À¤·´¡¤Ë¤Ï¤â¤ÁÇþ¡¢ÈÁÎ©¤À¤·´¡¤Ë¤ÏÊÆÎ³Çþ¡¦È¯²ê¸¼ÊÆ)¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤«¤æ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ø¥ë¥·ー¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤È¤í¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤ÈÎ³Î©¤Á¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËþÂ´¶¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Point£³.¡§¼ê·Ú´¶
¥ì¥ó¥¸¤Ç£±Ê¬£²£°ÉÃ¤Î´ÊÃ±Ä´Íý¡£¼«Î©¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥É¥Ñ¥¦¥Á¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÂÞ¤Î¤Þ¤Þ²¹¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤ª»®¤Ë°Ü¤µ¤º¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤»þ¤ä¡¢¿©Íß¤¬¤Ê¤¤»þ¤Ç¤â¡¢1ÂÞ¤Ç¿©»ö¤¬´°·ë¤·¤Þ¤¹¡£
- ¾¦ÉÊ¤Î³µÍ×
È¯ÇäÆü¡¡¡§£²£°£²£¶Ç¯3·î£²Æü
È¯ÇäÃÏ°è¡§Á´¹ñ
À¸Õª¹á¤ë·Ü¤À¤·´¡
ÆÃÄ¹¡¡¡¡¡§¹ñ»º·Ü½Ð½Á¤ËÀ¸Õª¤ÈÄÇÂû¤ÎÉ÷Ì£¤¬ÍÏ¤±¹þ¤à¡¢¤ä¤µ¤·¤¤»Ý¤ß¤ÎÃæ²Ú´¡¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤ÁÇþ¤È¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¥é¥¤¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¹á¤ê¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¤ª¤«¤æ¤Ç¤¹¡£
ÍÆÎÌ¡¡¡¡¡§£±£¸£°g
²Á³Ê¡¡¡¡¡§£³£·£¸±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾ÞÌ£´ü¸Â¡§£³£¶£°Æü
-
³Ãì¤Î»Ý¤ßÈÁÎ©¤À¤·´¡
ÆÃÄ¹¡¡¡¡¡§ ÈÁÎ©½Ð½Á¤ÎÉ÷Ì£¤È³Ãì¤ÎË¤«¤Ê»Ý¤ß¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤âìÔÂô¤ÊÃæ²Ú´¡¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
2¼ïÎà¤Î»¨¹ò¤È¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¥é¥¤¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢
¹á¤ê¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¤ª¤«¤æ¤Ç¤¹¡£
ÍÆÎÌ¡¡¡¡¡§£±£¸£°g
²Á³Ê¡¡¡¡¡§£³£·£¸±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾ÞÌ£´ü¸Â¡§£³£¶£°Æü
- º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¡¢¤ª¤«¤æ¡£¡Ö¥°¥ë¥á¤Ê¤ª¤«¤æ¡×¥·¥êー¥º¤È¤Ï
¢£¥°¥ë¥á¤Ê¤ª¤«¤æ¤È¤Ï
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤ÏÇ»¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡×
¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢£±£°£°kcalÁ°¸å¤Î¥Ø¥ë¥·ー¤µ¤È¡¢½Ð½Á¤Î»Ý¤ß¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡¢1¿©¡Ê1ÂÞ¡Ë¤ÇËþÂ¤Ç¤¤ëÌ£ÉÕ¤±¤Î¤ª¤«¤æ¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£
Âè£±ÃÆ¡Ö¥«¥ìー´¡¡×
Ç»¸ü¤À¤·¹á¤ë¡¡ÏÂÉ÷¥«¥ìー´¡
¤¿¤Ã¤×¤êÌîºÚ¤Î¥È¥Þ¥È¥«¥ìー´¡
Âè£²ÃÆ¡Ö´Ú¹ñ´¡¡×
¤¸¤Ã¤¯¤ê¼Ñ¹þ¤ó¤Àµí¹ü¥³¥à¥¿¥ó´¡
Ç»¸ü»Ý¿É³¤Á¯¥Á¥²´¡
- ¡Ö´Ú¹ñ´¡¡×¾¦ÉÊ³«È¯Ã´Åö¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È
»Ô¾ìÀïÎ¬ËÜÉô»Ô¾ìÀïÀïÎ¬Éô¡¡¹âÅçÍÛºÚ
¤³¤ÎÅÙ¡¢¡ÖÊë¤é¤·¤Î¤ª¤«¤æ¡×¥°¥ë¥á¤Ê¤ª¤«¤æ¥·¥êー¥º¤ÎÂè3ÃÆ¤È¤·¤Æ¡ÖÃæ²Ú´¡2ÉÊ¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡££²ÉÊ¤È¤â¡¢½Ð½Á¤ÈÁÇºà¤Î»Ý¤ß¤òÃúÇ«¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿¡¢¤ä¤µ¤·¤¤»Ý¤ß¤¬ÆÃÄ§¤ÎÃæ²Ú´¡¤Ç¤¹¡£
¡Ö·Ü¤À¤·´¡¡×¤Ï¡¢À¸Õª¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤È¿©´¶¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡¢¡ÖÈÁÎ©¤À¤·´¡¡×¤Ï¡¢ÈÁÎ©½Ð½Á¤ÎÉ÷Ì£¤Ë³Ãì¤Î»Ý¤ß¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤âìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¤ª¤«¤æ¤Ç¤¹¡£ËÜ³Ê´¶¤òÄÉµá¤·¡¢2ÉÊ¤È¤â»Ý¤ß¤¢¤Õ¤ì¤ë½Ð½Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¹á¤êË¤«¤Ê¡Ö¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¥é¥¤¥¹¡×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¤«¤æÁ´ÂÎ¤Ë±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÉ÷Ì£¤ò»ý¤¿¤»¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇË°¤¤º¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»¨¹ò¤ò¸·Áª¤·¤Æ¥Ö¥ì¥ó¥É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤È¤í¤ß¤ÈÎ³Î©¤Á¤Î¿©´¶¤ò¥×¥é¥¹¤·¡¢¥«¥í¥êー¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¤âËþÂ´¶¤Î¤¢¤ëÀß·×¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤¬³§¤µ¤Þ¤ÎËèÆü¤ò¤è¤ê·ò¤ä¤«¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¿´ÃÏ¤è¤¤1Æü¤Î¥¹¥¿ー¥È¤òºÌ¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£