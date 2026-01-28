新習慣！「塗る美白歯みがき」と「歯の美白スリーピングパック」を2月27日（金）より同時新発売。『シマック クリーンパック ハード』/『シマック スリーピングパック』

株式会社ハニック・ホワイトラボ

口腔ケア商品の製造業並びに製造販売業の株式会社ハニック・ホワイトラボ（本社：東京都千代田区一番町、代表取締役：浦井薫子、http://www.hanic.co.jp）は、大学の歯学部、薬学部との長年の研究を経て生まれた“塗って歯に被膜する”世界初の口腔ケア商品「歯膜剤Shimac（シマック）」シリーズから、塗る美白パックの2商品『シマック クリーンパック ハード』と、『シマック スリーピングパック』を2026年2月27日（金）より全国で新発売します。

1分間のスピード美白『シマック クリーンパック ハード』と、寝ている間に美白ケア『シマック スリーピングパック』

『シマック クリーンパック ハード』は、2種類の清掃剤とピロリン酸配合の“塗る“液状の美白歯磨きです。

液剤を歯に塗ると約10秒で速乾し、ザラザラ感のある細かい粒子の清掃剤が歯に密着。それが膜（パック）となり、通常の歯磨きでは落としきれないステインや歯垢等のしつこい汚れもしっかり吸着します。1分後にブラッシングすることで、パックと一緒に汚れを除去できます。従来にはないわずか1分というスピード感で、本来の輝く白い歯へ導きます。

『シマック スリーピングパック』は、就寝中に美白ケアができる歯のパックです。

就寝前の歯磨き後に歯に塗って、翌朝の歯磨きでパックごと汚れを除去できます。更に配合されている海藻抽出成分「ミルエキス」はバイオフィルムの形成を抑制するなど、口腔内の環境を改善する作用が期待されている成分なので、ブラッシングによって起床直後の口臭予防にも。

両商品とも主成分は食品に使用されている天然樹脂成分で身体にやさしく、自宅で手軽にホワイトニングケア※ができるプラスワン商品です。

※ブラッシングによる／その人の歯本来もっている自然な白さに近づけること

■シマック クリーンパック ハード

シマック クリーンパック ハード

【発売日】 2026年2月27日（金）

【商品価格】 2,640円 (消費税込)

【内容量】 2mL

【商品特長】

〇待ち時間1分の塗るスピード美白パック。歯本来の白さを実現

〇ブルーの液状パックが歯の表面の見落とし汚れにピッタリ吸着

〇ピロリン酸配合により、塗った箇所をピンポイントで汚れを浮かせます

〇さらに弊社ロングセラー美白ハミガキ「ハニッククリーム ハード」にも配合されている、選び抜かれた２種類の清掃剤入り。ブラッシングにより、しつこい汚れをパックと共に徹底除去

〇歯磨き後にブルー膜が残っていたら磨き残しのサイン。歯磨きのセルフチェックにも！

〇爽やかミントの香り。主成分は食品成分を使用

〇1本でたっぷり約40回分

【発売場所】

全国のドラッグストア、バラエティショップ、弊社公式ＥＣサイト

■シマック スリーピングパック

シマック スリーピングパック

【発売日】 2026年2月27日（金）

【商品価格】 2,640円 (消費税込)

【内容量】 2mL

【商品特長】

〇夜寝る前に塗るだけ！歯のスリーピングパックで手軽に口腔ケア

〇パール色の液状パックが、寝ている間に歯の表面の見えない汚れを吸着

〇翌朝の歯磨きでパックと一緒に汚れを除去。朝からツルツルの歯に！

〇海藻抽出成分「ミルエキス」配合

〇リラックス効果のある穏やかなピーチの香り。主成分は食品成分を使用

〇1本でたっぷり約40回分

【発売場所】

全国のドラッグストア、バラエティショップ、弊社公式ＥＣサイト