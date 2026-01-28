『デタリキZ 特別防衛局隊員の日常』に新キャラクター萌葱（もえぎ）参戦！限定シリアルコードで最大1000ジェム＆10連ガチャチケットが無料！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、配信中のRPGゲーム『デタリキZ 特別防衛局隊員の日常（以下デタリキ）』にて、新メンバー「湊 萌葱（みなと もえぎ）」が登場いたします。また、登場を記念して合計1000ジェムや10連ガチャチケットが手に入るキャンペーンおよびイベントを開催することをお知らせいたします。

■オタクでコスプレイヤーのギャル！？新メンバー「湊 萌葱」参戦！

新メンバー「湊 萌葱（みなと もえぎ）」が参戦！今後の「萌葱」の活躍にご期待ください！

■新メンバー「湊 萌葱」参戦記念キャンペーン＆イベント開催！

現在ホーム画面にて、彼女の魅力をより深く知ることができる特別ストーリーも公開中です。

また、登場を記念して、合計1000ジェム＆10連ガチャチケットがもらえるシリアルコードを公式X（https://x.com/Detariki）にて公開中！ぜひチェックして豪華報酬をGETしましょう！

他、[SR]キャラクターのスノウ・ステッチ<ラファム>が入手できるイベント「緊急任務【打破！コスプレ・コンプレックス！！】」も開催中です。こちらもお見逃しなく！

■萌葱参戦！夢を束ねて！情熱を織りなせ！ガチャ

開催期間：1月29日（木）0時～2月10日（火）23時59分

新メンバー「萌葱」がガチャに登場！「シイネ」の新衣装も同時に登場します！

■新メンバー参戦記念 カウントダウンシリアルコードキャンペーン

投稿期間：1月24日（土）0時～1月29日（木）0時

公式X（https://x.com/Detariki）で公開されているシリアルコードを入力して無料で合計1000ジェム+10連ガチャチケットを入手しよう！

■緊急任務【打破！コスプレ・コンプレックス！！】

開催期間：1月29日（木）0時～2月10日（火）23時59分まで

イベントアイテムを[SR]キャラクターのスノウ・ステッチ<ラファム>をGETしよう！

▼こちらからゲームをプレイ！

http://games.dmm.com/detail/detarikiz/

▼公式サイト

https://dmmcn.detarikiz.com/detarikiz.html

▼公式X

https://x.com/Detariki

■「デタリキZ 特別防衛局隊員の日常」とは

「空からパンツが降ってきた！？」

本ゲームはDMM GAMESのPC/Android/DMM GAMES PLAYER、およびApp Store/Google Playで展開中のフル3Dで描かれる本格RPGです。宇宙からやってきた謎の生命体を処理する「特別防衛局の新米班長」として、個性的な班員達と任務をこなしていく中、宇宙規模で起こる様々な事件に巻き込まれていきます。班員達はジャマーと呼ばれる召喚獣を召喚することで戦います。班員とジャマーを育成し、無数の組み合わせを武器に自分だけの最強編成を作り上げましょう！お着替えでは360°回転カメラで急接近したり下から覗いたり、様々な楽しみ方ができます。原作に長谷見沙貴氏、キャラクターデザインに神崎かるな氏、健やか牛乳氏を迎えた、進化した3Dグラフィックゲームを堪能しましょう！！

▼プロモーションムービー公開中！

https://youtu.be/cUPmQcQuzEw

▼製品概要

タイトル：デタリキZ 特別防衛局隊員の日常

プラットフォーム：PC（ブラウザ版、DMM GAMES PLAYER版）／スマートフォン（クラウド版、DMM GAMES STORE版）／App Store／Google Play

Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。