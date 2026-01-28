デニムプロダクトブランド「NC PRODUCTS」、新工場とともに、つくる現場から届ける初の直営店が2月2日（月）岡山・児島にオープン！

株式会社ナイスコーポレーション

株式会社ナイスコーポレーション（本社所在地：岡山県倉敷市、代表取締役社長：井筒伊久磨）は、当社が展開するデニムプロダクトブランド「NC PRODUCTS」の初となる直営店「Nice Corporation Kojima Shop」を、2026年2月2日（月）、岡山県・児島にオープンいたします。



今回オープンする直営店は、当社の新工場内に併設する「Nice Corporation Kojima Shop」として展開します。プロダクトの販売にとどまらず、縫製工場として培ってきたものづくりの背景や思想を、一般のお客様にも体感いただける拠点です。

背景

ナイスコーポレーションは、世界的なデニムの生産地として知られる岡山県倉敷市児島に拠点を構え、1990年の設立以来、縫製工場として国内外のメゾンやアパレルブランドが求めるデニム製品をつくり続けてきました。

長年、表に立つことは少ない裏方の立場でありながら、品質や仕上がりへのこだわりと誠実なものづくりで、国内外のブランドの期待に応えてきました。

一方で、縫製業界を取り巻く環境は大きく変化しています。高齢化や人手不足といった構造的な課題に加え、環境への配慮や生産背景の透明性など、社会に対する責任ある姿勢が強く求められるようになりました。

こうした中で、「いま、自分たちがデニムをつくる意味とは何か」「その価値を、直接お客様に届けることはできないか」という問いが生まれ、これからの工場としてのあり方・姿勢をより丁寧に発信していく必要があると考えました。

直営店「Nice Corporation Kojima Shop」について

「Nice Corporation Kojima Shop」は、新工場に併設された直営店として、NC PRODUCTSを中心に展開します。

工場併設という立地を活かし、素材選びや縫製工程、品質へのこだわりを、つくる現場との近い距離で感じていただける場として運営していきます。プロダクトの販売にとどまらず、縫製工場として積み重ねてきた技術や判断、その背景まで伝えることで、「つくる現場から直接届ける」ものづくりのあり方を実現します。

直営店では、NC PRODUCTSの定番デニムに加え、直営店限定の商品も展開予定です。自社の裁断工程で生まれる裁断くずや残反を活用したアイテムなど、縫製工場だからこそできる少量生産の商品を通じて、ものづくりの多様な側面を紹介します。

ここでしか手に取れない商品を通して、デニムが生まれる過程や背景にも目を向けていただくことを目指しています。

直営店概要

店舗名：Nice Corporation Kojima Shop

オープン日：2026年2月2日（月）

所在地：〒711-0906 岡山県倉敷市児島下の町7-3-21

営業時間：10時～16時

定休日：日曜日

※一部アイテムは受注販売

工場移転について

当社は今後の需要拡大に向け、生産体制と運営規模の最適化、ならびに従業員の働く環境整備を目的として、新工場へ移転いたします。

縫製業界の老齢化や人手不足といった課題に向き合う中で、「日本製」の価値を改めて捉え直し、2020年の事業継承以降は、B Corpの考え方を判断軸としながら、認証取得やオープンな情報発信など、これまでにない取り組みを推進してきました。

そうした姿勢が評価され、採用面でも変化が生まれる一方、既存工場ではスペースおよび作業効率の面で限界が見え始めていました。これらを背景に、今回の移転を決断しました。

新工場では生産量の増加に加え、海外取引先の拡大も視野に入れています。移転先として選んだのは、地域に親しまれてきた元幼稚園の施設です。

多くの人と関わり、記憶が積み重なってきた場所であることを大切にし、地域に根差したものづくりを進めていくため、この場所を新たな拠点としました。

この場所から、新しい工場としての姿勢を示し、分野を超えた地域企業とも手を取り合いながら、社会や地域へ良い影響を広げていくことを目指します。

＜新工場住所/電話番号＞

〒711-0906 岡山県倉敷市児島下の町7-3-21

TEL：086-473-7821



新工場移転に関する代表井筒へのインタビューや、「正しくオーガニックである」ことを保証する世界的な認証基準「GOTS認証」を取得した背景などはコラムにて公開いたしました。こちらも合わせてご覧ください。

⚫︎元幼稚園を工場へ、工場移転への想い

https://ncproducts.jp/blogs/column/06



⚫︎GOTS認証取得までの道のりと、その先

https://ncproducts.jp/blogs/column/05

ブランドについて

国内外のメゾンやアパレルブランドが求めるデニムを形にしてきた縫製工場であるナイスコーポレーション。私たちがこれまで培ってきた知見を活かし、お客さまに直接届けるプロダクトブランドが「NC PRODUCTS」です。自社の裁断くずから生まれた再生繊維によるデニム生地を使ったベーシックなデニムパンツ、残反を用いたライフスタイルプロダクツを適切な製造量で実現します。持続可能性あるものづくりにも目を向けた、私たちの挑戦です。



ブランドサイト：https://ncproducts.jp

Instagram：https://www.instagram.com/ncproducts_jp

ナイスコーポレーションについて

国産ジーンズ発祥の地、岡山県倉敷市児島。瀬戸内海に面し、瀬戸大橋を間近に望むその土地では、古くから綿花の栽培が盛んで、近代に入ってからは学生服の生産地として知られていました。時代の変化と共に新たな産業としてジーンズの生産が盛んになりました。近隣県の伝統技術である藍染や絣を融合させ、さらにダメージ加工やビンテージ加工を行うことで付加価値が生まれ、児島ならではの日本ならではの良質なジーンズとして、世界から注目を集めるようになりました。 ナイスコーポレーションは、自社縫製工場を中心に専門性を有したプロフェッショナルな工場と連携し、企画から仕上げ、出荷まで総合的に管理し地域型ワンストップ生産を実現。ハイブランドからラグジュアリー、カジュアル、ワークウェアまで、幅広いジャンルのブランドとものづくりを続けています。 これまで培ってきた技術を次世代に繋いでいくこと、そして国際色豊かな企業として、先を見据えた取り組みにより児島の可能性を広げていく。それが私たちが描く未来です。



会社概要

会社名：株式会社ナイスコーポレーション（Nice Corporation）

代表取締役：井筒 伊久磨

会社設立日：1990年11月（創業：1965年頃）

従業員数：43人（本社23人/山口工場20人）※2026年1月現在

資本金：1,000万円

事業内容：被服製造（月産：約8,000点）

URL：https://www.nicecorporation.jp/

B Corp(TM)認証について

ナイスコーポレーションは、B Corp(TM)認証をひとつの指標とし、縫製業における次なるスタンダードを世界に向けて提示することを目指しています。

環境や社会への配慮、事業の透明性、働く環境など、企業としてのあり方そのものを問い直しながら、ものづくりの現場から持続可能な価値創出に取り組んできました。

B Corp(TM)認証へ向けた準備を進めていた2022年9月には、代表取締役・井筒伊久磨のインタビュー記事を、自社ブランドNC PRODUCTSの公式サイトに掲載しています。

認証取得に至るまでの経緯や、具体的に取り組んできた活動、そして今後の事業や縫製業に対する思いについて語っています。

縫製工場として何を大切にし、どのような未来を描いているのか。

その背景を知っていただく資料として、ぜひご一読ください。

インタビュー記事URL

https://ncproducts.jp/blogs/column/b-corp