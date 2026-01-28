アライアンスパートナーをLEDプロセッサー4社と締結し、ライブプロダクションの創造性と体験価値を向上

パナソニックグループ

パナソニック エンターテインメント＆コミュニケーション株式会社（本社：大阪府守口市、CEO：豊嶋 明）は、2026年1月28日、業務用ライブ映像制作・配信システム「IT/IPプラットフォーム KAIROS」のライブイベントおよびイベントテクノロジー分野における取り組みの更なる強化を見据えた、KAIROSアライアンスパートナーの拡張と、新たなブランドメッセージを発表しました。ライブイベント制作業界向けの新スローガンとして「Unleash Creativity and Elevate Every Experience（創造力を解き放ち、すべての瞬間をより高みへ）」を掲げ、LEDプロセッサ-のリーディングカンパニーであるBrompton Technology、Colorlight、Megapixel、Novastarの4社を新たにアライアンスパートナーとして迎え入れます。今回の取り組みにより、KAIROSは大規模かつ複雑なライブイベントにおいて、よりシームレスで没入感のある体験と優れた運用効率の提供に、一層貢献します。

【お問い合わせ先】

パナソニック 放送・業務用映像システム サポートセンター

https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/proav/supportcenter

