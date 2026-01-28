「2025年度 武蔵野美術大学 造形学部 通信教育課程卒業制作展」開催

学校法人武蔵野美術大学

武蔵野美術大学（所在地：東京都小平市/学長：樺山祐和/通信教育課程課程長：吉川民仁）は、2026年2月28日（土）～3月3日（火）の4日間、武蔵野美術大学鷹の台キャンパスにて「2025年度 武蔵野美術大学 造形学部 通信教育課程卒業制作展」を開催します。

概要

武蔵野美術大学造形学部通信教育課程には、幅広い年齢・職業・地域の学生が在籍し、自宅学習（通信授業・メディア授業）と面接授業（スクーリング）を組み合わせながら、日々学んでいます。

学びの集大成ともいえる卒業制作作品・研究成果が、4学科13コース一堂に会して展示されますので、ぜひこの機会にご鑑賞ください。

卒業制作展4学科13コースのご案内

油絵学科 絵画コース/日本画コース/版画コース/絵画表現コース/日本画表現コース

工芸工業デザイン学科 生活環境デザインコース/スペースデザインコース

芸術文化学科 造形研究コース/文化支援コース/芸術研究コース

デザイン情報学科 コミュニケーションデザインコース/デザインシステムコース/デザイン総合コース

※上記のうち9コースは旧課程（学1課程）のものです。2020年度より新課程（学2課程）に移行しています。

会期・場所等

□期間：2026年2月28日（土）～3月3日（火）

□時間：10:00～16:00

□場所：武蔵野美術大学鷹の台キャンパス（東京都小平市小川町1-736）

□出展者：造形学部通信教育課程卒業予定者 約200名

■観覧料（参加費用）：無料

■事前予約：不要

■アクセス：西武国分寺線「鷹の台」駅下車徒歩18分。

JR中央線「国分寺」駅より西武バス「武蔵野美術大学」行乗車25分「武蔵野美術大学正門」下車すぐ。

JR中央線「立川」駅より立川バス「武蔵野美術大学」行乗車25分「武蔵野美術大学」下車すぐ。

※車で来校し近隣のコインパーキングで順番待ちをすることや、送迎等による近隣道路への駐停車は、交通の妨げになり、近隣住民の迷惑にもなります。お車でのご来校はお控えいただき、公共交通機関をご利用くださいますようご理解・ご協力をお願いいたします。

武蔵野美術大学通信教育課程（ムサビ通信）のご案内

2024年度武蔵野美術大学 造形学部 通信教育課程卒業制作展の様子

武蔵野美術大学通信教育課程の歴史は、前身である武蔵野美術学校時代の1951年にまで遡ります。美術・デザイン分野の通信教育のパイオニアとして、70年以上にわたり、年齢や職業の多様な方々に学びの場を提供して参りました。

本学通信教育課程の特⾊は「柔軟性」と「学びの深さ」です。働きながら学ぶ学生が半数以上を占めるため、一人ひとりの状況に合わせた学び方が可能です。また、美術大学ならではの多彩な科目に加え、キャンパスで実施するスクーリングも重視しており、通信教育でありながら本格的な授業を受けることができます。

さらに、最適に整備された教育システムに加え、先進的な造形教育を展開する通学課程との連携を含めた「オールムサビ（武蔵野美術大学）」が総力を挙げて、皆さまの造形学習を力強くサポートします。

本件に関するお問い合わせ先

武蔵野美術大学通信教育課程 webサイト :https://cc.musabi.ac.jp/

武蔵野美術大学 通信教育課程

東京都小平市小川町1-736

cc@musabi.ac.jp

https://cc.musabi.ac.jp/