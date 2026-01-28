「JAPANサウナ・スパEXPO2026」出展のお知らせ

株式会社ファンくる

お客さまの声を最先端の分析でファン増加につなげる企業、株式会社ファンくる（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山口敬人）は、2026年2月17日（火）～20日（金）に外食・宿泊・レジャー業界に向けた展示会「第54回 国際ホテル・レストラン・ショー」にて開催される合同展示ブース「JAPANサウナ・スパEXPO2026」（以下「サウナ・スパEXPO」）に初めて出展いたします。

展示会概要

「サウナ・スパEXPO」は、サウナや温泉、温浴施設等、温浴業界に特化した最先端技術や製品・サービスなどが集結し、数多くのビジネスチャンスが創出される温浴業界最大の展示会です。

当社ブースについて

【経営判断を、勘からデータへ】

「調べて終わりは、もう終わり」 顧客体験（CX）マネジメントSaaS「ファンくるCR」のブースでは、なにか思っても言わずに去ってしまう「サイレントカスタマー」の声を定量化し、売上向上に直結する改善案を導き出します。

実際に導入企業様が活用されているダッシュボードのデモ画面を公開。膨大な顧客の声からどのように「改善の優先順位」決定するかを、担当スタッフが解説いたします。

温浴・宿泊・レジャー施設・外食における「選ばれ続ける施設づくり」のヒントを、ぜひ会場で体感してください。

展示会詳細

■イベント名

「第54回 国際ホテル・レストラン・ショー」内 合同展示ブース「JAPANサウナ・スパEXPO2026」

■日時

2026年2月17日（火）～20日(金) 10:00～17:00（最終日は16:30まで）

■会場

東京ビッグサイト 西展示棟1ホール（東京都江東区有明3丁目11－1）

■申し込み方法

以下URLより事前に来場登録をお済ませください。

※無料でご来場いただけます。

https://hcj.jma.or.jp/visitor/

■公式ホームページ

https://hcj.jma.or.jp/

■主催者

株式会社アクトパス（合同ブースJAPANサウナ・スパEXPO2026主催）

【ファンくるについて】

お客様や従業員の声を独自の特許技術で分析することにより、店舗運営、商品開発、営業活動、従業員エンゲージメント等の向上を支援する様々なWebサービスをあらゆる業界に対して提供しています。また、体験型情報サイト「ファンくる」の運営や、インターネットリサーチなどのマーケティング支援も行っております。

【会社概要】

■会社名：株式会社ファンくる

■代表者：代表取締役社長 山口敬人

■資本金：1億円

■創業：2004年8月26日

■所在地：東京都千代田区岩本町 1-10-5 TMMビル4F

■URL：https://www.fancrew.co.jp/

■事業内容：来店客調査「ファンくるCR」の運用・開発

消費者モニター調査「ファンくるMR」の運用・開発

販促・店頭調査「ファンくるPR」の運用・開発

契約率向上ツール「ファンくるICR・CSR」の運用・開発

従業員満足度調査「ファンくるES」の運用・開発

体験型情報サイト「ファンくる」の運用・開発

インターネットリサーチ/マーケティング支援

【本件に関するお問い合わせ】

■株式会社ファンくる セミナー担当（Email：info@fancrew.co.jp）