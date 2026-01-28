【東京グレートベアーズ】株式会社NTTドコモとのオフィシャルパートナー契約締結のお知らせ

株式会社グレートベアーズ

株式会社グレートベアーズ（本社:東京都渋谷区、代表取締役:久保田健司）は、株式会社NTTドコモ首都圏支社（本社：東京都千代田区、支社長：粟嶋学）とオフィシャルパートナー契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。

■株式会社NTTドコモ 首都圏支社 概要

社名：株式会社NTTドコモ 首都圏支社

所在地：東京都千代田区富士見二丁目10番2号 飯田橋グラン・ブルーム

代表者：首都圏支社長 粟嶋学

業種：情報・通信業

ホームページ：https://www.docomo.ne.jp/

ドコモグループには多様な事業領域があります。

私たちは「つなぐ」を価値創造の源泉として、それぞれの事業の強みをつなぎ、掛け合わせることで、パートナーのみなさまとともに新しい価値を生み出し、さまざまなお客様やコミュニティを届けてまいります。

つなごう。驚きを。幸せを。

■東京グレートベアーズ ／ Tokyo GreatBears

東京グレートベアーズは、2022年6月に株式会社ネイチャーラボがFC東京バレーボールチームの休部に伴い、全体譲渡により発足した、プロバレーボールチームです。

チーム名の由来は星座のおおぐま座がモチーフとなっており、おおぐま座の一部である北斗七星のように、7つの星(選手とサポーター)がつながり、バレーボールを通じて、人や地域、世界を「つなぐ」存在を目指しています。

■クラブ運営会社

社名：株式会社グレートベアーズ

所在地：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階

代表者：代表取締役 久保田健司

設立：2022年5月

業種名：プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動

ホームページ：https://tokyo-greatbears.com/