【東京グレートベアーズ】株式会社NTTドコモとのオフィシャルパートナー契約締結のお知らせ
株式会社グレートベアーズ
株式会社グレートベアーズ（本社:東京都渋谷区、代表取締役:久保田健司）は、株式会社NTTドコモ首都圏支社（本社：東京都千代田区、支社長：粟嶋学）とオフィシャルパートナー契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。
■株式会社NTTドコモ 首都圏支社 概要
社名：株式会社NTTドコモ 首都圏支社
所在地：東京都千代田区富士見二丁目10番2号 飯田橋グラン・ブルーム
代表者：首都圏支社長 粟嶋学
業種：情報・通信業
ホームページ：https://www.docomo.ne.jp/
ドコモグループには多様な事業領域があります。
私たちは「つなぐ」を価値創造の源泉として、それぞれの事業の強みをつなぎ、掛け合わせることで、パートナーのみなさまとともに新しい価値を生み出し、さまざまなお客様やコミュニティを届けてまいります。
つなごう。驚きを。幸せを。
■東京グレートベアーズ ／ Tokyo GreatBears
東京グレートベアーズは、2022年6月に株式会社ネイチャーラボがFC東京バレーボールチームの休部に伴い、全体譲渡により発足した、プロバレーボールチームです。
チーム名の由来は星座のおおぐま座がモチーフとなっており、おおぐま座の一部である北斗七星のように、7つの星(選手とサポーター)がつながり、バレーボールを通じて、人や地域、世界を「つなぐ」存在を目指しています。
■クラブ運営会社
社名：株式会社グレートベアーズ
所在地：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階
代表者：代表取締役 久保田健司
設立：2022年5月
業種名：プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動
ホームページ：https://tokyo-greatbears.com/