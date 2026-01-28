ヒルトンとDiDiモビリティジャパン、国内業界初となる「会員ステータスマッチキャンペーン」を本日より開始

ヒルトンヒルトン アジア太平洋地域上席副社長兼コマーシャル・ディレクター ベン・ジョージ（左）、DiDiモビリティジャパン 代表取締役社長 和久山 大輔（右）

ヒルトン（米国バージニア州、取締役社長 兼 最高経営責任者: クリストファ J. ナセッタ）と、DiDiモビリティジャパン株式会社（東京都港区、代表取締役社長：和久山 大輔、（以下「DiDi」）は、宿泊体験とモビリティをシームレスにつなぐ新たな顧客体験の提供を目指し、2026年1月28日（水）より、期間限定キャンペーンを日本国内で開始いたします。

本キャンペーンでは、両社の会員がそれぞれのステータス特典を相互に体験できる「会員ステータスマッチ」を実施します。応募期間は2026年1月28日（水）から4月16日（木）まで、特典配布期間は2月12日（木）から4月30日（木）までで、いずれも4つのフェーズに分けて行います。国内のヒルトンのホテルでの宿泊およびDiDiが提供する配車アプリDiDi（以下「ディディ」）を通じて、宿泊と移動を快適でお得に楽しめる、国内業界初*1となる唯一無二の体験を実現します。

ヒルトンとDiDiは、ともにグローバルに展開するブランドとして、お客様の多様な滞在・移動ニーズに応えるサービスを提供してきました。DiDiは、東京や大阪、名古屋などの大都市圏を中心に、北海道から九州まで全国32都道府県に対応しており、ヒルトンが現在国内で展開している33軒のホテルが位置するエリアでも、DiDiをご利用いただくことが可能です。旅行先や出張先でタクシーアプリをご利用するお客様が増えるなか、「旅の始まりから終わりまでをつなぐ顧客体験」を通して、ヒルトンは、よりシームレスな宿泊体験の提供を目指し、DiDiは移動の価値向上を追求します。

今回の新たなキャンペーンを開始するにあたり、ヒルトン アジア太平洋地域上席副社長兼コマーシャル・ディレクターのベン・ジョージは次のように述べています。

「本日開始するDiDiとのパートナーシップにより、お客様の旅行をよりスムーズにするというヒルトンの目標を、さらに推進してまいります。旅先における様々な場面で、ディディをご利用いただくことで、より快適な移動を実現します。ヒルトンとDiDiは、価値ある顧客体験の創出に向け、共に取り組んでまいります」

また、DiDiモビリティジャパン 代表取締役社長の和久山 大輔は次のように述べています。

「ヒルトンとの新たなパートナーシップを、本日スタートできることを大変光栄に思います。ディディは国内で累計1,100万ダウンロードを超え、全国32都道府県でサービスを提供しています。主要都市だけでなく観光地も含め、旅先での移動を便利にすることに取り組んできました。今回の連携は、両者の会員ステータスマッチを通じて、移動から宿泊まで“特別なお客様体験”をお届けすることを目指します。空港からホテルへ、出張の移動、初めての街の散策など、DiDiがヒルトンと共に、より便利でお得な移動の体験を広げてまいります」

今回のステータスマッチキャンペーンを第一歩として、今後もホテル予約から送迎手配、チェックイン・チェックアウト時の移動までをワンストップで完結できる、よりシームレスな体験の実現を目指します。

- キャンペーン概要【1】ヒルトン・オナーズ会員 → ディディポイント会員へヒルトンのゲスト・ロイヤリティ・プログラム「ヒルトン・オナーズ」の会員ステータスに応じて、ディディでの上位ステータスと限定特典を提供し、ディディ初回乗車のヒルトン・オナーズ会員にはステータスに応じてヒルトン・オナーズポイントを付与いたします。[表1: https://prtimes.jp/data/corp/33161/table/170_1_e28c838e9e4c864e728a52e50f85fa33.jpg?v=202601280421 ]

【2】ディディポイント会員 → ヒルトン・オナーズ会員へ

ディディポイント会員のステータスに応じて、ヒルトン・オナーズでのステータスと乗車割引特典を提供します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/33161/table/170_2_244023bd306688af92f9751ce166ee6a.jpg?v=202601280421 ]

【3】ヒルトン宿泊者向け ディディクーポン

国内のヒルトンのホテルを乗車地点または目的地として利用するお客様を対象に、ホテル周辺での移動や空港との送迎に使えるディディ限定割引クーポンを提供します。

※取得方法：ディディアプリ内でクーポンコード「HIHILTON」を入力

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/33161/table/170_3_6343697141e032b6a3a50f73bbea11f1.jpg?v=202601280421 ]

- キャンペーン期間応募期間：2026年1月28日（水）～4月16日（木）特典配布期間：2月12日（木）～4月30日（木）[表4: https://prtimes.jp/data/corp/33161/table/170_4_feb8c9cb800891d4c9d19ec395ef4b56.jpg?v=202601280421 ]

- 参加方法

1.ヒルトン公式LINEアカウントまたはディディ内のキャンペーンページから、所定の引換コードを入力

2.相互の特典およびヒルトン・オナーズ、ディディ双方の限定特典を受け取る

ヒルトン公式LINEアカウントディディ

- 備考

※特典内容および提供期間は、予告なく変更となる場合があります。

※本キャンペーンは日本国内での利用に限ります。

※各特典の適用条件や詳細については、ヒルトン公式ＬＩＮＥアカウント（2026年1月28日18時開始予定）またはディディ内のキャンペーンページにてご確認ください。

*1国内のホテル会員プログラムとタクシー配車アプリ会員プログラム間で会員ステータスを相互付与（ステータスマッチ）する限定キャンペーンとしては、国内ホテル業界およびタクシーアプリ業界初。主要各社の公開情報に基づくヒルトンおよびDiDiモビリティジャパン株式会社調べ。

ヒルトンについて

ヒルトンは、世界141の国と地域に9,000軒（130万室以上）のホテルを展開するホスピタリティ業界のグローバルリーダーです。世界で最もおもてなしの心に溢れた企業であることをミッションに掲げ、100年以上にわたって、30億人を超えるお客様をお迎えしてきました。Great Place To Workと米フォーチュン誌による「働きがいのある会社」ランキングで第1位に選出された企業として、世界中の50万人のチームメンバーにとってベストな企業文化を築くことを目指しています。ゲストエクスペリエンスを向上するため、デジタル・キーの共有、無料の客室アップグレードの事前選択、「コンファームド・コネクティングルーム」機能など、業界をリードするテクノロジーを導入しています。25のグローバル・ブランド・ポートフォリオ(https://www.hilton.com/en/corporate/)のうち、日本では9ブランド・33軒のホテルを展開しています。また、受賞歴を誇るゲスト・ロイヤリティ・プログラム「ヒルトン・オナーズ(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/)」の会員数は2億3,500万人以上で、公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ会員は、宿泊や体験などに交換できるポイントを獲得できます。また、無料のヒルトン・オナーズ・アプリ(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)から客室の選択、デジタル・チェックイン、デジタル・キー（国内の一部のホテルでは未導入）をご利用いただけます。

最新情報はstories.hilton.com(https://stories.hilton.com/)、Facebook(https://www.facebook.com/hiltonnewsroom)、X(https://x.com/hiltonnewsroom)、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/hilton/)、Instagram(https://www.instagram.com/hiltonnewsroom/)、YouTube(https://www.youtube.com/@hilton)をご覧ください。

「DiDi（ディディ）」について

ディディは目的地と乗車地点を入力すると指定の場所に平均5分※1でタクシーが到着するタクシー配車アプリです。全国32都道府県※2でサービスを展開しています。アプリの累計ダウンロード数は2025年12月時点で累計1,100万を突破しました。タクシー配車プラットフォームとして、タクシーに「乗りたい」と「乗せたい」をアプリでマッチングし、タクシー配車の最適化を実現します。ディディは3ステップで簡単にタクシーを呼ぶことができます。目的地を事前入力することで、ルートをアプリが自動設定するため、道順をドライバーに説明することも不要です。また、キャッシュレス決済が可能なので、車内での煩わしい現金のやりとりも不要です。利用者のタクシーに関わる様々な不満や不安を解消し、より安心してタクシーへご乗車いただけるようサービスの展開を行っています。

*1配車決定から指定の場所へ提携車両のお迎え時間（2024年1-12月の全国平均）、5分を超える/配車できない場合があります。

*2対応エリアの詳細はhttps://didimobility.co.jp/service/user/をご確認ください。