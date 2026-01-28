「MURASAKI AIR MIX STYLE BATTLES 2026」開催見送りについて

株式会社ムラサキスポーツ

AIR MIX実行委員会は、2026年3月6日(金)～8日(日)に、星野リゾート ネコマ マウンテンにて開催を予定していた世界最高峰のスタイルバトル「MURASAKI AIR MIX STYLE BATTLES 2026」につきまして、諸般の事情により、開催を見送ることとなりました。

本イベントは、2003年にライダーによるライダーのための大会としてスタートし、2019年を最後に一時休止していましたが、2025年に「MURASAKI AIRMIX STYLE BATTLES」へと全く新しいコンセプトとして進化し、福島・星野リゾート ネコマ マウンテンにて6年ぶりに完全復活しました。これまで以上にパワーアップした本イベントを皆様にお楽しみいただきたいところを大変残念な決定ではありますが、来年以降、万全の状態での開催を目指し、準備を進めてまいります。

来年以降の開催をお待ちいただければ幸いです。

開催を楽しみにしてくださっていた皆さまには大変ご迷惑をおかけし、深くお詫びを申し上げるとともに、何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。

AIR MIXはただのコンテストではなく、そのスタイル、スキル、バリエーションなど様々な要素を採点基準にし、新しいコンテストスタイルにて行います。トッププロの滑りは、オーディエンスのスノーボードのノウハウに関係なく、誰もが感動し、その迫力あるライディングシーンに目が離せません。来年こそスノーボード、そしてウィンタースポーツの魅力を発信し体感していただく場として開催を目指しますので、ぜひご期待ください。