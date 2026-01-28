愛知・名古屋にインバウンドを呼びこむにはどうするか？「第5回名古屋インバウンドナイト」を開催しました

中部国際空港株式会社

中部国際空港株式会社（所在：愛知県常滑市、代表：籠橋寛典）は、2026年1月27日（火）に中部地域でインバウンド観光に取り組む自治体や事業者を集め、先進事例を学び意見交換をすることで新たなつながりを広げていくための交流の場を提供する「第5回 名古屋インバウンドナイト」を開催しました。

現在、日本全体ではインバウンドは増加傾向となっており、中部国際空港を含めた日本主要7空港※1全体の訪日旅客数はコロナ前比130％である中、当空港は100％※2であり、コロナ前の水準に回復してはいるものの、平均を下回っている状態です。

※1 主要7空港の内訳：東京国際空港、成田国際空港、関西国際空港、新千歳空港、福岡空港、那覇空港、中部国際空港

※2 出入国在留管理庁が公開されている統計データより取得した2025年4～6月と2019年4～6月の第一四半期を比較したものhttps://www.moj.go.jp/isa/policies/statistics/toukei_ichiran_nyukan.html

「インバウンドナイト」では、日本国内のさまざまな地域振興・インバウンド施策の事例を参考にしながら、それを中部地域の各企業がこの地域に還元し、より魅力ある中部地域を創出することを目的として開催しています。中部地域の自治体や事業者の皆さまとインバウンドに対する中部地域の価値を共創しながら取り組み、新たな発見や事業展開につなげることで、中部地域の訪日旅客者数が日本全国の水準に引き上げられることを目指しています。

「第5回名古屋インバウンドナイト」では、「自治体や地域事業者が補助金を活用しながら空港と連携した事例」を中心に、当空港・愛知県あま市・佐藤醸造の3者が登壇し、補助金を活用した取組みの実例について、当初に抱えていた悩み、直面した壁、見えた成果、そしてこれから取り組む人への具体的なアドバイスまで、補助金の活用に関することを包み隠さず参加者と共有しました。

その後、約30名の参加者の交流タイムでは、参加者同士でネットワーキングをしながら、補助金の活用に関することや今後の連携に向けて、当地域のインバウンドについて意見交換や交流を行いました。

当社は、主体的に、中部地域一丸となって、インバウンドに選ばれる地域になれるような取り組みを行い、この地域の魅力発信に引き続き努めてまいります。

■第5回 名古屋インバウンドナイト 概要

・日時 ： 2026年1月27日（火）18：30～20：30（約120分間）

・場所 ： 名古屋市内会議室

・参加者 ： インバウンド観光に取り組む自治体や事業者 約30名

・テーマ ： 自治体 × 地元事業者 × 空港で語る 補助金事業の本音と成果

・登壇者 ：

あま市七宝焼アートヴィレッジ 内山 智美 施設長

佐藤醸造株式会社 吉田 泰規 専務取締役

中部国際空港株式会社 地域ブランド共創室 森 勇樹

≪当日の様子≫

