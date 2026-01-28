【シントトロイデン】日本エネルギーホールディングス株式会社様とのスポンサー契約締結に関して

STVV N.V.

シント＝トロイデンVV（以下、STVV）は、この度、日本エネルギーホールディングス株式会社様（本社：岡山県岡山市）と2025-2026シーズンのコーポレートスポンサー契約を締結しましたことをお知らせいたします。



日本人選手や指導者、ビジネススタッフの欧州～世界挑戦、さらにはスポーツだけにとどまらず日本とベルギーの橋渡しとなるSTVVのビジョンに賛同していただき、コーポレートスポンサー契約に至りました。

【日本エネルギーホールディングス株式会社様 コメント】

「この度、コーポレートスポンサーとしてシント＝トロイデンVVを応援させていただける機会を頂戴し、心より感謝申し上げます。日本エネルギーホールディングス株式会社は欧州の舞台で挑戦を続けるシント＝トロイデンVVへの応援を通じ、日本とベルギーの両国におけるビジネス・文化・国民間の交流がより一層強固なものとなるよう、微力ながら貢献してまいる所存です」



■会社概要

社名：日本エネルギーホールディングス株式会社

代表者：藤木 慎太郎

所在地：岡山県岡山市北区下中野483-2 ENEHOLビル1F

事業内容：

産業用太陽光発電システムの設計・施工・販売、系統用蓄電池事業、コーポレートPPA事業、自家消費型太陽光発電設備の販売、Non-FIT太陽光発電設備の開発・施工・販売

公式サイト：https://enehol.co.jp/



【シント＝トロイデンVV（STVV）とは】

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、山本理仁選手（前所属 ガンバ大阪）、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）、畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）、後藤啓介選手（前所属 アンデルレヒト）新川志音選手（前所属 サガン鳥栖）が所属。2024-25シーズンは勝ち点31の14位（7勝10分13敗／得失点-15／41得点56失点）、プレーオフ3は1位で終了した。